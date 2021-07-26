Cos'è la gestione delle strutture?

La gestione delle strutture aiuta a garantire la funzionalità, il comfort, la sicurezza e l'efficienza di edifici e terreni, infrastrutture e immobili.
La gestione delle strutture comprende:
Tipi di gestione delle strutture: esistono due aree principali: Hard facilities management (Hard FM) e soft facilities management (Soft FM).
Affinché le persone lavorino nel modo migliore e si sentano coinvolte nel proprio ambiente, devono trovarsi in edifici sicuri, accoglienti ed efficienti. La gestione delle strutture interviene in tutto ciò che circonda le persone all'interno e all'esterno degli edifici. Il luogo in cui lavorano, giocano, imparano e vivono dovrebbe essere comodo, produttivo e sostenibile.
Un'ottima gestione delle strutture contribuirà ai profitti dell'organizzazione, influenzando il valore a breve e lungo termine di proprietà, edifici e attrezzature. Le tue attività possono essere cruciali per:
Le persone trascorrono l'87% del tempo all'interno di edifici. Scopri come migliorare le tue operazioni per rendere la loro vita più confortevole e massimizzare l'efficienza.
Nel suo primo rapporto MarketScape sull'Integrated Workplace Management System (IWMS) a livello mondiale, la società di ricerche di mercato IDC mette in risalto TRIRIGA per la sua innovazione, flessibilità, funzionalità e competenza nel settore.
I beni immobili sono il secondo costo più elevato per un'organizzazione e una gestione efficace degli spazi può generare risparmi sui costi fino al 30%.¹
Un progetto di capitale medio supera l'80% del budget e ha un ritardo di 20 mesi, tuttavia l'adozione di una tecnologia di gestione dei progetti di capitale può portare a una riduzione fino al 45% dei costi complessivi del progetto.²
Un edificio intelligente con sistemi integrati può consentire un risparmio energetico del 30-50% negli edifici esistenti che altrimenti sarebbero inefficienti.
Nella gestione delle strutture, la tecnologia comprende sia software che sistemi. Grandi quantità di dati vengono generate da ambienti costruiti tramite sensori Internet of Things (IoT), wifi, contatori, indicatori e dispositivi intelligenti.
Le soluzioni più efficaci consentono ai reparti di gestione delle strutture di fare buon uso di questi dati, infondendo analytics e intelligenza artificiale (AI) in un sistema integrato di gestione del posto di lavoro (IWMS). Queste tecnologie offrono funzionalità cognitive che rendono possibile la gestione delle strutture assistita da computer, in modo da poter analizzare e apprendere dai dati, consentendo di ottenere visibilità in tempo reale, eseguire la manutenzione predittiva delle strutture e creare ambienti più produttivi ed efficienti in termini di costi.
In numerosi settori e in aziende di diverse dimensioni, i facilities manager hanno una vasta gamma di importanti responsabilità quotidiane. Questi manager devono pianificare in anticipo ed essere pronti per varie attività ogni giorno. Le responsabilità del manager spesso includono:
Ci sono anche modi per migliorare le prestazioni di ogni responsabilità presente sull'agenda del manager:
Via via che molte aziende tornano nei loro uffici, il posto di lavoro diventa idealmente un luogo in cui i dipendenti vogliono riunirsi e collaborare, comunicando in modo sicuro.
Il nuovo spazio di lavoro nel mondo post-pandemia deve soddisfare ancora più esigenze. Produttività significa continuare a lavorare in presenza o fare risparmiare tempo ai dipendenti negli spostamenti? Dai un'occhiata ai vantaggi e alle sfide della creazione di un modello di spazio di lavoro ibrido .
Offri ai dipendenti un'esperienza migliore sul posto di lavoro. Il concetto di "ottimo posto di lavoro" viene ridefinito dal COVID-19, dalle aspettative dei dipendenti e dalla tecnologia. Tale esperienza può ancora fare la differenza tra dipendenti motivati e produttivi e un'azienda che deve affrontare un elevato turnover e ulteriori difficoltà. Impara a creare questa nuova esperienza.
Scopri come ISS sta trasformando la gestione delle strutture di oltre 25.000 edifici in tutto il mondo utilizzando TRIRIGA. Esempi specifici di gestione delle strutture mostrano il valore dell'IoT via via che edifici e ambienti diventano più personalizzati, intuitivi e facili da usare.
Con l'inizio del COVID-19, GRE è stata in grado di spostare il 95% dei dipendenti globali di IBM dall'ufficio a casa utilizzando le nostre soluzioni. Ora ci stiamo preparando al ritorno in ufficio, con la possibilità di monitorare l'aderenza ai protocolli relativi alla pandemia e di verificare le credenziali dello stato di salute.
Utilizza i processi predittivi basati sull'AI per aumentare l'output dell'impianto, ridurre l'inventario dei ricambi e ottimizzare i servizi di gestione degli asset.
Scopri come potenziare i team delle operazioni con una gestione intelligente degli asset e delle prestazioni.
Grazie all'AI e ai dati IoT, le risorse connesse e intelligenti sono in grado di ottimizzare le prestazioni, adattarsi a circostanze mutevoli e contribuire a garantire la continuità.
Ottimizza i programmi, le risorse e le prestazioni degli asset con IBM Maximo Application Suite.
Utilizza l'AI e gli insight sui dati per ottimizzare le prestazioni degli asset dall'inizio alla fine.
Trasforma le tue operazioni utilizzando dati completi e potenti tecnologie basate sull'AI per integrare i processi di ottimizzazione e promuovere una crescita intelligente.
Ottieni il massimo dai tuoi asset aziendali con IBM Maximo Application Suite, un set integrato di software intelligente. Gestisci e monitora gli asset in modo più efficace utilizzando analytics avanzate, AI e automazione, inclusa la manutenzione predittiva, per migliorare l'affidabilità degli asset.