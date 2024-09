A supporto della trasformazione di BlueShore vi sono gli esperti in materia di contenuto intelligente e automazione dei processi di VersaFile Services Group, un Business Partner IBM.

Il punto di partenza è stata la digitalizzazione dei file di 40.000 clienti per eliminare il materiale cartaceo dai processi aziendali. All'epoca, BlueShore utilizzava la tecnologia IBM FileNet Content Manager come sistema di gestione di automazione dei processi e gestione del contenuto. Oggi, il software FileNet Content Manager è una funzionalità fondamentale della tecnologia IBM Cloud Pak for Business Automation, la piattaforma utilizzata da BlueShore per l'integrazione e l'automazione intelligenti e per la sua strategia per l'eccellenza operativa.

Quindi, BlueShore si è concentrata sull'automazione dei processi e sull'integrazione dei sistemi. Collaborando con VersaFile, l'azienda ha utilizzato le funzionalità della tecnologia IBM® Cloud Pak per automatizzare flussi di lavoro e processi aziendali complessi relativi all'onboarding, ai rinnovi dei mutui, agli audit e molto altro. Per la gestione dei contenuti, BlueShore utilizza il software FileNet Content Manager, che è direttamente integrato a molti dei principali sistemi IT. Tra questi è inclusa la piattaforma bancaria dell'azienda, un sistema intelligente e affidabile per i dati aziendali e l'applicazione di CRM (Customer Relationship Management, gestione delle relazioni con i clienti), che è parte integrante dell'azienda e della sua strategia di creazione delle relazioni.

Per unificare queste piattaforme, BlueShore ha stretto una partnership con VersaFile per creare JETstream. "Questi sono i componenti fondamentali di una strategia tecnica, che supportano in modo diretto l'approccio aziendale incentrato sulle relazioni di BlueShore", aggiunge Cook. "Al progredire della nostra strategia, BlueShore continuerà ad adottare le funzionalità di automazione intelligenti della tecnologia IBM Cloud Pak per semplificare e perfezionare ulteriormente le integrazioni tra sistemi".

"Per noi, l'automazione intelligente consiste di diversi componenti", afferma Sean Fitzpatrick, co-fondatore di VersaFile. "Si tratta di utilizzare gli strumenti tradizionali per i flussi di lavoro per automatizzare e orchestrare i processi aziendali. Si tratta di utilizzare l'RPA (Robotic Process Automation) e le API per automatizzare le attività. Si tratta di utilizzare i motori di regole per automatizzare i processi decisionali e l'AI per generare raccomandazioni. E la chiave consiste nel rendere digitale il processo, in tutti i suoi aspetti. A nostro avviso, l'automazione intelligente rappresenta la combinazione di tutti questi aspetti. E IBM dispone degli strumenti e delle funzionalità per rendere tutto ciò una realtà".