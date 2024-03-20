Che cos'è l'efficienza operativa?

Data di pubblicazione: 26 marzo 2024
Collaboratori: Alice Gomstyn, Alexandra Jonker
L'efficienza operativa si riferisce all'ottimizzazione dei processi e delle risorse aziendali allo scopo di ridurre i costi operativi mantenendo o migliorando la produttività.
Nell'economia globale di oggi, le aziende, da quelle manifatturiere a quelle di trasporto, devono far fronte a una crescente pressione da parte degli stakeholder per ottenere una maggiore efficienza operativa. In effetti, raggiungere l'efficienza operativa può essere fondamentale nei mercati competitivi in quanto consente alle aziende di offrire prodotti e servizi di alta qualità a prezzi inferiori mantenendo o aumentando la redditività. In un sondaggio globale condotto tra gli amministratori delegati, il 77% ha dichiarato di voler perseguire l'efficienza operativa per favorire la crescita dei ricavi totali.1
Esiste una varietà di strumenti e piattaforme software, supportati dall'AI e dall'Internet of Things (IoT), disponibili per aiutare le aziende a raggiungere l'efficienza operativa. Questi includono sistemi integrati di gestione del posto di lavoro e software di pianificazione delle risorse aziendali. Attraverso soluzioni software, le organizzazioni possono implementare approcci come l'automazione, la mappatura dei processi e altro per ottimizzare il business.
Le organizzazioni spesso utilizzano una metrica chiamata "rapporto di efficienza operativa" per misurare l'efficienza operativa. In genere calcolano il rapporto sommando le spese operative dell'azienda e il costo delle merci vendute (COGS) e quindi dividendo tale somma per le vendite nette dell'azienda.
Le aziende possono anche scegliere di valutare l'efficienza attraverso altre metriche, come i rapporti incentrati sul fatturato dei debiti, sul fatturato dei crediti e sul fatturato dell'inventario.
Le aziende possono valutare il loro rendimento in termini di efficienza operativa monitorando i loro indici nel tempo e confrontandoli con i benchmark del settore. Un rapporto più basso o in calo indica che un'azienda sta migliorando le proprie prestazioni di efficienza operativa.
I miglioramenti dei processi e un migliore utilizzo delle risorse possono aiutare le aziende a progredire sugli indicatori di prestazione chiave (KPI) e a raggiungere obiettivi aziendali quali:
Quando le aziende riducono le spese operative grazie a una maggiore efficienza operativa, possono incrementare i loro profitti.
Processi di produzione più efficienti possono comportare minori consumi energetici, riducendo l'impronta di carbonio di un'organizzazione e le sue bollette elettriche.
Quando le aziende migliorano l'efficienza operativa, possono trasferire i risparmi che ne derivano ai loro clienti, offrendo loro un miglior rapporto qualità-prezzo.
Le aziende possono intraprendere una serie di strategie per migliorare l'efficienza operativa. Anche se le iniziative possono variare a seconda del settore e dell'azienda, eccone alcune comuni:
L'automazione è l'andamento delle attività che utilizzano la tecnologia, con un input umano minimo o nullo. L'automazione di processi precedentemente manuali, come la sostituzione dell'inserimento manuale dei dati in un foglio di calcolo con soluzioni di acquisizione dei dati, può migliorare l'efficienza ed evitare l'errore umano, consentendo in questo modo ai membri del team di svolgere un lavoro più significativo e di alto valore.
Grazie alla manutenzione predittiva, le organizzazioni possono monitorare in tempo reale lo stato di salute dei propri asset, tra cui infrastrutture e macchinari. Ciò consente di affrontare i problemi nel momento in cui si verificano e di prevederne di futuri, estendendo il ciclo di vita degli asset e aiutando a prevenire costosi tempi di inattività non pianificati e rallentamenti.
La mappatura dei processi è un metodo per rappresentare visivamente i workflow. Questo aiuta le organizzazioni a individuare le aree di miglioramento, come processi dispendiosi in termini di tempo e inefficienti, allocazione delle risorse non ottimale, attività soggette a errori umani e colli di bottiglia nella produzione.
La gestione dell'inventario consente di monitorare i prodotti mentre passano dalle strutture di produzione ai magazzini, in ultima analisi, la sede in cui vengono venduti ai consumatori. L'ottimizzazione della gestione dell'inventario può ridurre il tempo e i costi di stoccaggio delle merci, assicurando al contempo la disponibilità di una quantità sufficiente di prodotti per soddisfare la domanda dei clienti.
