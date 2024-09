Che cos'è la modellazione dei processi?

Se un'organizzazione desidera ottenere eccellenti ritorni sugli investimenti in ricerca e sviluppo, risolvere i problemi IT con un tempo di inattività minimo o creare un workflow di qualificazione dei lead accurato, deve comprendere questi processi in modo obiettivo e completo. Anche gli utenti business direttamente coinvolti in questi processi potrebbero non avere una trasparenza totale su ciò che accade esattamente in ogni fase del processo.

Gli analisti di business e gli altri stakeholder stakeholder possono acquisire una visione end-to-end dello stato attuale del ciclo di vita dei processi di business grazie alla modellazione dei processi. Si tratta di una tecnica di business process management (BPM) che crea visualizzazioni dei workflow basate sui dati. Questi modelli di processo aiutano le organizzazioni a documentare i workflow, a far emergere le metriche chiave, a individuare potenziali problemi e ad automatizzare i processi in modo intelligente.