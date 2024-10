BPMN fornisce un linguaggio comune di modellazione dei processi aziendali facilmente comprensibile da tutti gli stakeholder aziendali, gli analisti dei processi aziendali che creano e perfezionano i processi, gli sviluppatori tecnici responsabili dell'implementazione dei processi aziendali e gli utenti aziendali che li monitorano e li gestiscono. Tutti e tre sono stakeholder chiave nell'ottimizzazione delle operazioni aziendali.

La specifica BPMN è progettata per aiutare le organizzazioni a:

Raggiungi un accordo più rapido sui processi attuali e futuri attraverso modelli univoci.

Incoraggia la partecipazione degli stakeholder attraverso notazioni graficamente espressive.

Facilita l'analisi e il miglioramento delle operazioni attraverso la riprogettazione dei processi aziendali.

Crea una libreria di flussi di processo, definizioni dei casi e regole aziendali per addestrare i nuovi dipendenti.

Colma le lacune della comunicazione con un linguaggio comune tra analisti aziendali, sviluppatori e altri stakeholder.

Informare gli sforzi di automazione dei processi aziendali.

Coordina le strategie di esternalizzazione dei processi aziendali.

Inoltre, i diagrammi BPMN aiutano i team a creare i documenti XML (Extensible Markup Language) necessari per eseguire vari processi, come le approvazioni dei contratti o i promemoria per i report finanziari mensili. Uno standard XML correlato è il linguaggio BPEL (Business Process Execution Language) per i servizi Web.