L'eccellenza operativa (OpEx) è un approccio alla gestione aziendale che enfatizza il miglioramento continuo in tutti gli aspetti del business e all'interno di tutti i processi aziendali, creando una cultura in cui la direzione e i dipendenti siano investiti nei risultati e siano autorizzati a implementare il cambiamento.
Migliorare un'azienda non significa solo aumentare l'efficienza o massimizzare il ROI. L'economia globale di oggi richiede anche la flessibilità necessaria per adattarsi ai mercati, alle condizioni e alle tecnologie in evoluzione.
L'eccellenza operativa è un modo per le organizzazioni di creare una roadmap verso il miglioramento continuo in un ambiente aziendale complesso. Il suo obiettivo è quello di dare alle aziende un vantaggio competitivo. L'eccellenza operativa aiuta i leader aziendali a prendere decisioni migliori e i dipendenti a mostrare un miglioramento continuo. Se implementata bene, l'eccellenza operativa consente a ogni membro di un'organizzazione di vedere il flusso di valore verso il cliente e, in caso di problemi, di trovare una soluzione prima che si verifichino interruzioni.
L'eccellenza operativa inizia con un cambiamento culturale, in cui tutti i leader e i dipendenti si dedicano alla creazione non solo di un prodotto di qualità ma anche all'offerta di esperienze di alta qualità al cliente. Le aziende che utilizzano le metodologie di eccellenza operativa definiscono chiaramente la leadership, i ruoli della forza lavoro e come collaborare per migliorare le operazioni. A tutti i livelli, i dipendenti possono avviare il cambiamento e fare da traino per migliorare efficienza, efficacia e agilità.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
La definizione di eccellenza operativa ha le sue radici nel modello Shingo, un approccio al business che enfatizza la qualità alla fonte, il valore per i clienti, una supply chain a inventario zero e la comprensione del posto di lavoro a tutti i livelli. È stata formulata dal dottor Shigeo Shingo, un dirigente aziendale che ha pubblicato 18 libri sulla sua filosofia e ha collaborato a stretto contatto con i dirigenti Toyota per applicare i suoi principi nelle loro operazioni di produzione.
Shingo è anche l'ispirazione per lo Shingo Prize, assegnato ogni anno dallo Shingo Institute for Operational Excellence della Utah State University. Questo premio definisce i 10 principi guida di Shingo, spesso definiti i principi fondamentali dell'eccellenza operativa:
Man mano che il modello Shingo guadagnava popolarità nel mondo degli affari, altri hanno sviluppato metodologie basate su questo approccio e sui principi fondamentali dell'eccellenza operativa. Alcuni di questi sono:
Quando si implementa l'eccellenza operativa all'interno di un'organizzazione, può essere utile vedere il processo come un viaggio continuo piuttosto che come una destinazione finale. Poiché l'attenzione è rivolta al miglioramento continuo, i leader aziendali e i dipendenti devono sempre cercare modi per migliorare in ciò che fanno.
Detto questo, le organizzazioni devono stabilire obiettivi e definire metriche per capire se e come stanno migliorando. Queste metriche includono indicatori chiave di prestazione (KPI), come aumenti delle vendite, prestazioni di stato di salute e sicurezza e tassi di fidelizzazione della forza lavoro.
Di seguito sono riportati i tipi di obiettivi che sono spesso inclusi nei processi basati sull'eccellenza operativa:
Gli obiettivi di eccellenza operativa sono in genere incentrati sulla fornitura di valore al cliente. Che cos'è il valore? Sostanzialmente, è ciò che il cliente richiede ed è disposto a pagare.
Nell'ambito della metodologia dell'eccellenza operativa, le aziende forniscono questo valore creando flussi di valore. Un flusso di valore si riferisce ai processi e alle iniziative che un'organizzazione crea per fornire i prodotti e i servizi di cui i clienti hanno bisogno nel tempo necessario per soddisfare tale domanda.
Ad esempio, un data center in grado di tenere il passo con la domanda dei clienti e dotato delle risorse di storage necessarie per gestire le transazioni online senza overprovisioning è visto come un flusso di valore che funziona senza intoppi.
