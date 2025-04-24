L'intelligenza artificiale nella finanza si riferisce all'uso trasformativo di una serie di tecnologie, inclusi algoritmi avanzati, machine learning e strumenti di linguaggio naturale. Vengono utilizzati per analizzare i dati, automatizzare i processi, migliorare il processo decisionale e personalizzare le interazioni con i clienti nel settore dei servizi finanziari.
A differenza dei software tradizionali, i sistemi AI imitano l'intelligenza e il ragionamento umani e possono apprendere nel tempo, migliorando continuamente man mano che elaborano nuove informazioni. I conseguenti progressi del fintech consentono agli istituti finanziari di aumentare l'efficienza, ridurre i rischi e fornire servizi più personalizzati. Alimenta applicazioni quali il punteggio di credito, il rilevamento delle frodi, il trading algoritmico, la gestione del portfolio, la conformità normativa e il servizio clienti.
Identificando i modelli e facendo previsioni in tempo reale, l'AI aiuta gli istituti a semplificare le operazioni e a rispondere in modo più efficace alle richieste del mercato e dei clienti.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Il settore finanziario si basa su processi ad alta intensità di dati e su processi decisionali in tempo reale. Gli strumenti di intelligenza artificiale sono in grado di elaborare grandi volumi di dati in modo rapido e preciso, consentendo di affrontare le relative sfide. Le principali aree in cui l'AI può essere d'aiuto includono:
Efficienza operativa: l'automazione basata su AI riduce i workload, semplifica i processi e riduce al minimo gli errori.
Gestione del rischio: i modelli AI aiutano a valutare i potenziali rischi in modo più accurato e a rilevare le attività fraudolente in tempo reale.
Esperienza del cliente: l'AI consente interazioni personalizzate, come consulenza finanziaria su misura e un servizio clienti reattivo tramite chatbot e assistente virtuale.
Conformità normativa: l'AI semplifica la conformità automatizzando i processi di monitoraggio e reporting, aiutando gli istituti a districarsi tra normative complesse.
Vantaggio competitivo: gli istituti che utilizzano l'AI possono ottimizzare i costi, innovare più velocemente e offrire servizi migliori, il che potrebbe dare loro una posizione migliore nei mercati competitivi.
Con l'evoluzione delle tecnologie intelligenti, l'AI sta diventando un fattore chiave per l'innovazione e la crescita nel settore finanziario. Questi progressi dell'intelligenza artificiale consentono soluzioni più intelligenti, veloci e scalabili, che ridefiniscono i modelli bancari e di investimento tradizionali.
L'AI viene applicata in molte aree dell'ecosistema finanziario. Di seguito sono riportati alcuni dei casi d'uso più comuni dell'intelligenza artificiale nel settore finanziario:
Gli algoritmi basati sull'AI fanno parte dei mercati finanziari odierni, consentendo il trading ad alta frequenza (HFT) e strategie di investimento complesse. Questi sistemi possono eseguire analytics più complesse e analizzare vasti set di dati, tra cui dati storici di mercato, sentiment delle notizie e movimenti dei prezzi in tempo reale, per eseguire operazioni a velocità e scalabilità superiori alle capacità umane.
Dall'automazione della gestione delle spese alla semplificazione del monitoraggio della conformità, gli strumenti basati sull'AI consentono alle organizzazioni di gestire volumi di transazioni in crescita, mantenendo accuratezza e coerenza. Questi progressi migliorano la produttività e supportano la scalabilità delle operazioni finanziarie.
I metodi tradizionali di valutazione del merito creditizio spesso si basano su set di dati limitati, quali il reddito e la storia creditizia. L'AI amplia l'ambito delle decisioni di credito integrando fonti di dati alternative, quali pagamenti delle utenze, attività sui social media e modelli di geolocalizzazione. Questo approccio può migliorare l'accesso al credito per le persone che non dispongono di una storia creditizia tradizionale.
I chatbot e gli assistenti virtuali basati sull'intelligenza artificiale gestiscono le richieste di routine dei clienti, fornendo risposte istantanee e permettendo agli agenti umani di concentrarsi su problemi più complessi. L'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) consente a questi sistemi di AI conversazionale di comprendere e rispondere efficacemente alle esigenze dei clienti.
