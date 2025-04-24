A differenza dei software tradizionali, i sistemi AI imitano l'intelligenza e il ragionamento umani e possono apprendere nel tempo, migliorando continuamente man mano che elaborano nuove informazioni. I conseguenti progressi del fintech consentono agli istituti finanziari di aumentare l'efficienza, ridurre i rischi e fornire servizi più personalizzati. Alimenta applicazioni quali il punteggio di credito, il rilevamento delle frodi, il trading algoritmico, la gestione del portfolio, la conformità normativa e il servizio clienti.

Identificando i modelli e facendo previsioni in tempo reale, l'AI aiuta gli istituti a semplificare le operazioni e a rispondere in modo più efficace alle richieste del mercato e dei clienti.