La comunicazione è un altro elemento chiave per raggiungere gli obiettivi di eccellenza operativa. Se i dipendenti non sono consapevoli degli obiettivi aziendali, non hanno idea di come fornire valore al cliente o ritengono che la leadership non investa nel loro successo professionale, ciò rende difficile raggiungere gli obiettivi e migliorare in modo continuo.
L'implementazione spesso include un piano per comunicare tutti gli aspetti del programma, come la missione, gli obiettivi e gli impatti a tutti i dipendenti. Le aziende che eccellono nell'eccellenza operativa hanno spesso un sistema di comunicazione interna ben progettato, oltre a un forum per ricevere e rispondere al feedback.
L'eccellenza operativa richiede che le organizzazioni esaminino in modo critico le proprie operazioni e il modo in cui gestiscono i dipendenti. In alcuni casi, devono essere disposti a cambiare la loro cultura. Essere aperti al cambiamento continuo aiuta le aziende a implementare meglio le metodologie e a raggiungere questi benefici:
L'eccellenza operativa può portare vantaggi a quasi ogni settore e modello di business, ma ci sono alcuni settori in cui è diventata uno standard nelle operazioni:
L'automazione, l'analisi dei processi, l'observability e gli strumenti di gestione dei dati e gestione aziendale possono aiutare le aziende a implementare più rapidamente e mantenere il miglioramento continuo.
Le aziende cercano l'automazione da decenni per creare efficienze e sfruttare la potenza della tecnologia digitale. Ciò include l'automazione delle attività pratiche sulla catena di montaggio con macchinari o l'automazione delle attività di back-office, come la contabilità e la fatturazione con soluzioni software.
Ci sono molti compiti che richiedono pensiero creativo, intuizione e strategia che solo le persone possono svolgere. Tuttavia, gli strumenti di automazione possono essere utilizzati per eseguire attività ripetitive e banali, come precompilare le fatture con le informazioni sul conto e trasferire i dati su più sistemi di back-end che possono far risparmiare tempo alle persone:
Nell'era digital-first di oggi, la soddisfazione del cliente dipende dalle prestazioni e dalla disponibilità di applicazioni critiche e infrastrutture. Pertanto, i team di operazioni IT (ITOps) sono sottoposti a enormi pressioni per fornire l'eccellenza operativa e devono muoversi al ritmo delle crescenti richieste aziendali. AIOps favorisce l'efficienza e l'ottimizzazione in un ambiente IT moderno e dinamico per accelerare la trasformazione digitale necessaria.
Utilizzando il software per creare processi che riducono o sostituiscono l'interazione manuale con i sistemi IT, AIOps offre insight in tempo reale agli ambienti IT, in modo che i team delle operazioni possano garantire prestazioni proattive e continue delle applicazioni che abilitano esperienze del cliente eccezionali, aumentando al contempo la conformità e riducendo in modo sicuro i costi in caso di elevata variabilità della domanda:
Man mano che gli sforzi di trasformazione accelerano in tutto il mondo, introducono anche un grave effetto collaterale: spingere i dati in silo e impedire l'accesso alle informazioni di cui i team aziendali hanno bisogno per avere successo. Le organizzazioni in grado di connettere applicazioni e sistemi in modo rapido e sicuro supereranno quelle che non lo fanno. Senza gli strumenti di integrazione giusti, i dati restano bloccati, ostacolando la capacità di prendere decisioni aziendali informate e implementare automazioni scalabili che scoprono nuove efficienze:
Supera gli ostacoli e procedi con coraggio e convinzione nell'era dell'AI generativa.
Scopri come i CEO utilizzano l'AI generativa e la modernizzazione delle applicazioni per promuovere l'innovazione e rimanere competitivi.
Scopri come l'Industria 4.0 può trasformare il tuo modo di fare business, superare gli ostacoli più comuni e favorire il raggiungimento di risultati con l'AI e l'IoT industrale.
Accelera e riduci i rischi del tuo percorso di trasformazione del cloud ibrido.
IBM Instana è un software che offre il monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni in tempo reale e approfondimenti potenziati dall'AI. È disponibile come SaaS o per il self-hosting.
IBM attiva le soluzioni CX di livello aziendale di SAP, utilizzando i dati e l'AI per creare esperienze clienti di altissimo livello.
Fai crescere e trasforma il tuo business reinventando la tua strategia aziendale e il modo in cui lavori.