Gli sforzi di rilevamento delle frodi tramite intelligenza artificiale utilizzano algoritmi di deep learning e analytics predittiva per tracciare i modelli di transazione in tempo reale per identificare anomalie che potrebbero indicare attività discutibili. I modelli di machine learning possono adattarsi alle nuove tattiche di frode, migliorando la precisione del rilevamento e riducendo i falsi positivi.
L'AI sta trasformando le operazioni assicurative automatizzando i workflow di sottoscrizione e sinistri attraverso strumenti come l'elaborazione del linguaggio naturale e il riconoscimento delle immagini per analizzare documenti, foto e dati non strutturati. Consente una valutazione più veloce, una tariffazione personalizzata delle polizze e una liquidazione più rapida dei sinistri.
Gli strumenti AI vengono utilizzati vengono utilizzati per analisi avanzate dei dati, in grado di identificare le tendenze del mercato e ottimizzare i portafogli finanziari e di investimento. Questi sistemi possono fornire insight attuabili sia per i singoli investitori che per i gestori di asset istituzionali.
L'analytics predittiva utilizza modelli AI per identificare modelli nei dati storici e prevedere i risultati futuri. Questa funzionalità è particolarmente preziosa per gli istituti finanziari che cercano di anticipare i rischi e individuare nuove opportunità. Supporta anche attività come la gestione dei flussi di cassa, in cui l'AI prevede il fabbisogno di liquidità.
Il settore dei servizi finanziari è soggetto a severi requisiti normativi. I sistemi AI supportano la conformità automatizzando il monitoraggio delle transazioni e rilevando attività sospette. Inoltre, assistono gli istituti nel mantenersi aggiornati sulle normative in continua evoluzione.
L'AI offre diversi vantaggi per gli istituti finanziari, tra cui:
Migliore gestione del rischio: i sistemi AI offrono insight più approfonditi sul rischio di credito, sul rilevamento delle frodi e sulla volatilità del mercato.
Maggiore efficienza: l'automazione riduce lo sforzo manuale e semplifica i workflow.
Esperienze personalizzate: l'AI consente agli istituti finanziari di adattare prodotti e servizi alle esigenze dei singoli clienti.
Scalabilità: i sistemi di AI possono gestire volumi di transazioni crescenti senza compromettere la velocità o la precisione.
Maggiore inclusione finanziaria: l'AI consente di valutare l'affidabilità creditizia utilizzando fonti di dati non tradizionali, aumentando l'accesso ai servizi finanziari e rendendo eque le decisioni sul credito.
Sebbene l'AI abbia un potenziale significativo, presenta anche sfide che gli istituti finanziari devono affrontare. Questi problemi includono:
Per mitigare questi rischi, le istituzioni stanno adottando framework di governance, dando priorità alle pratiche etiche di AI e garantendo la trasparenza nei processi basati su AI.
Un insieme diversificato di stakeholder implementa, gestisce, regola e utilizza tecnologie di AI nel settore finanziario. Questi partecipanti includono:
Istituti finanziari: banche, assicuratori e società di investimento che adottano l'AI per migliorare le operazioni e l'esperienza del cliente.
Leadership tecnologica: i Chief Information Officer (CIO) e i Chief Technology Officer (CTO) prendono decisioni chiave in merito all'implementazione, all'uso e alla sicurezza dell'AI.
Leadership esecutiva: i dirigenti e il consiglio di amministrazione prendono decisioni strategiche in merito all'implementazione e all'uso delle iniziative di AI e alla loro corretta gestione.
Fornitori di tecnologie: aziende che sviluppano strumenti, piattaforme e infrastrutture di AI.
Autorità di regolamentazione: autorità che garantiscono che i sistemi di AI siano conformi alle leggi e non comportino rischi sistemici.
Clienti: utenti finali che beneficiano di servizi personalizzati e di una migliore accessibilità.
L'utilizzo dell'AI nel settore finanziario richiede un monitoraggio per garantire un uso corretto e ridurre al minimo i potenziali rischi. Una governance proattiva può favorire un utilizzo responsabile, etico e trasparente dell’AI, il che è fondamentale poiché gli istituti finanziari gestiscono grandi quantità di dati sensibili. I componenti chiave di un'efficace governance dell'AI includono:
Linee guida etiche: definizione dei principi di equità, trasparenza e responsabilità.
