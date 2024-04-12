Che cos'è la fintech?

Data di pubblicazione: 15 aprile 2024
Autori: Mesh Flinders, Ian Smalley
Fintech, o tecnologia finanziaria, è un termine che descrive le applicazioni mobili, il software e altre tecnologie che consentono agli utenti e alle imprese di accedere e gestire le proprie finanze in modo digitale.
È anche usato in modo intercambiabile con il termine startup fintech, che si riferisce a una società la cui funzionalità principale è lo sviluppo e/o la fornitura di prodotti e servizi fintech.
Con la crescente popolarità degli smartphone e di altri dispositivi digitali, i casi d'uso fintech sono aumentati costantemente. Oggi, le popolari app mobili aiutano le persone a stabilire obiettivi finanziari, richiedere mutui, presentare tasse e molto altro ancora. A livello aziendale, le aziende del settore finanziario sono costantemente alla ricerca di modi per implementare fintech per aumentare le proprie funzionalità e offrire più prodotti e servizi ai propri clienti.
L'evoluzione del termine
Il termine "fintech", una combinazione delle parole "finanza" e "tecnologia", è stato inizialmente utilizzato dalle banche per descrivere una tecnologia che le aiutava a tracciare e gestire i conti dei clienti. Tuttavia, negli ultimi cinque anni, il termine include più servizi relativi ai consumatori, come app e software utilizzati per creare budget, tenere traccia della spesa e acquistare e vendere azioni. Oggi, il termine fintech può essere utilizzato per descrivere tecnologie, servizi e aziende del settore finanziario che si concentrano su una serie di diverse funzionalità, tra cui servizi bancari retail, educazione finanziaria, raccolta fondi, criptovalute, gestione degli investimenti e altro ancora.
Man mano che gli smartphone si sono insinuati in sempre più aree della nostra vita, molti settori hanno avvertito la pressione di digitalizzare sempre più funzionalità e servizi. Dalle app di ride-hailing ai frigoriferi che sanno quando hai finito il latte, alle aule virtuali e ai chatbot, la digitalizzazione è ovunque. La fintech è solo un altro esempio di un settore (il settore finanziario) che sta entrando in maniera costante nell'era digitale.
Per quanto riguarda la digitalizzazione, le banche e le istituzioni finanziarie hanno iniziato lentamente, automatizzando e digitalizzando processi che per anni erano stati svolti manualmente. La capacità di aprire un nuovo conto, effettuare un trasferimento di denaro e pagare beni e servizi online sono state alcune delle prime scoperte. Oggi, il ritmo dell'innovazione è aumentato al punto che alcune banche non dispongono affatto di un'infrastruttura fisica. Le banche digitali (o neobanche, come vengono comunemente chiamate) offrono opzioni bancarie gratuite e solo digitali per i clienti che non richiedono una sede fisica.
La fintech ha anche contribuito a espandere il settore bancario in comunità tradizionalmente svantaggiate. Ad esempio, secondo un rapporto dell'istituzione di Brookings (collegamento al di fuori di ibm.com), oltre il 90% dei consumatori ispanici utilizza la tecnologia fintech, insieme al 88% degli afroamericani e al 79% dei consumatori asiatici.
Anche la fintech ha svolto un ruolo importante nel guidare la crescita,consentendo agli istituti finanziari di offrire determinati servizi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con l'uso di chatbot, anziché dipendenti fisici. Questo aiuta a ridurre le spese generali pur consentendo ai clienti di accedere a servizi critici 24 ore su 24 anziché solo durante l'orario bancario tradizionale.
I prodotti e i servizi fintech offrono molti vantaggi tangibili sia ai consumatori che alle imprese. Per i consumatori, la fintech ha apportato innovazioni nel settore dei pagamenti digitali e nuovi modi per gestire e ottimizzare le finanze personali. A livello aziendale, la fintech aiuta ad automatizzare e semplificare i processi aziendali e ad accelerare la consegna di nuovi prodotti digitali nelle mani dei clienti. Ecco uno sguardo ai tre principali vantaggi per ciascun destinatario, a partire dai consumatori.
1. Accesso senza interruzioni alle finanze: uno dei maggiori vantaggi dei prodotti fintech per i consumatori è l'accesso 24 ore su 24 alle loro finanze. Che si tratti di negoziare azioni, trasferire denaro o effettuare un acquisto dell'ultimo minuto, la fintech consente agli utenti di effettuare transazioni finanziarie quando e come necessario.
2. Transazioni altamente sicure: con l'aumento delle leggi e dei regolamenti in materia di fintech, aumentano anche i requisiti di sicurezza che le applicazioni fintech devono seguire per poter entrare nel mercato. Oltre a ridurre al minimo il furto fisico o la perdita di una carta di credito o di contanti, la fintech offre ai clienti soluzioni robuste per la cybersecurity che li proteggono dagli hacker. La tecnologia blockchain, ad esempio, è un'innovazione fintech relativamente nuova che utilizza un libro mastro distribuito per garantire la validità di transazioni complesse, multiparte e online.
