Modernizzare i pagamenti senza interrompere i sistemi di assegni legacy

Come dimostrato dal mutevole landscape degli assegni, i pagamenti continueranno a modernizzarsi rapidamente e a evolversi per soddisfare le richieste dei clienti in costante mutamento. Le istituzioni finanziarie devono dare priorità a soluzioni di pagamento in grado di adattarsi rapidamente alle mutevoli esigenze dei clienti e di ridurre al minimo le interruzioni dell'attività e dell'infrastruttura IT esistente.

IBM® sta collaborando con istituzioni finanziarie per sfruttare la flessibilità e la sicurezza del cloud e trasformare i pagamenti in modo da soddisfare le esigenze dei clienti oggi e in futuro.

IBM® Payments Center (IPC) Check Services su IBM® Cloud for Financial Services fornisce una piattaforma gestita e sicura, progettata per scalare orizzontalmente e verticalmente allo scopo di adattarsi ai volumi variabili degli assegni. Questa soluzione consente alle banche di effettuare transazioni con un ecosistema di partner che dispone delle funzionalità di sicurezza, resilienza e conformità per gestire le esigenze di elaborazione degli assegni in evoluzione. IBM Cloud for Financial Services è progettato per aiutare i clienti a mitigare i rischi e accelerare l'adozione del cloud anche per i carichi di lavoro più sensibili.

L'IBM Financial Transaction Manager (FTM) (parte della spina dorsale della soluzione checks-as-a-service) integra, orchestra e monitora le transazioni finanziarie, inclusi gli assegni. Offre un'elaborazione coerente su più tipi di pagamento, consentendo agli istituti finanziari di convergere le proprie operazioni di pagamento su un'unica piattaforma. FTM include funzionalità predefinite per pagamenti immediati, SWIFT, ACH, SEPA, elaborazione degli assegni, onboarding dei clienti, ingestione di transazioni e altro ancora.

Con i servizi gestiti dell'IBM® Payments Center, le banche accedono alla competenza del settore nell'elaborazione degli assegni e nell'outsourcing dei processi aziendali grazie alla nostra piattaforma Payments-as-a-Service. Utilizza le tecnologie più recenti per aumentare efficienza e valore nei servizi di pagamento. I consulenti dell'IBM® Cloud Expert Lab possono anche aiutare le banche ad adottare e utilizzare le tecnologie IBM® Cloud per modernizzare i servizi di elaborazione degli assegni, con particolare attenzione al raggiungimento dei risultati aziendali.

Man mano che le istituzioni finanziarie modernizzano i pagamenti, dovrebbero ridurre al minimo l'impatto sulla loro infrastruttura IT esistente. IBM® Payments Center Check Services offre componenti flessibili, basati su cloud, che possono essere integrati con le operazioni e l'infrastruttura esistenti del cliente. La nostra soluzione gestita completa è progettata per fornire funzionalità di elaborazione degli assegni a basso costo ed è ottimizzata per workload di core banking aziendali con dati sensibili.