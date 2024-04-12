Che cos'è la fintech?

I prodotti e i servizi fintech sono generalmente suddivisi in cinque categorie in base ai tipi di funzionalità che forniscono:

Banche digitali: le banche sono una delle componenti più critiche di qualsiasi sistema finanziario, quindi la digitalizzazione dei loro prodotti e servizi ha avuto grandi ripercussioni sia per i consumatori che per le aziende. Le banche fintech hanno fortemente influenzato il percorso digitale del settore finanziario con innovazioni come il miglioramento della verifica degli utenti, i registri (come la blockchain) che consentono transazioni complesse e multilaterali e le start-up dirompenti (come VaroOffer) che offrono i loro servizi interamente online o tramite app.

Pagamenti digitali: se hai ordinato caffè, acquistato un prodotto su Amazon o hai effettuato l'abbonamento a un servizio di streaming di recente, la transazione è stata alimentata dal fintech. Fintech sostiene tutte le soluzioni di pagamento digitale e mobile collegando in modo sicuro e protetto i conti bancari con il dispositivo digitale preferito dal cliente. A livello aziendale, la fintech aiuta le aziende con una vasta gamma di attività, tra cui calcolo delle retribuzioni, imposte, contabilità e altro ancora.

Finanza personale: la finanza personale, nota anche come gestione finanziaria personale (PFM), è un termine che comprende servizi come la creazione di un budget, il risparmio e la pianificazione della pensione. Molte start-up fintech, come Dave e WealthSimple, istruiscono le persone sul loro denaro offrendo strumenti semplici per aiutarle a raggiungere i loro obiettivi finanziari.

Investimenti: i prodotti e i servizi fintech sono presenti in tutto il settore della gestione patrimoniale. Quelli più popolari, come RobinHood e Atom Finance, offrono ai clienti la possibilità di scambiare azioni direttamente dal proprio telefono.

Prestito: in passato i clienti che volevano stipulare un mutuo o acquistare un'auto a credito dovevano entrare fisicamente nella sede di una banca, incontrare uno specialista in prestiti, compilare i documenti e aspettare. Ora, le aziende fintech come Rocket Mortgage e SoFi consentono ai clienti di richiedere prestiti e crediti rispondendo ad alcune semplici domande sul telefono, quindi facendo sapere loro entro ore o addirittura minuti se sono state approvate.