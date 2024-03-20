Che cos'è l'efficienza operativa?

Data di pubblicazione: 26 marzo 2024
Collaboratori: Alice Gomstyn, Alexandra Jonker
Che cos'è l'efficienza operativa?

L'efficienza operativa si riferisce all'ottimizzazione dei processi e delle risorse aziendali allo scopo di ridurre i costi operativi mantenendo o migliorando la produttività.

Nell'economia globale di oggi, le aziende, da quelle manifatturiere a quelle di trasporto, devono far fronte a una crescente pressione da parte degli stakeholder per ottenere una maggiore efficienza operativa. In effetti, raggiungere l'efficienza operativa può essere fondamentale nei mercati competitivi in quanto consente alle aziende di offrire prodotti e servizi di alta qualità a prezzi inferiori mantenendo o aumentando la redditività. In un sondaggio globale condotto tra gli amministratori delegati, il 77% ha dichiarato di voler perseguire l'efficienza operativa per favorire la crescita dei ricavi totali.1

Esiste una varietà di strumenti e piattaforme software, supportati dall'AI e dall'Internet of Things (IoT), disponibili per aiutare le aziende a raggiungere l'efficienza operativa. Questi includono sistemi integrati di gestione del posto di lavoro e software di pianificazione delle risorse aziendali. Attraverso soluzioni software, le organizzazioni possono implementare approcci come l'automazione, la mappatura dei processi e altro per ottimizzare il business.
Come misuri l'efficienza operativa?

Le organizzazioni spesso utilizzano una metrica chiamata "rapporto di efficienza operativa" per misurare l'efficienza operativa. In genere calcolano il rapporto sommando le spese operative dell'azienda e il costo delle merci vendute (COGS) e quindi dividendo tale somma per le vendite nette dell'azienda. 

Le aziende possono anche scegliere di valutare l'efficienza attraverso altre metriche, come i rapporti incentrati sul fatturato dei debiti, sul fatturato dei crediti e sul fatturato dell'inventario.

Le aziende possono valutare il loro rendimento in termini di efficienza operativa monitorando i loro indici nel tempo e confrontandoli con i benchmark del settore. Un rapporto più basso o in calo indica che un'azienda sta migliorando le proprie prestazioni di efficienza operativa. 
Quali vantaggi può offrire l'efficienza operativa?

I miglioramenti dei processi e un migliore utilizzo delle risorse possono aiutare le aziende a progredire sugli indicatori di prestazione chiave (KPI) e a raggiungere obiettivi aziendali quali:
Margini di profitto più ampi

Quando le aziende riducono le spese operative grazie a una maggiore efficienza operativa, possono incrementare i loro profitti.
Maggiore sostenibilità

Processi di produzione più efficienti possono comportare minori consumi energetici, riducendo l'impronta di carbonio di un'organizzazione e le sue bollette elettriche.
Maggiore soddisfazione del cliente

Quando le aziende migliorano l'efficienza operativa, possono trasferire i risparmi che ne derivano ai loro clienti, offrendo loro un miglior rapporto qualità-prezzo.
Quali strategie possono aumentare l'efficienza operativa?

Le aziende possono intraprendere una serie di strategie per migliorare l'efficienza operativa. Anche se le iniziative possono variare a seconda del settore e dell'azienda, eccone alcune comuni:
Implementazione dell'automazione

L'automazione è l'andamento delle attività che utilizzano la tecnologia, con un input umano minimo o nullo. L'automazione di processi precedentemente manuali, come la sostituzione dell'inserimento manuale dei dati in un foglio di calcolo con soluzioni di acquisizione dei dati, può migliorare l'efficienza ed evitare l'errore umano, consentendo in questo modo ai membri del team di svolgere un lavoro più significativo e di alto valore.
Sfruttare la manutenzione predittiva

Grazie alla manutenzione predittiva, le organizzazioni possono monitorare in tempo reale lo stato di salute dei propri asset, tra cui infrastrutture e macchinari. Ciò consente di affrontare i problemi nel momento in cui si verificano e di prevederne di futuri, estendendo il ciclo di vita degli asset e aiutando a prevenire costosi tempi di inattività non pianificati e rallentamenti.
Mappatura dei processi in corso

La mappatura dei processi è un metodo per rappresentare visivamente i workflow. Questo aiuta le organizzazioni a individuare le aree di miglioramento, come processi dispendiosi in termini di tempo e inefficienti, allocazione delle risorse non ottimale, attività soggette a errori umani e colli di bottiglia nella produzione.
Ottimizzazione della gestione dell'inventario