Framework normativi: governi e organizzazioni come l'UE e l'OCSE stanno sviluppando standard per la governance dell'AI.
Gestione dei rischi: gli istituti finanziari devono implementare controlli rigorosi per mitigare i rischi associati all'adozione dell'AI.
AI spiegabile (XAI): garantire che i sistemi di AI siano interpretabili e che le loro decisioni possano essere giustificate.
Molte applicazioni di AI sono già ben consolidate nel settore dei servizi finanziari. Tuttavia, i progressi e le tecnologie emergenti sono destinati a plasmare il futuro della finanza e la trasformazione digitale del settore finanziario in modi nuovi.
L'AI generativa ha attirato l'attenzione per la sua capacità di creare contenuti realistici. In futuro, le sue applicazioni in ambito finanziario potrebbero includere casi d'uso più sofisticati, come la modellazione di scenari per la gestione del rischio, la generazione di dati sintetici per la formazione di modelli di machine learning e simulazioni avanzate di frode. Le funzionalità di gen AI potrebbero migliorare il processo decisionale fornendo agli istituti finanziari maggiori informazioni sulle potenziali sfide e opportunità.
I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) sono utili per attività come il servizio clienti e l'analisi dei documenti, ma la prossima generazione di sistemi di AI (i modelli di ragionamento di grandi dimensioni, LRM), potrebbe sfruttare ulteriormente questo potenziale. Gli LRM sono progettati per eseguire un ragionamento analitico complesso, che li aiuta a simulare scenari finanziari intricati, ottimizzare i portafogli e valutare il rischio di credito con maggiore precisione. Potrebbero aiutare le istituzioni finanziarie ad affrontare le sfide che richiedono una comprensione più profonda del contesto e una pianificazione strategica.
Gli agenti AI in grado di gestire autonomamente interi workflow diventeranno sempre più sofisticati. Questi agenti potrebbero gestire processi complessi come la gestione delle spese, il monitoraggio della conformità e il forecasting del flusso di cassa senza richiedere l'intervento umano. Integrando l'elaborazione del linguaggio naturale, gli algoritmi decisionali e la consapevolezza contestuale, degli agenti AI completamente autonomi possono ridurre significativamente i colli di bottiglia operativi e migliorare l'efficienza nelle organizzazioni finanziarie.
Considerate le preoccupazioni relative alla privacy dei dati e alla cybersecurity, i sistemi di AI decentralizzati potrebbero rappresentare una potenziale soluzione. Questi sistemi elaborano i dati localmente anziché affidarsi a server centralizzati, riducendo il rischio di violazioni e garantendo la conformità alle più severe normative sulla protezione dei dati. In futuro, l'intelligenza artificiale decentralizzata potrebbe consentire agli istituti finanziari di implementare soluzioni sicure e rispettose della privacy per attività quali il rilevamento delle frodi e la verifica dell'identità.
Sebbene il rilevamento delle frodi in tempo reale sia già un'applicazione critica dell'AI, gli sforzi futuri si concentreranno sulla scalabilità di questi sistemi per gestire ambienti di transazioni sempre più complessi e ad alto volume.
La crescita delle architetture di AI distribuita e dell'edge computing potrebbe consentire ai sistemi di rilevamento delle frodi di elaborare i dati più vicino alla fonte, riducendo la latenza e migliorando i tempi di risposta. Inoltre, questi sistemi potrebbero integrare fonti di dati più diversificate, quali l'autenticazione biometrica e l'analytics, al fine di migliorare l'accuratezza.
La finanza integrata, ovvero l'integrazione dei servizi finanziari nelle piattaforme non finanziarie, sta diventando sempre più diffusa. Si prevede che l'AI svolgerà un ruolo importante nel rendere queste esperienze più personalizzate. I futuri sistemi di AI potrebbero utilizzare i dati degli utenti in tempo reale per offrire prodotti finanziari su misura, come opzioni di prestito personalizzate o raccomandazioni di investimento, direttamente all'interno di piattaforme di e-commerce, app o altri ecosistemi. Questa tendenza potrebbe influenzare il modo in cui i consumatori interagiscono con i servizi finanziari.