3. Maggiore accesso al credito: il credito digitale, il processo di richiesta e ricezione di fondi tramite un processo digitale, sta crescendo rapidamente, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) pari al 16,7% secondo Allied Market Research (link al di fuori di ibm.com). Le soluzioni fintech consentono a un maggior numero di mutuatari di accedere a un pool più ampio di prestatori in modo digitale rispetto ai canali tradizionali dei servizi finanziari. Alcune startup fintech offrono credito anche a persone con rating creditizio scarso o inesistente.
1. Processi aziendali migliorati: le funzionalità Fintech hanno contribuito a semplificare i processi aziendali consentendo l'automazione delle attività banali associate ai servizi bancari. Inoltre, le aziende che gestiscono applicazioni fintech hanno visto i loro processi di transazione e investimento accelerare notevolmente quando i loro clienti hanno accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ai propri account tramite app mobili.
2.Riduzione del time-to-market per i nuovi prodotti: il lancio di nuovi servizi e funzionalità in risposta alla domanda dei clienti è molto più facile per le istituzioni finanziarie che hanno effettuato investimenti in fintech. Date le decine di migliaia di startup fintech che innovano nel settore, spesso sono disponibili prodotti già pronti all'uso, senza bisogno di infrastrutture aggiuntive, quando si presenta una nuova esigenza del cliente.
3. Migliore customer retention: le aziende che utilizzano la fintech in modo intelligente possono offrire ai clienti un'esperienza digitale piacevole e altamente personalizzata che rispecchia le app popolari di altri settori come Netflix e Amazon, aumentando la probabilità che rimangano fedeli e continuino a utilizzare i loro prodotti e servizi.
Quasi tutta la tecnologia fintech viene fornita agli utenti sotto forma di un'applicazione che può essere facilmente scaricata e utilizzata con uno smartphone, un tablet o un PC. Esistono molti tipi diversi di applicazioni fintech, ma tutti si affidano alla stessa tecnologia sottostante: una combinazione di application programming interface (API), applicazioni mobili e servizi basati sul Web.
API: le app fintech dipendono da API specificamente codificate per collegare in modo sicuro i conti bancari e altri dati finanziari altamente sensibili appartenenti ai clienti. Le API finanziarie consentono la condivisione di dati finanziari, il trasferimento di fondi, la verifica e altre funzionalità critiche che rendono possibile il digital banking.
Applicazioni mobili: le applicazioni di mobile banking fintech sono le porte digitali attraverso le quali i clienti accedono ai propri fondi ed eseguono le transazioni desiderate. Se da un lato le app fintech devono essere sicure per evitare tentativi di frode o la compromissione dei dati dei clienti, dall'altro devono fornire un'esperienza utente rapida e senza interruzioni per rimanere competitive.
Servizi basati sul web: la maggior parte delle offerte fintech è in qualche modo presente sul web, al di là dell'app. Questo permette ai clienti di accedere ai conti tramite un log-in online su un browser web.
I prodotti e i servizi fintech sono generalmente suddivisi in cinque categorie in base ai tipi di funzionalità che forniscono:
Banche digitali: le banche sono una delle componenti più critiche di qualsiasi sistema finanziario, quindi la digitalizzazione dei loro prodotti e servizi ha avuto grandi ripercussioni sia per i consumatori che per le aziende. Le banche fintech hanno fortemente influenzato il percorso digitale del settore finanziario con innovazioni come il miglioramento della verifica degli utenti, i registri (come la blockchain) che consentono transazioni complesse e multilaterali e le start-up dirompenti (come VaroOffer) che offrono i loro servizi interamente online o tramite app.
Pagamenti digitali: se hai ordinato caffè, acquistato un prodotto su Amazon o hai effettuato l'abbonamento a un servizio di streaming di recente, la transazione è stata alimentata dal fintech. Fintech sostiene tutte le soluzioni di pagamento digitale e mobile collegando in modo sicuro e protetto i conti bancari con il dispositivo digitale preferito dal cliente. A livello aziendale, la fintech aiuta le aziende con una vasta gamma di attività, tra cui calcolo delle retribuzioni, imposte, contabilità e altro ancora.
Finanza personale: la finanza personale, nota anche come gestione finanziaria personale (PFM), è un termine che comprende servizi come la creazione di un budget, il risparmio e la pianificazione della pensione. Molte start-up fintech, come Dave e WealthSimple, istruiscono le persone sul loro denaro offrendo strumenti semplici per aiutarle a raggiungere i loro obiettivi finanziari.
