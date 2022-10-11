Migliorare un'azienda non significa solo aumentare l'efficienza o massimizzare il ROI. L'economia globale di oggi richiede anche la flessibilità necessaria per adattarsi ai mercati, alle condizioni e alle tecnologie in evoluzione.

L'eccellenza operativa è un modo per le organizzazioni di creare una roadmap verso il miglioramento continuo in un ambiente aziendale complesso. Il suo obiettivo è quello di dare alle aziende un vantaggio competitivo. L'eccellenza operativa aiuta i leader aziendali a prendere decisioni migliori e i dipendenti a mostrare un miglioramento continuo. Se implementata bene, l'eccellenza operativa consente a ogni membro di un'organizzazione di vedere il flusso di valore verso il cliente e, in caso di problemi, di trovare una soluzione prima che si verifichino interruzioni.

L'eccellenza operativa inizia con un cambiamento culturale, in cui tutti i leader e i dipendenti si dedicano alla creazione non solo di un prodotto di qualità ma anche all'offerta di esperienze di alta qualità al cliente. Le aziende che utilizzano le metodologie di eccellenza operativa definiscono chiaramente la leadership, i ruoli della forza lavoro e come collaborare per migliorare le operazioni. A tutti i livelli, i dipendenti possono avviare il cambiamento e fare da traino per migliorare efficienza, efficacia e agilità.