Man mano che il quantum computing e le tecnologie quantistiche maturano, potrebbero rivoluzionare aree come l'ottimizzazione dei portafogli, la modellazione del rischio e la sicurezza crittografica. Gli istituti finanziari potrebbero utilizzare, ad esempio, algoritmi quantum per risolvere problemi di ottimizzazione che attualmente sono impossibili dal punto di vista computazionale, portando a un'allocazione delle risorse più efficiente e a una maggiore precisione del forecasting.
L'architettura cloud ibrida sta diventando essenziale per scalare le soluzioni di AI. Integrando sistemi on-premise e basati su cloud, gli istituti finanziari possono ottenere maggiore flessibilità e scalabilità. In futuro, gli ambienti cloud ibridi potrebbero supportare la distribuzione dei modelli AI in diverse funzioni aziendali, dalla conformità al servizio clienti.
Le considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) stanno diventando sempre più importanti nella finanza e si prevede che l'AI svolga un ruolo più importante nel promuovere le iniziative di sostenibilità. I futuri sistemi di intelligenza artificiale potrebbero fornire analisi più granulari delle metriche ESG, aiutando gli istituti ad allineare i propri investimenti agli obiettivi ambientali. Inoltre, l'AI potrebbe aiutare a tracciare l'impronta di carbonio, valutare i rischi legati al clima e identificare le opportunità di finanziamento verde.
L'AI è già utilizzata per ampliare l'accesso ai servizi finanziari nei mercati meno serviti. In futuro, le piattaforme basate sull'AI potrebbero espandersi per includere fonti di dati alternative, come i modelli di utilizzo dei telefoni cellulari o i rendimenti agricoli, per creare profili finanziari per le popolazioni non bancarizzate. Potrebbe consentire a un maggior numero di persone di accedere al credito, ai conti di risparmio e ai prodotti assicurativi, contribuendo a una maggiore inclusione economica in tutto il mondo.
Abbiamo intervistato 2.000 organizzazioni in merito alle loro iniziative di AI per scoprire cosa funziona, cosa non funziona e come giocare d'anticipo.
IBM Granite è la nostra famiglia di modelli AI aperti, efficienti e affidabili, su misura per le aziende e ottimizzati per scalare le applicazioni di AI. Esplora le opzioni di linguaggio, codice, serie temporali e guardrail.
Accedi al nostro catalogo completo di oltre 100 corsi online acquistando oggi stesso un abbonamento individuale o multiutente che ti consentirà di ampliare le tue competenze su una gamma di prodotti a un prezzo contenuto.
Condotto dai migliori leader di pensiero di IBM, il programma di studi è stato progettato per aiutare i dirigenti aziendali ad acquisire le conoscenze necessarie per dare priorità agli investimenti in AI che possono favorire la crescita.
Vuoi ottenere un ritorno migliore sui tuoi investimenti nell'AI? Scopri come lo scaling della GenAI in settori chiave può favorire il cambiamento, aiutando le tue menti migliori a creare e fornire nuove soluzioni innovative.
Scopri come incorporare in tutta sicurezza l'AI generativa e il machine learning nella tua azienda.
Addestra, convalida, adatta e implementa le funzionalità di AI generativa, foundation model e machine learning con IBM watsonx.ai, uno studio aziendale di nuova generazione per builder AI. Crea applicazioni AI in tempi ridotti e una minima quantità di dati.
Metti l'AI al servizio della tua azienda con l'esperienza leader di settore e il portfolio di soluzioni di IBM nel campo dell'AI.
Reinventa i flussi di lavoro e le operazioni critiche aggiungendo l'AI per massimizzare le esperienze, il processo decisionale in tempo reale e il valore di business.
Ottieni l'accesso completo a funzionalità che coprono l'intero ciclo di vita dello sviluppo dell'AI. Crea soluzioni AI all'avanguardia con interfacce intuitive, workflow e accesso alle API e agli SDK standard di settore.
1 Artificial Intelligence Use and Oversight in Financial Services, Accountability Office del governo degli Stati Uniti, maggio 2025
2 BofA’s Erica Surpasses 2 Billion Interactions, Helping 42 Million Clients Since Launch, Bank of America, aprile 2024
3 2025 AI Trends in Fraud and Financial Crime Prevention, Feedzai, maggio 2025
4 AI integration in investment management, Mercer Investments, maggio 2024