La gestione dell'inventario consente di monitorare i prodotti mentre passano dalle strutture di produzione ai magazzini, in ultima analisi, la sede in cui vengono venduti ai consumatori. L'ottimizzazione della gestione dell'inventario può ridurre il tempo e i costi di stoccaggio delle merci, assicurando al contempo la disponibilità di una quantità sufficiente di prodotti per soddisfare la domanda dei clienti.
Utilizzo dell'esternalizzazione dei processi aziendali (BPO)

Attraverso l'outsourcing dei processi aziendali, le aziende possono stipulare contratti con fornitori esterni specializzati in funzioni specifiche, come la fatturazione e l'elaborazione dei pagamenti. I fornitori specializzati spesso operano in modo più efficiente e sono più convenienti rispetto ai team interni.
Intraprendere la gestione dell'energia

La gestione dell'energia consiste nel monitoraggio, controllo e ottimizzazione proattivi e regolari dell'uso dell'energia per limitare il consumo e ridurre i costi energetici. Una diminuzione del 10% del consumo di energia è associata a un aumento dell'1,5% del reddito operativo netto, secondo i calcoli del programma statunitense Energy Star.2
Investire nella formazione dei dipendenti

I programmi di formazione e sviluppo che aiutano i dipendenti ad affinare le proprie competenze o a costruirne di nuove possono migliorare la produttività, con conseguente maggiore efficienza operativa. Inoltre, una maggiore soddisfazione dei dipendenti derivante dalla formazione delle competenze può contribuire a rafforzare la fidelizzazione dei dipendenti. La riduzione del turnover dei dipendenti può inoltre favorire l'efficienza operativa in quanto l'assunzione e la formazione di nuovi dipendenti è in genere più costosa rispetto al mantenimento di quelli esistenti.
Che cosa distingue l'efficienza operativa dall'eccellenza operativa?

A volte l'efficienza operativa viene utilizzata in modo intercambiabile con il termine "eccellenza operativa". Tuttavia, l'efficienza operativa viene generalmente intesa come comprendente non solo operazioni aziendali più efficienti, ma comprendente anche la creazione di una cultura in cui sia i manager sia i membri del team sono impegnati a raggiungere risultati aziendali e a migliorarsi costantemente.
Quale software supporta l'efficienza operativa?

L'evoluzione della tecnologia offre alle aziende varie opportunità per migliorare l'efficienza operativa. Le organizzazioni incorporano sempre più l'Internet of Things (IoT) nella gestione delle operazioni e nel lavoro di manutenzione predittiva. Nel frattempo, l'AI fornisce insight che aiutano le aziende a ottimizzare la gestione dell'inventario, l'utilizzo delle strutture e altro ancora. Le soluzioni software che utilizzano tali tecnologie a supporto dell'efficienza operativa includono:
Sistemi integrati di gestione del posto di lavoro (IWMS)

Una IWMS è una piattaforma software che semplifica la gestione del settore immobiliare e delle strutture su un'unica piattaforma. Le soluzioni IWMS possono offrire visibilità sui portafogli immobiliari attraverso dashboard e app mobili integrate. La ricerca dimostra che IWMS può migliorare l'efficienza di utilizzo delle strutture di oltre il 39% e ridurre i costi di manutenzione di oltre il 15%.3
Software ERP (Enterprise Resource Planning)

Un ERP è un sistema software di gestione aziendale progettato per utilizzare  l'automazione e l'integrazione per gestire e  semplificare i workflow, i processi e le funzioni di un'azienda. Queste funzioni includono finanza, HR, produzione, servizi, approvvigionamentogestione della supply chain, gestione del ciclo di vita del prodotto e gestione dei progetti.
Software per la gestione dell'energia

Il software di gestione dell'energia utilizza l'IoT, la connettività e l'analytics dei dati sull'energia per fornire alle aziende insight utili a prendere decisioni migliori in merito alla gestione delle strutture e alla conservazione dell'energia.
Piattaforme di mappatura dei processi

Gli strumenti avanzati di mappatura dei processi offrono piattaforme centralizzate che consentono ai team di collaborare e ottenere insight mentre lavorano per perfezionare costantemente i processi aziendali.
Piattaforme di gestione degli ordini

Gli strumenti intelligenti di order management consentono alle aziende di eseguire la gestione dell'inventario e del magazzino in tempo reale, tra cui il monitoraggio dei livelli di inventario e l'implementazione dell'evasione degli ordini omnicanale.