Attraverso l'outsourcing dei processi aziendali, le aziende possono stipulare contratti con fornitori esterni specializzati in funzioni specifiche, come la fatturazione e l'elaborazione dei pagamenti. I fornitori specializzati spesso operano in modo più efficiente e sono più convenienti rispetto ai team interni.
La gestione dell'energia consiste nel monitoraggio, controllo e ottimizzazione proattivi e regolari dell'uso dell'energia per limitare il consumo e ridurre i costi energetici. Una diminuzione del 10% del consumo di energia è associata a un aumento dell'1,5% del reddito operativo netto, secondo i calcoli del programma statunitense Energy Star.2
I programmi di formazione e sviluppo che aiutano i dipendenti ad affinare le proprie competenze o a costruirne di nuove possono migliorare la produttività, con conseguente maggiore efficienza operativa. Inoltre, una maggiore soddisfazione dei dipendenti derivante dalla formazione delle competenze può contribuire a rafforzare la fidelizzazione dei dipendenti. La riduzione del turnover dei dipendenti può inoltre favorire l'efficienza operativa in quanto l'assunzione e la formazione di nuovi dipendenti è in genere più costosa rispetto al mantenimento di quelli esistenti.
A volte l'efficienza operativa viene utilizzata in modo intercambiabile con il termine "eccellenza operativa". Tuttavia, l'efficienza operativa viene generalmente intesa come comprendente non solo operazioni aziendali più efficienti, ma comprendente anche la creazione di una cultura in cui sia i manager sia i membri del team sono impegnati a raggiungere risultati aziendali e a migliorarsi costantemente.
L'evoluzione della tecnologia offre alle aziende varie opportunità per migliorare l'efficienza operativa. Le organizzazioni incorporano sempre più l'Internet of Things (IoT) nella gestione delle operazioni e nel lavoro di manutenzione predittiva. Nel frattempo, l'AI fornisce insight che aiutano le aziende a ottimizzare la gestione dell'inventario, l'utilizzo delle strutture e altro ancora. Le soluzioni software che utilizzano tali tecnologie a supporto dell'efficienza operativa includono:
Una IWMS è una piattaforma software che semplifica la gestione del settore immobiliare e delle strutture su un'unica piattaforma. Le soluzioni IWMS possono offrire visibilità sui portafogli immobiliari attraverso dashboard e app mobili integrate. La ricerca dimostra che IWMS può migliorare l'efficienza di utilizzo delle strutture di oltre il 39% e ridurre i costi di manutenzione di oltre il 15%.3
Un ERP è un sistema software di gestione aziendale progettato per utilizzare l'automazione e l'integrazione per gestire e semplificare i workflow, i processi e le funzioni di un'azienda. Queste funzioni includono finanza, HR, produzione, servizi, approvvigionamento, gestione della supply chain, gestione del ciclo di vita del prodotto e gestione dei progetti.
Il software di gestione dell'energia utilizza l'IoT, la connettività e l'analytics dei dati sull'energia per fornire alle aziende insight utili a prendere decisioni migliori in merito alla gestione delle strutture e alla conservazione dell'energia.
Gli strumenti avanzati di mappatura dei processi offrono piattaforme centralizzate che consentono ai team di collaborare e ottenere insight mentre lavorano per perfezionare costantemente i processi aziendali.
Gli strumenti intelligenti di order management consentono alle aziende di eseguire la gestione dell'inventario e del magazzino in tempo reale, tra cui il monitoraggio dei livelli di inventario e l'implementazione dell'evasione degli ordini omnicanale.
Gestisci i portafogli immobiliari durante il loro ciclo di vita con una gestione intelligente degli asset e un sistema integrato di gestione dell'ambiente di lavoro (IWMS).
Sfrutta la potenza dei dati e dell'AI per integrare le iniziative per la sostenibilità degli uffici nelle tue operazioni di gestione delle strutture e degli immobili.
Per le aziende che intendono accelerare la crescita del commercio B2B, IBM Sterling Order Management migliora l'esperienza del cliente, contribuisce ad aumentare le entrate e ottimizza i margini operativi, il tutto supportando gli obiettivi di sostenibilità.
Per le organizzazioni, i dati e l'AI sono strumenti sempre più fondamentali per l'evoluzione nella gestione delle strutture.Semplice, veloce e flessibile, IBM TRIRIGA è un sistema integrato di gestione del posto di lavoro con il giusto mix di applicazioni in un'unica soluzione modulare per massimizzare il ciclo di vita dell'edificio, preparandoti al contempo a soddisfare le esigenze future.
