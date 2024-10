Cos'è la trasformazione digitale nel settore bancario e finanziario?

La trasformazione digitale non è una novità per il settore bancario, ma è diventata più rilevante con l'aumento della popolarità del fintech e dei nuovi modelli operativi. Le banche tradizionali devono stare al passo con il mercato e le esigenze dei clienti in continua evoluzione, come la tendenza a utilizzare app mobili o siti web per effettuare transazioni. Questi tipi di tecnologia fanno parte della strategia omnicanale che le banche stanno utilizzando per abbattere i silos di dati e reinventare il percorso del cliente.

Con il più recente passaggio all'automazione, le banche e i fornitori di servizi finanziari devono modernizzare le proprie strategie bancarie. La crescente domanda di intelligenza artificiale (AI), Internet of Things (IoT) e blockchain sono tra le altre tecnologie che le banche devono considerare nella creazione di una strategia di trasformazione digitale.

I clienti sono alla ricerca di approcci digitali per la gestione dei propri account e cercano esperienze di prodotto personalizzate, trasparenza e sicurezza, il tutto in tempo reale. I fattori chiave della tendenza alla trasformazione digitale derivano dall'uso di dispositivi mobili e dalla maggiore necessità per i clienti di essere sempre connessi. L'unico modo per soddisfare queste esigenze dei clienti è attraverso un percorso di trasformazione digitale. Questo percorso prende i dati dei clienti e li utilizza per analizzare il comportamento dei clienti in modo che prodotti e servizi più pertinenti possano essere allineati alle loro esigenze.