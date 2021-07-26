Cos'è la gestione delle strutture?

Affinché le persone lavorino nel modo migliore e si sentano coinvolte nel proprio ambiente, devono trovarsi in edifici sicuri, accoglienti ed efficienti. La gestione delle strutture interviene in tutto ciò che circonda le persone all'interno e all'esterno degli edifici. Il luogo in cui lavorano, giocano, imparano e vivono dovrebbe essere comodo, produttivo e sostenibile.

Un'ottima gestione delle strutture contribuirà ai profitti dell'organizzazione, influenzando il valore a breve e lungo termine di proprietà, edifici e attrezzature. Le tue attività possono essere cruciali per: