Potenzia i team finanziari con agenti AI che migliorano la rapidità, l'accuratezza e il processo decisionale, senza dover scrivere codice
I team finanziari sentono la pressione di dover lavorare in modo più intelligente, non di più. Le inefficienze persistenti nei processi e nei workflow manuali, le crescenti necessità di conformità e il bisogno di scalare di pari passo con l'espansione globale rende più difficile che mai soddisfare le aspettative degli stakeholder. Queste sfide rallentano il processo decisionale, aumentano i costi e creano colli di bottiglia operativi.
Ed è qui che entra in gioco IBM® watsonx Orchestrate. Con agenti AI personalizzabili per il settore finanziario, i tuoi team possono automatizzare le attività ripetitive, accelerano i cicli di pianificazione e fanno emergere più rapidamente gli insight, liberando tempo per attività di maggior valore. Che si tratti di semplificare l'order-to-cash o di migliorare la precisione delle previsioni, questi agenti portano l'AI là dove si svolge il lavoro.
Sviluppa agenti AI sulla nostra interfaccia intuitiva, senza alcuna competenza di codifica. Visualizza in anteprima, ottimizza per i tuoi specifici workflow di vendite e implementa rapidamente.
Colma il divario tra agenti e applicazioni aziendali comuni tramite strumenti predefiniti che si connettono a più di 80 app aziendali leader.
Gestisci l'autenticazione in modo centralizzato su diverse API e sistemi con controlli di sicurezza di livello aziendale.
Scopri come gli agenti AI ottimizzano i processi chiave e sbloccano l'eccellenza operativa.
Gli agenti AI forniscono insight in tempo reale per aiutare i leader finanziari a rispondere con sicurezza alle interruzioni.
Automatizzando le attività di routine, i team finanziari possono ridurre i costi operativi e ridistribuire fino al 30% della forza lavoro verso iniziative strategiche.
Connetti facilmente gli agenti AI con i sistemi ERP e le app finanziarie per un'adozione fluida su larga scala.
Prova IBM watsonx Orchestrate gratuitamente o fissa una consulenza con un esperto IBM.