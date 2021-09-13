Dalla sottoscrizione alla gestione dei sinistri, l'intelligenza artificiale trasformerà il settore assicurativo

Solo negli Stati Uniti, il settore assicurativo vale 1,2 trilioni di dollari e impiega 2,9 milioni di persone.

Storicamente, il settore assicurativo non ha subito gli effetti della rivoluzione digitale, a causa di un ambiente normativo rigoroso, della portata richiesta per creare un portfolio di rischi e del tempo necessario per instaurare la fiducia con i clienti. Ma in un recente sondaggio dell'IBM Institute for Business Value (IBV), i dirigenti assicurativi hanno identificato il cambiamento delle forze di mercato (come l'aumento della concorrenza e il cambiamento delle preferenze dei clienti) come il principale driver che influenza la loro azienda.

La funzione principale del settore assicurativo, la gestione del rischio, è diventata più complessa man mano che i dati dei clienti continuano ad accumularsi. Le compagnie assicurative raccolgono dati sparsi tra unità di business isolate su carta o in vari formati digitali non strutturati. In questo ambiente ricco di dati, i lavoratori della sottoscrizione e della gestione dei sinistri non hanno accesso immediato alle informazioni necessarie per un processo decisionale interno ed esterno, causando burnout e errori costosi.

In effetti, i lavoratori con competenze dedicano il 30% del loro tempo a trovare le informazioni necessarie per completare il loro lavoro. A causa del volume e della complessità dei dati non strutturati, l'analisi manuale è tediosa, dispendiosa in termini di tempo e costosa. Questo scollamento di informazioni rende ancora più difficile per le compagnie assicurative mantenere la conformità, evitare le multe e preservare la reputazione del marchio in un ambiente normativo in continua evoluzione.

Nel settore assicurativo, i processi manuali non sono in grado di adattarsi alla portata e alla velocità della crescita aziendale. Quindi, per diventare più intelligenti nei loro approcci di gestione della conoscenza e trattamento dei dati, gli assicuratori stanno implementando l'intelligenza artificiale (AI) in tutte le loro operazioni per creare esperienze migliori e personalizzate per i loro dipendenti e clienti.

L'AI è il futuro dell'assicurazione: valutazione del rischio più intelligente, operazioni più intelligenti

Nei prossimi anni, soluzioni di automazione e AI verranno distribuite in ogni ambito del settore assicurativo. Alcuni fornitori assicurativi consentono ai lavoratori con competenze di prendere decisioni migliori e più rapide basate sui dati utilizzando piattaforme di analytics basate su AI. Una applicazione ad alto ROI dell'AI, una piattaforma di text-analytics utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per aiutare a migliorare la produttività dei lavoratori rivelando insight nascosti nei set di dati esistenti e automatizzando decisioni semplici o query di ricerca quasi in tempo reale. Questi progressi permettono di aumentare l'efficienza dei lavoratori che si concentrano su compiti più complessi e sono più reattivi, portando a migliori esperienze del cliente e maggiore soddisfazione del cliente.

Vediamo come le piattaforme di text-analytics basata su AI possono trasformare digitalmente due casi d'uso tipici delle compagnie assicurative:

Sottoscrizione

La tecnologia AI può aumentare l'efficienza e automatizzare i workflow accelerando i processi di sottoscrizione, delegando compiti all'attenzione umana, offrendo polizze assicurative meglio informate sui dati più rapidamente e migliorando l'esperienza del cliente. Con l'AI, i sottoscrittori possono individuare con precisione le tariffe ottimali in base al singolo cliente per una gestione ottimale del rischio. I modelli di prezzi basati sull'AI aiutano anche a ridurre il tempo necessario per introdurre nuovi framework di prezzi durante tutto il ciclo di vita della sottoscrizione.

I sottoscrittori possono anche utilizzare soluzioni di AI per ottenere risposte rapidamente e trasmettere queste informazioni ai clienti. Ad esempio, le compagnie assicurative possono implementare chatbot sia esternamente che internamente per aiutare i lavoratori con competenze a fornire rapidamente insight rilevanti attraverso esperienze digitali durante il processo di valutazione del rischio. I dipendenti possono anche utilizzare algoritmi di machine learning per integrare i modelli attuariali tradizionali, offrendo una gestione del rischio più accurata e coerente. I lavoratori con competenze possono quindi concentrarsi maggiormente su attività che richiedono un “contatto umano” e che fanno sentire i clienti apprezzati.

Elaborazione dei sinistri

Dal momento in cui un cliente apre una richiesta di risarcimento assicurativo, la tecnologia AI può semplificare il processo amministrativo attraverso l'automazione dei processi. I dipendenti possono utilizzare le soluzioni di data science e AI per analizzare i dati numerici e in linguaggio naturale, facendo riferimento alle informazioni rilevanti delle polizze assicurative, ai moduli sanitari e ad altri documenti di input lungo il percorso. L'AI può fornire consigli approfonditi basati sull'analisi dei dati di gestione dei sinistri, aiutando i lavoratori con competenze a determinare i reclami ammissibili e la percentuale di reclami da pagare in modo coerente. Questi insights accelerano notevolmente il processo decisionale , che può portare a esperienze migliori per i dipendenti e per i clienti .

Gli algoritmi di machine learning possono individuare più facilmente i "segnali d'allarme" nelle richieste fraudolente e nei dati di gestione del rischio, dando ai lavoratori più tempo da dedicare a casi unici. Il risultato complessivo è che richieste di risarcimento ad alto volume e basso costo, come i parabrezza rotti, possono essere risolte rapidamente e i lavoratori con competenze possono dedicare più tempo a richieste più complesse e al rilevamento delle frodi.

L'obiettivo finale: esperienze personalizzate incentrate sul cliente con l'intelligenza artificiale

Con soluzioni di AI, gli assicuratori possono ottenere una visione d'insieme del cliente quasi in tempo reale. Sebbene i dati dei clienti esistano in molti sistemi tradizionali e isolati, un'architettura modernizzata e integrata dall'AI può unificare set di dati e raccogliere insight da vari documenti per rendere facilmente accessibili a chiunque durante il ciclo di vita di elaborazione o sottoscrizione dei sinistri.

Questa trasparenza crea un'opportunità per gli assicuratori di offrire percorsi clienti centrati sul cliente. Con l'AI, i sottoscrittori, i team di gestione dei sinistri e gli agenti assicurativi hanno accesso a insight più approfonditi sulle circostanze e preferenze specifiche di ogni cliente, quindi ogni punto di contatto nel ciclo di vita del cliente diventa un'opportunità per fornire pubblicità altamente personalizzate, raccomandazioni di polizze, preventivi e altro ancora.

Integrando completamente le soluzioni di AI nelle loro operazioni e modelli di business, gli assicuratori possono fornire ai lavoratori con competenze le informazioni necessarie per rafforzare le relazioni con i clienti e portare le esperienze dei clienti al livello successivo.

Le compagnie assicurative istituzionali godono già da tempo della fiducia e delle dimensioni che hanno permesso loro di conquistare il loro attuale business. Se riusciranno a integrare rapidamente l'AI e altre nuove tecnologie nelle loro operazioni, in particolare potenziando le capacità dei lavoratori con competenze, saranno in grado di affrontare le incertezze odierne e di competere con le minacce provenienti dalle startup "insurtech" e da altri nuovi operatori del mercato.

