Ogni azienda è, di fatto, un insieme di processi aziendali. I processi alimentano la creazione di nuovi prodotti, facilitano l'erogazione dei servizi, fanno rispettare le politiche aziendali, mantengono la conformità e assicurano che l'organizzazione stia sempre avanzando verso i suoi obiettivi generali.
Ogni processo aziendale è un insieme complesso di attività interconnesse e interdipendenti che lavorano in tandem per conseguire un particolare risultato. Le revisioni delle prestazioni dei dipendenti, le attività di marketing, la creazione di contenuti, lo sviluppo software e le vendite sono tutti tipi comuni di processi aziendali. Per garantire che questi processi funzionino come previsto, le aziende necessitano di un modo per definire, analizzare, regolare e supervisionare facilmente ogni workflow.
Le organizzazioni hanno sviluppato metodi per trasformare questi workflow astratti in immagini concrete e complete che illustrano il funzionamento interno di ogni processo. Questi metodi includono process mining, modellazione dei processi e mappatura dei processi. Sebbene ogni tecnica aiuti un'impresa a gestire, ottimizzare e automatizzare i processi, lo fa in modi leggermente diversi.
Il process mining è una forma di business process management che aiuta le organizzazioni a scoprire, valutare e migliorare i workflow. Nel process mining, un algoritmo viene applicato al registro eventi di un sistema IT, come un software di customer relationship management (CRM) o di contabilità. L'algoritmo scopre le tendenze nei dati del registro degli eventi e utilizza tali tendenze per costruire un modello di processo, che visualizza i workflow che si verificano all'interno di questi sistemi. Gli algoritmi di process mining possono essere utilizzati anche per migliorare i modelli di processo esistenti, per confrontare i modelli di processo con le istanze reali del workflow e per simulare le modifiche del processo.
Il vantaggio fondamentale del process mining è il dato che fornisce. Aiuta le imprese a utilizzare i dati del log degli eventi per guidare l'allocazione delle risorse, l'ottimizzazione del workflow, le iniziative di automazione e altre decisioni aziendali critiche.
Un modello di processo è una rappresentazione visiva di un workflow, prodotta applicando algoritmi di data-mining ai dati del registro eventi. I modelli di processo offrono illustrazioni quantitative e oggettive dei processi aziendali. Questi modelli contengono una ricchezza di dati sul workflow, inclusi eventi, un registro di chi possiede o avvia tali eventi, percorsi percorsi all'interno del workflow, tempistiche di ogni passaggio, tassi di successo e altro ancora. La modellazione di processo può essere intesa come una sottocomponente del process mining — nello specifico, la fase in cui l'algoritmo utilizza i dati del log eventi per generare un modello di workflow.
Il principale vantaggio della modellazione dei processi consiste nel rappresentare i processi così come realmente avvengono, e non come l’azienda crede che avvengano. Sfruttando i dati del log degli eventi, gli algoritmi di process mining creano modelli quantitativi che offrono livelli di trasparenza precedentemente irraggiungibili nei workflow.
Come la modellazione dei processi, la mappatura dei processi si riferisce alla creazione di una rappresentazione visiva di un processo aziendale. Tuttavia, mentre un modello di processo è basato sui dati ed è quantitativo, una mappa dei processi è soggettiva e qualitativa. La mappatura dei processi inizia in genere con un analista o uno strategist aziendale che organizzano workshop e interviste con le persone coinvolte in un processo di destinazione. L'analista o lo strategist utilizzano poi le informazioni raccolte per creare una mappa dei processi, a mano o con un software di mappatura dei processi.
Il vantaggio fondamentale della mappatura dei processi è che visualizza i workflow in un modo più incentrato sulle persone. Invece di catturare metriche oggettive, le mappe di processo descrivono principalmente come diverse persone e team all'interno di un'azienda sono coinvolti in un determinato processo.
Nota: sia i modelli di processo che le mappe dei processi rappresentano i processi visivamente, ma non sono intercambiabili. Al contrario, mettono in evidenza diversi aspetti degli stessi workflow. I modelli di processo sono più quantitativi, mentre le mappe di processo sono più qualitative.
Prendiamo in considerazione un'azienda che desidera una maggiore chiarezza nel processo di approvvigionamento dell'intera organizzazione. Quando sarebbe opportuno utilizzare il process mining, la modellazione dei processi o la mappatura dei processi?
Per una visione più completa del processo di procurement, l'impresa utilizzerebbe una combinazione di tutte e tre (modellazione dei processi per raccogliere dati quantitativi, mappatura dei processi per acquisire dati qualitativi e process mining per individuare opportunità di miglioramento):
Il process mining fa della business process management una scienza, ma alcuni prerequisiti devono essere soddisfatti prima che possa essere applicato:
La modellazione dei processi è utile per fornire alle aziende una visione più obiettiva dei workflow che alimentano le loro operazioni. Tuttavia, ci sono alcuni tipi di dati che questi modelli non possono raccogliere:
La mappatura dei processi è un modo rapido e flessibile per generare ampie panoramiche dei processi, ma a volte le mappe possono essere imprecise perché si basano su report qualitativi dei dipendenti:
L'automazione aziendale non può essere realizzata senza una chiara comprensione dei processi aziendali. In altre parole, un'impresa deve sapere esattamente cosa accade in un workflow prima di poter automatizzare efficacemente qualsiasi passaggio. Le tecniche di process mining, modellazione e mappatura forniscono dati quantitativi e qualitativi che garantiscono all'azienda una trasparenza senza precedenti sui workflow. Con una visione completa dei processi esistenti, le aziende possono intraprendere facilmente iniziative di automazione su larga scala.
