Che cos'è l'efficienza operativa?

Un ERP è un sistema software di gestione aziendale progettato per utilizzare l'automazione e l'integrazione per gestire e semplificare i workflow, i processi e le funzioni di un'azienda. Queste funzioni includono finanza, HR, produzione, servizi, approvvigionamento, gestione della supply chain, gestione del ciclo di vita del prodotto e gestione dei progetti.