Modernizzare i pagamenti senza interrompere i sistemi di assegni legacy

In tutto il mondo, gli istituti finanziari si stanno modernizzando rapidamente per offrire esperienze di pagamento sicure e fluide, che rispondano alle esigenze dei consumatori digital-first. Le istituzioni finanziarie devono affrontare la sfida di abilitare i pagamenti digitali e contemporaneamente gestire le funzionalità di pagamento già in uso, come gli assegni. Sebbene l'utilizzo degli assegni stia diminuendo in tutto il mondo, negli Stati Uniti, gli assegni rimangono l'opzione di pagamento popolare (link esterno a ibm.com) per gli affitti e le transazioni più ingenti. Nell'UE, il volume degli assegni è ancora considerato significativo, con oltre 2,1 miliardi di assegni emessi nel 2019, in particolare in Francia, responsabile di 1,6 miliardi di assegni (link esterno a ibm.com) elaborati quell'anno.
Molti paesi hanno accolto la modernizzazione dei pagamenti e hanno introdotto iniziative per accelerarne l'adozione e regolare il landscape. Il governo australiano sta ufficialmente eliminando gradualmente gli assegni entro il 2030 (link esterno a ibm.com) nell'ambito di una più ampia gamma di riforme dei pagamenti per l'era digitale.
In circostanze come queste, le istituzioni finanziarie devono comunque elaborare gli assegni in modo rapido e sicuro durante il periodo di transizione, poiché gli assegni rimangono per il momento un sistema di pagamento legacy. Poiché la maggior parte dell'elaborazione degli assegni avviene su infrastrutture legacy, nuovi cambiamenti potrebbero determinare rischi per l'intero ecosistema dei pagamenti. Le istituzioni finanziarie devono anche gestire l'impatto sui costi di elaborazione, poiché le economie di scala diminuiscono con la diminuzione del volume degli assegni.
Secondo la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), le segnalazioni di frodi sugli assegni sono più che raddoppiate negli ultimi tre anni. Nel 2022, il FinCEN ha segnalato 680.000 casi di possibili frodi sugli assegni, in aumento rispetto ai 350.000 del 2021 (il link è esterno a ibm.com), con un incremento del 23% rispetto al 2020. Gli esperti strateghi delle frodi hanno previsto che le frodi totali sugli assegni raggiungeranno 24 miliardi di dollari di perdite quest’anno (link esterno a ibm.com), circa il doppio rispetto a cinque anni fa.
La frode degli assegni è un reato relativamente poco tecnologico e facile da commettere, con un ampio bacino di potenziali vittime. Poiché sempre più individui e truffatori sfruttano le opportunità di frode tramite assegni, la modernizzazione dei pagamenti può contribuire ad affrontare le lacune nella sicurezza degli assegni.
Come dimostrato dal mutevole landscape degli assegni, i pagamenti continueranno a modernizzarsi rapidamente e a evolversi per soddisfare le richieste dei clienti in costante mutamento. Le istituzioni finanziarie devono dare priorità a soluzioni di pagamento in grado di adattarsi rapidamente alle mutevoli esigenze dei clienti e di ridurre al minimo le interruzioni dell'attività e dell'infrastruttura IT esistente.
IBM® sta collaborando con istituzioni finanziarie per sfruttare la flessibilità e la sicurezza del cloud e trasformare i pagamenti in modo da soddisfare le esigenze dei clienti oggi e in futuro.
IBM® Payments Center (IPC) Check Services su IBM® Cloud for Financial Services fornisce una piattaforma gestita e sicura, progettata per scalare orizzontalmente e verticalmente allo scopo di adattarsi ai volumi variabili degli assegni. Questa soluzione consente alle banche di effettuare transazioni con un ecosistema di partner che dispone delle funzionalità di sicurezza, resilienza e conformità per gestire le esigenze di elaborazione degli assegni in evoluzione. IBM Cloud for Financial Services è progettato per aiutare i clienti a mitigare i rischi e accelerare l'adozione del cloud anche per i carichi di lavoro più sensibili.
L'IBM Financial Transaction Manager (FTM) (parte della spina dorsale della soluzione checks-as-a-service) integra, orchestra e monitora le transazioni finanziarie, inclusi gli assegni. Offre un'elaborazione coerente su più tipi di pagamento, consentendo agli istituti finanziari di convergere le proprie operazioni di pagamento su un'unica piattaforma. FTM include funzionalità predefinite per pagamenti immediati, SWIFT, ACH, SEPA, elaborazione degli assegni, onboarding dei clienti, ingestione di transazioni e altro ancora.
Con i servizi gestiti dell'IBM® Payments Center, le banche accedono alla competenza del settore nell'elaborazione degli assegni e nell'outsourcing dei processi aziendali grazie alla nostra piattaforma Payments-as-a-Service. Utilizza le tecnologie più recenti per aumentare efficienza e valore nei servizi di pagamento. I consulenti dell'IBM® Cloud Expert Lab possono anche aiutare le banche ad adottare e utilizzare le tecnologie IBM® Cloud per modernizzare i servizi di elaborazione degli assegni, con particolare attenzione al raggiungimento dei risultati aziendali.
Man mano che le istituzioni finanziarie modernizzano i pagamenti, dovrebbero ridurre al minimo l'impatto sulla loro infrastruttura IT esistente. IBM® Payments Center Check Services offre componenti flessibili, basati su cloud, che possono essere integrati con le operazioni e l'infrastruttura esistenti del cliente. La nostra soluzione gestita completa è progettata per fornire funzionalità di elaborazione degli assegni a basso costo ed è ottimizzata per workload di core banking aziendali con dati sensibili.
