Quando si parla di percezioni delle strutture, le aziende (e il personale che le gestiscono) a volte riducono la pianificazione delle strutture a discussioni su blueprint. Ma la realtà più ampia dimostra che il funzionamento degli impianti è notevolmente più complesso della semplice costruzione di strutture.

Si tratta davvero di una forma di gestione degli asset a più sfaccettature che tipicamente utilizza strumenti come un sistema di gestione della manutenzione computerizzato (CMMS) per gestire tutte le azioni relative alla manutenzione della struttura. La manutenzione degli impianti implica la gestione, la riparazione e la manutenzione degli asset di una struttura per mantenere le operazioni efficienti, sicure e affidabili.

Un sistema computerizzato di gestione della manutenzione è un software che centralizza i dati di manutenzione e ottimizza le operazioni di manutenzione. Aiuta a fornire una soluzione integrata informata da dati in tempo reale che supportano gli sforzi di automazione. Può essere utilizzato con altri tipi di software di gestione delle strutture, il che lo rende una parte fondamentale di un approccio completo alle operazioni.

Uno degli obiettivi principali di un CMMS è tracciare tutti i servizi attraverso un unico sistema, così che i singoli servizi non vengano isolati e persi nel caos. Senza la centralizzazione dell'IFM e del CMMS, i gestori delle strutture sarebbero costretti a contrattare i servizi attraverso più fornitori. Avrebbero anche dovuto gestire diversi orari di erogazione dei servizi.