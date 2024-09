Le piattaforme di gestione delle API apportano vantaggi alle organizzazioni in vari modi. Ecco alcuni casi d'uso quotidiano per l'implementazione di una soluzione di gestione delle API:

Supporto delle strategie di trasformazione digitale



La gestione delle API è diventata un elemento essenziale delle strategie di trasformazione digitale, offrendo alle organizzazioni la possibilità di creare connessioni continue tra i propri asset digitali. Scalando sempre più le proprie operazioni giornaliere, i business si vedono costretti ad adottare nuovi strumenti e servizi utili al progresso del proprio ecosistema digitale. Tuttavia, senza la giusta automazione, con il passare del tempo questi strumenti e servizi possono diventare rapidamente scomodi e complessi da gestire. Le aziende possono allora accelerare le operazioni incorporando strumenti di gestione delle API, testando, implementando, gestendo e monitorando velocemente le proprie connessioni API da un'unica piattaforma centralizzata.



GDPR e considerazioni sulla conformità



I gateway API sono un modo perfetto per soddisfare molti dei requisiti GDPR in materia di privacy e conformità dei dati nei casi in cui sia necessario accedere a grandi volumi di dati e spostarli. I gateway sono progettati per proteggere i dati degli utenti e i punti di accesso quando le informazioni vengono trasmesse tramite un'API. Le informazioni degli utenti sono inoltre protette tramite token di sicurezza e chiavi di accesso che consentono agli amministratori di mantenere un controllo granulare degli accessi sull'integrazione di API nel suo complesso, rispettando rigorosi standard di conformità.



Sicurezza dei dati

Le soluzioni di gestione delle API sono diventate lo standard di riferimento per la protezione delle integrazioni di API in un contesto aziendale. Utilizzando una soluzione gestita, le aziende possono crittografare tutti i dati e richiedere firme per accertarsi che accedano ai propri dati solo i legittimi proprietari. Monitorando l'attività delle API in tempo reale, le organizzazioni sono anche in grado di identificare potenziali vulnerabilità in sistemi operativi, reti, driver e componenti di API, tracciando eventuali perdite dati e traendo le informazioni necessarie per consolidare la propria api security.