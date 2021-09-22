Ogni azienda è, di fatto, un insieme di processi aziendali. I processi alimentano la creazione di nuovi prodotti, facilitano l'erogazione dei servizi, fanno rispettare le politiche aziendali, mantengono la conformità e assicurano che l'organizzazione stia sempre avanzando verso i suoi obiettivi generali.

Ogni processo aziendale è un insieme complesso di attività interconnesse e interdipendenti che lavorano in tandem per conseguire un particolare risultato. Le revisioni delle prestazioni dei dipendenti, le attività di marketing, la creazione di contenuti, lo sviluppo software e le vendite sono tutti tipi comuni di processi aziendali. Per garantire che questi processi funzionino come previsto, le aziende necessitano di un modo per definire, analizzare, regolare e supervisionare facilmente ogni workflow.

Le organizzazioni hanno sviluppato metodi per trasformare questi workflow astratti in immagini concrete e complete che illustrano il funzionamento interno di ogni processo. Questi metodi includono process mining, modellazione dei processi e mappatura dei processi. Sebbene ogni tecnica aiuti un'impresa a gestire, ottimizzare e automatizzare i processi, lo fa in modi leggermente diversi.