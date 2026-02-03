I team finanziari sentono la pressione di dover lavorare in modo più intelligente, non di più. Le inefficienze persistenti nei processi e nei workflow manuali, le crescenti necessità di conformità e il bisogno di scalare di pari passo con l'espansione globale rende più difficile che mai soddisfare le aspettative degli stakeholder. Queste sfide rallentano il processo decisionale, aumentano i costi e creano colli di bottiglia operativi.

Ed è qui che entra in gioco IBM® watsonx Orchestrate. Con agenti AI personalizzabili per il settore finanziario, i tuoi team possono automatizzare le attività ripetitive, accelerano i cicli di pianificazione e fanno emergere più rapidamente gli insight, liberando tempo per attività di maggior valore. Che si tratti di semplificare l'order-to-cash o di migliorare la precisione delle previsioni, questi agenti portano l'AI là dove si svolge il lavoro.