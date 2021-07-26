Cos'è la gestione delle strutture?

Business operations

Cos'è la gestione delle strutture?

La gestione delle strutture aiuta a garantire la funzionalità, il comfort, la sicurezza e l'efficienza di edifici e terreni, infrastrutture e immobili.

La gestione delle strutture comprende:

  • Gestione dei contratti di locazione, inclusa l'amministrazione e la contabilità dei contratti di locazione
  • Pianificazione e gestione dei progetti di investimento
  • Manutenzione e operazioni
  • gestione dell'energia
  • Gestione delle presenze e degli spazi
  • Esperienza dei dipendenti e degli occupanti
  • Gestione delle emergenze e continuità aziendale
  • Gestione dei beni immobili

Tipi di gestione delle strutture: esistono due aree principali: Hard facilities management (Hard FM) e soft facilities management (Soft FM).

  • Hard FM si occupa di asset fisici come impianti idraulici, cablaggi, ascensori e riscaldamento e raffreddamento.
  • Soft FM si concentra su attività svolte da persone come servizi di custodia, contabilità dei contratti di locazione, ristorazione, sicurezza e manutenzione del verde.

Qual è l'importanza della gestione delle strutture?

Affinché le persone lavorino nel modo migliore e si sentano coinvolte nel proprio ambiente, devono trovarsi in edifici sicuri, accoglienti ed efficienti. La gestione delle strutture interviene in tutto ciò che circonda le persone all'interno e all'esterno degli edifici. Il luogo in cui lavorano, giocano, imparano e vivono dovrebbe essere comodo, produttivo e sostenibile.

Un'ottima gestione delle strutture contribuirà ai profitti dell'organizzazione, influenzando il valore a breve e lungo termine di proprietà, edifici e attrezzature. Le tue attività possono essere cruciali per:

  • Ottimizzazione degli spazi
  • Supporto ai progetti di investimento
  • Gestione e manutenzione dell'energia
  • Contabilità dei contratti di locazione
  • Esperienza del luogo di lavoro

Uno sguardo all'interno della gestione delle strutture

Le persone trascorrono l'87% del tempo all'interno di edifici. Scopri come migliorare le tue operazioni per rendere la loro vita più confortevole e massimizzare l'efficienza.

IDC nomina IBM® TRIRIGA un leader

Nel suo primo rapporto MarketScape sull'Integrated Workplace Management System (IWMS) a livello mondiale, la società di ricerche di mercato IDC mette in risalto TRIRIGA per la sua innovazione, flessibilità, funzionalità e competenza nel settore.

I numeri dimostrano l'importanza della gestione delle strutture

Risparmi del 30%

I beni immobili sono il secondo costo più elevato per un'organizzazione e una gestione efficace degli spazi può generare risparmi sui costi fino al 30%.¹

80% oltre il budget

Un progetto di capitale medio supera l'80% del budget e ha un ritardo di 20 mesi, tuttavia l'adozione di una tecnologia di gestione dei progetti di capitale può portare a una riduzione fino al 45% dei costi complessivi del progetto.²

Differenza del 43% nel fatturato

Le aziende con un punteggio elevato di coinvolgimento dei dipendenti hanno il 59% in meno di fatturato, il 17% in più di produttività e il 41% in meno di assenteismo.3

Risparmi del 30–50%

Un edificio intelligente con sistemi integrati può consentire un risparmio energetico del 30-50% negli edifici esistenti che altrimenti sarebbero inefficienti.

Tecnologia di gestione delle strutture

Nella gestione delle strutture, la tecnologia comprende sia software che sistemi. Grandi quantità di dati vengono generate da ambienti costruiti tramite sensori Internet of Things (IoT), wifi, contatori, indicatori e dispositivi intelligenti.

Le soluzioni più efficaci consentono ai reparti di gestione delle strutture di fare buon uso di questi dati, infondendo analytics e intelligenza artificiale (AI) in un sistema integrato di gestione del posto di lavoro (IWMS). Queste tecnologie offrono funzionalità cognitive che rendono possibile la gestione delle strutture assistita da computer, in modo da poter analizzare e apprendere dai dati, consentendo di ottenere visibilità in tempo reale, eseguire la manutenzione predittiva delle strutture e creare ambienti più produttivi ed efficienti in termini di costi.

Funzioni della gestione delle strutture

In numerosi settori e in aziende di diverse dimensioni, i facilities manager hanno una vasta gamma di importanti responsabilità quotidiane. Questi manager devono pianificare in anticipo ed essere pronti per varie attività ogni giorno. Le responsabilità del manager spesso includono:

  • gestione dei beni immobili
  • pianificazione e progetti di capitale
  • occupazione e gestione degli spazi 
  • amministrazione e contabilità dei contratti di locazione
  • esperienza del luogo di lavoro

Ci sono anche modi per migliorare le prestazioni di ogni responsabilità presente sull'agenda del manager:

  • offrire efficienze operative
  • creare un ambiente favorevole alla produttività
  • trovare e adottare soluzioni tecnologiche 
  • garantire la conformità normativa
  • ridurre al minimo i rischi per le strutture e i dipendenti
  • ridurre i costi del consumo di energia
  • ridurre l'impronta di carbonio del portfolio immobiliare

Tendenze future nella gestione delle strutture

Via via che molte aziende tornano nei loro uffici, il posto di lavoro diventa idealmente un luogo in cui i dipendenti vogliono riunirsi e collaborare, comunicando in modo sicuro.

Il nuovo spazio di lavoro nel mondo post-pandemia deve soddisfare ancora più esigenze. Produttività significa continuare a lavorare in presenza o fare risparmiare tempo ai dipendenti negli spostamenti? Dai un'occhiata ai vantaggi e alle sfide della creazione di un modello di spazio di lavoro ibrido .

Offri ai dipendenti un'esperienza migliore sul posto di lavoro. Il concetto di "ottimo posto di lavoro" viene ridefinito dal COVID-19, dalle aspettative dei dipendenti e dalla tecnologia. Tale esperienza può ancora fare la differenza tra dipendenti motivati e produttivi e un'azienda che deve affrontare un elevato turnover e ulteriori difficoltà. Impara a creare questa nuova esperienza.

Case study sulla gestione delle strutture

International Service System (ISS)

Scopri come ISS sta trasformando la gestione delle strutture di oltre 25.000 edifici in tutto il mondo utilizzando TRIRIGA. Esempi specifici di gestione delle strutture mostrano il valore dell'IoT via via che edifici e ambienti diventano più personalizzati, intuitivi e facili da usare.
IBM Global Real Estate (GRE)

Con l'inizio del COVID-19, GRE è stata in grado di spostare il 95% dei dipendenti globali di IBM dall'ufficio a casa utilizzando le nostre soluzioni. Ora ci stiamo preparando al ritorno in ufficio, con la possibilità di monitorare l'aderenza ai protocolli relativi alla pandemia e di verificare le credenziali dello stato di salute.

 Leggi il case study
