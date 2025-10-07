Cos’è la manutenzione reattiva?

Mentre le strategie di manutenzione sia preventiva che predittiva aderiscono a programmi di manutenzione regolari per evitare malfunzionamenti delle risorse, la manutenzione reattiva prevede una riparazione solo in caso di guasto della risorsa.Una risorsa è definita come qualcosa di utile o prezioso per un’azienda. Il termine può includere beni tangibili o non tangibili come infrastrutture e attrezzature, capitali e persone.

La manutenzione preventiva e predittiva sono entrambe considerate strategie di manutenzione proattiva e sono più adatte alle organizzazioni che possiedono risorse complesse e dispongono di capitale pronto da investire in un programma di manutenzione complessivo. La manutenzione reattiva, invece, è più adatta alle organizzazioni con risorse non critiche e a basso costo che non interrompono i normali processi aziendali in caso di guasti.

Esistono tre diversi tipi di manutenzione reattiva.

Manutenzione di emergenza: la manutenzione di emergenza è un tipo di manutenzione non pianificata delle risorse che viene messa in atto quando un’apparecchiatura vitale si guasta. A causa della priorità data alla riparazione di un’apparecchiatura con interventi di manutenzione di emergenza, è comune che questa strategia comporti interruzioni e ritardi.

Manutenzione per guasto: come la manutenzione di emergenza, la manutenzione per guasto è una risposta non pianificata a un bene che necessita improvvisamente di essere riparato. A causa della natura imprevista della manutenzione in caso di guasto, è normale che sia costosa e dispendiosa in termini di tempo.

Manutenzione "Run-to-failure": la manutenzione "Run-to-failure" è una strategia di manutenzione che consente deliberatamente di far funzionare le risorse fino a quando non si rompono. In alcuni casi, è già stata acquistata una risorsa sostitutiva, pronta a essere installata. La strategia è efficace solo con apparecchiature che possono essere sostituite o riparate rapidamente senza interrompere la produzione per un periodo di tempo significativo.