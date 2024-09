IBM API Connect è progettato per aiutarti a gestire le tue API in ogni fase del loro ciclo di vita: dal raggruppamento delle API in prodotti allo staging delle versioni negli ambienti, alla pubblicazione e al controllo dell'accesso per gli sviluppatori di applicazioni, all'introduzione di nuove versioni e alla deprecazione di quelle vecchie, fino alla dismissione e all'archiviazione.