Investimenti: i prodotti e i servizi fintech sono presenti in tutto il settore della gestione patrimoniale. Quelli più popolari, come RobinHood e Atom Finance, offrono ai clienti la possibilità di scambiare azioni direttamente dal proprio telefono.
Prestito: in passato i clienti che volevano stipulare un mutuo o acquistare un'auto a credito dovevano entrare fisicamente nella sede di una banca, incontrare uno specialista in prestiti, compilare i documenti e aspettare. Ora, le aziende fintech come Rocket Mortgage e SoFi consentono ai clienti di richiedere prestiti e crediti rispondendo ad alcune semplici domande sul telefono, quindi facendo sapere loro entro ore o addirittura minuti se sono state approvate.
Come molti altri settori, la crescita delle nuove tecnologie, in particolare l'intelligenza artificiale (AI) e il machine learning (ML), stanno avendo una grande influenza sulla tecnologia. Per i clienti, le app di "apprendimento" basate su AI e Apprendimento automatico (ML) li aiutano a prendere decisioni più intelligenti sugli acquisti, mostrando loro come tutto ciò che acquistano incida sui loro obiettivi finanziari a lungo termine.
A livello aziendale, l'AI nella finanza utilizza algoritmi avanzati e Apprendimento automatico (ML) per analizzare i dati, automatizzare le attività e migliorare il processo decisionale per le istituzioni finanziarie. Inoltre, i chatbot con tecnologia AI, come ChatGPT, stanno svolgendo un ruolo importante nell'aiutare le banche a soddisfare meglio le esigenze di base dei loro clienti, eliminando al contempo i costi di impiego di interi centri del servizio clienti o filiali locali.
Data la natura sensibile delle informazioni che le istituzioni finanziarie raccolgono dai loro clienti, il settore finanziario, non solo la fintech in particolare, è uno dei più regolamentati al mondo. Negli Stati Uniti, il Dipartimento del Tesoro vede la fintech come portatrice di molti nuovi rischi (link esterno a ibm.com) per i clienti bancari insieme ai servizi aggiuntivi che fornisce.
Le queste problematiche, che stimolano gran parte della nuova regolamentazione del settore, sono quelle sulla privacy dei dati e sulla sicurezza delle transazioni. L'ascesa delle criptovalute, come il Bitcoin, è un'altra area che genera apprensione, poiché molti nuovi prodotti e servizi fintech cercano di sfruttare l'interesse dei clienti nei loro confronti.
Essendo una delle aree più vivaci dell'intero settore dei servizi finanziari negli ultimi anni, i casi d'uso della fintech crescono ogni giorno. Secondo Statista (link esterno a ibm.com), nel gennaio del 2024 esistevano più di 13.000 aziende fintech nel solo Nord America, almeno 1.500 in più rispetto all'anno precedente. Ecco alcuni esempi dei tipi più popolari di prodotti fintech che le aziende stanno sviluppando.
Alcune delle app più utilizzate nel settore fintech consentono di effettuare transazioni finanziarie in modo sicuro e protetto con uno smartphone o un dispositivo mobile. Tra le app di pagamento digitale si annoverano i prodotti di punta offerti dalle note aziende fintech PayPal, Square e Venmo, nonché alcuni fornitori di servizi fintech meno noti come Zelle e CashApp.
Le app Fintech come Robinhood aiutano milioni di persone in tutto il mondo ad accedere a solidi consigli finanziari e ad acquistare e negoziare azioni ogni giorno, utilizzando solo i loro telefoni. Dai fondi negoziati in borsa (ETF) alle criptovalute, non c'è limite ai tipi di investimenti che i clienti possono fare utilizzando queste app.
Un robo-advisor è una piattaforma online relativamente economica che utilizza software e algoritmi di investimento per aiutare i clienti a gestire i loro portafogli di investimento. A differenza delle app di investimento, i robo-advisor sono automatizzati per monitorare il mercato e ribilanciare i portafogli secondo necessità.
Le app PFM come Mint e You Need a Budget (YNAB) aiutano i clienti con attività finanziarie meno complesse, ma non per questo meno importanti, come fare la spesa, stabilire il budget e risparmiare.
Le app di prestito P2P, o semplicemente peer lending, sono app che consentono ai clienti di richiedere prestiti per piccole imprese a una gamma più ampia di finanziatori rispetto a una banca tradizionale. Alcune delle app P2P più popolari, come LendingClub, consentono alle persone di concedere microprestiti alle piccole e medie imprese di loro scelta, aggiungendo diversità e flessibilità all'ambiente di prestito precedentemente statico.
Le app per criptovalute, o semplicemente app cripto, aprono il mondo del trading di criptovalute ai privati, consentendo loro di costruire portafogli digitali di diversi tipi di valute digitali come Bitcoin e token non fungibili (NFT).
