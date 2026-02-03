Agenti AI per la finanza

Potenzia i team finanziari con agenti AI che migliorano la rapidità, l'accuratezza e il processo decisionale, senza dover scrivere codice

Guardalo in azione
Un uomo al lavoro su un laptop accanto a un pannello con grafici a linee

Spostare il settore finanziario verso l'automazione basata sugli agenti

I team finanziari sentono la pressione di dover lavorare in modo più intelligente, non di più. Le inefficienze persistenti nei processi e nei workflow manuali, le crescenti necessità di conformità e il bisogno di scalare di pari passo con l'espansione globale rende più difficile che mai soddisfare le aspettative degli stakeholder. Queste sfide rallentano il processo decisionale, aumentano i costi e creano colli di bottiglia operativi.

Ed è qui che entra in gioco IBM® watsonx Orchestrate. Con agenti AI personalizzabili per il settore finanziario, i tuoi team possono automatizzare le attività ripetitive, accelerano i cicli di pianificazione e fanno emergere più rapidamente gli insight, liberando tempo per attività di maggior valore. Che si tratti di semplificare l'order-to-cash o di migliorare la precisione delle previsioni, questi agenti portano l'AI là dove si svolge il lavoro.
Rendi un agente operativo in pochi minuti. Ecco come: 01 Crea, estendi e personalizza senza codice

Sviluppa agenti AI sulla nostra interfaccia intuitiva, senza alcuna competenza di codifica. Visualizza in anteprima, ottimizza per i tuoi specifici workflow di vendite e implementa rapidamente.

 02 Collega alle applicazioni

Colma il divario tra agenti e applicazioni aziendali comuni tramite strumenti predefiniti che si connettono a più di 80 app aziendali leader.

 03 Implementa sui tuoi canali preferiti

Gestisci l'autenticazione in modo centralizzato su diverse API e sistemi con controlli di sicurezza di livello aziendale.

Incontra il tuo team di agentic AI per il settore finanziario

Scopri come gli agenti AI ottimizzano i processi chiave e sbloccano l'eccellenza operativa.
Rendering 3D di un dispositivo di metallo posizionato su diverse piccole sfere

Aumenta la precisione della pianificazione con previsioni generate dall'AI, spiegazioni della varianza e insight sulle prestazioni che aiutano i team finanziari a colmare le lacune e a prendere decisioni migliori. Le organizzazioni che utilizzano questo approccio hanno visto cicli di budget portati a termine fino al 33%1 più rapidamente e il 57%1 di errori di previsione in meno, portando a una maggiore sicurezza nei risultati finanziari.
Rendering 3D di più quadrati e di un tubo blu

Garantisci la conformità, taglia i costi e riduci le frodi convalidando le fatture, abbinando gli ordini di acquisto e automatizzando le interazioni con i fornitori end-to-end. Digitalizzando e semplificando questi processi, le aziende hanno ottenuto una riduzione del 25%1 nei costi per fattura e hanno accorciato i cicli di fatturazione del 32%1.
Rendering 3D di un albero realizzato con barre di metallo e cerchi blu a forma di paralumi

Migliora il flusso di cassa e l'esperienza del cliente automatizzando la fatturazione, i controlli del credito e i promemoria di pagamento. Queste ottimizzazioni riducono del 43%1 i saldi non recuperabili e il days sales outstanding (DSO) del 32%1, liberando il capitale circolante e consolidando la salute finanziaria.
Rendering 3D di un processo di fabbrica con più parti metalliche su diverse piattaforme intorno a un dispositivo metallico posizionato su sfere blu

Semplifica i processi da record a report per fornire rapidamente bilanci più accurati. Con l'automazione basata sull'AI, le organizzazioni hanno ridotto i cicli di chiusura mensile del 33%1, aumentando del 2%1 la percentuale di voci prive di errori. Queste automazioni aiutano a garantire maggiore accuratezza e conformità.
Rendering 3D di un dispositivo di metallo posizionato su diverse piccole sfere

Aumenta la precisione della pianificazione con previsioni generate dall'AI, spiegazioni della varianza e insight sulle prestazioni che aiutano i team finanziari a colmare le lacune e a prendere decisioni migliori. Le organizzazioni che utilizzano questo approccio hanno visto cicli di budget portati a termine fino al 33%1 più rapidamente e il 57%1 di errori di previsione in meno, portando a una maggiore sicurezza nei risultati finanziari.
Rendering 3D di più quadrati e di un tubo blu

Garantisci la conformità, taglia i costi e riduci le frodi convalidando le fatture, abbinando gli ordini di acquisto e automatizzando le interazioni con i fornitori end-to-end. Digitalizzando e semplificando questi processi, le aziende hanno ottenuto una riduzione del 25%1 nei costi per fattura e hanno accorciato i cicli di fatturazione del 32%1.
Rendering 3D di un albero realizzato con barre di metallo e cerchi blu a forma di paralumi

Migliora il flusso di cassa e l'esperienza del cliente automatizzando la fatturazione, i controlli del credito e i promemoria di pagamento. Queste ottimizzazioni riducono del 43%1 i saldi non recuperabili e il days sales outstanding (DSO) del 32%1, liberando il capitale circolante e consolidando la salute finanziaria.
Rendering 3D di un processo di fabbrica con più parti metalliche su diverse piattaforme intorno a un dispositivo metallico posizionato su sfere blu

Semplifica i processi da record a report per fornire rapidamente bilanci più accurati. Con l'automazione basata sull'AI, le organizzazioni hanno ridotto i cicli di chiusura mensile del 33%1, aumentando del 2%1 la percentuale di voci prive di errori. Queste automazioni aiutano a garantire maggiore accuratezza e conformità.
Benefici degli agenti AI per il settore finanziario
Processo decisionale più rapido e basato sui dati

Gli agenti AI forniscono insight in tempo reale per aiutare i leader finanziari a rispondere con sicurezza alle interruzioni.

 Leggi il report IBM Finance
Costi inferiori e maggiore capacità disponibile

Automatizzando le attività di routine, i team finanziari possono ridurre i costi operativi e ridistribuire fino al 30% della forza lavoro verso iniziative strategiche.

 Scopri come IBM Finance ha trasformato la produttività
Integrazione perfetta con i sistemi esistenti

Connetti facilmente gli agenti AI con i sistemi ERP e le app finanziarie per un'adozione fluida su larga scala.

 Esplora le integrazioni
Fasi successive

Prova IBM watsonx Orchestrate gratuitamente o fissa una consulenza con un esperto IBM.

 Provalo gratis Prenota una demo live
Nota a piè di pagina

1 Put AI to work for finance in financial services IBM Institute for Business Value, 2024