Cos’è un CMMS?

Il termine CMMS viene spesso confuso o utilizzato come sinonimo di gestione aziendale degli asset (EAM). I due sistemi condividono funzionalità e obiettivi simili, ma sono essenzialmente diversi. Per distinguere le differenze chiave tra CMMS ed EAM, è utile prendere brevemente in considerazione la storia del CMMS e il rapporto tra CMMS, EAM e asset performance management.

Nella sua evoluzione, il CMMS ha gettato le basi per l'EAM. Di fatto, l'EAM contiene le funzionalità di CMMS,³ e le loro funzioni possono sovrapporsi. Ciò che l'EAM apporta al CMMS, in parte grazie alla maggiore connettività e alla condivisione delle informazioni, è la capacità di spaziare tra i siti, di favorire la collaborazione tra i reparti e di fornire un'integrazione più profonda con altri sistemi, come la pianificazione delle risorse aziendali.

Queste funzionalità danno ai sistemi EAM un contesto di business più ampio, che prende in considerazione il ciclo di vita globale degli asset e il suo impatto su analisi finanziaria, approvvigionamenti, gestione dei processi, rischi, conformità, smaltimento degli asset e molto altro. I sistemi CMMS tendono a concentrarsi sulla disponibilità degli asset fissi e sul tempo di attività automatizzando gli ordini di lavoro e i workflow, pianificando la manodopera, gestendo i materiali e fornendo report e audit su queste attività.