Manutenzione preventiva a confronto con manutenzione predittiva

Entrambi i tipi di strategie di manutenzione aumentano i tempi di attività e riducono i tempi di inattività non pianificati, migliorando l'affidabilità e il ciclo di vita degli asset. Le principali differenze riguardano la tempistica e la capacità di prevedere la probabile condizione futura di un asset.

I programmi di manutenzione preventiva utilizzano dati storici per anticipare le condizioni previste di un asset e programmano in anticipo le attività di manutenzione ordinaria a intervalli regolari. Sebbene ciò sia utile per la pianificazione, gli asset potrebbero essere sottoposti a manutenzione insufficiente o eccessiva, dato che la stragrande maggioranza dei guasti degli asset è inaspettata. Un problema potrebbe essere diagnosticato troppo tardi per prevenire danni a un asset, ad esempio, il che probabilmente comporterà tempi di inattività più lunghi mentre è risolto, o potrebbero essere spesi tempo e denaro quando non ce n'è bisogno.

La manutenzione predittiva evita la manutenzione non necessaria comprendendo le condizioni effettive dell'attrezzatura. Questo significa che può segnalare e correggere i problemi prima della manutenzione preventiva e prevenire lo sviluppo di problemi più gravi.

La manutenzione predittiva utilizza le nuove tecnologie come intelligenza artificiale, machine learning e Internet of Things (IoT) per generare insight. I sistemi e i software di gestione della manutenzione creano automaticamente ordini di manutenzione correttiva, consentendo ai team di manutenzione, ai data scientist e ad altri dipendenti di prendere decisioni più intelligenti, rapide e finanziariamente solide.

I workflow di gestione dell'inventario, come le supply chain di manodopera e ricambi, diventano più efficienti e sostenibili grazie alla riduzione al minimo dell'utilizzo di energia e degli sprechi. La manutenzione predittiva può inserire i dati in altre pratiche di manutenzione basate su real-time analytics come i gemelli digitali, che possono essere utilizzati per modellare scenari e altre opzioni di manutenzione con nessun rischio per la produzione.

Ci sono ostacoli da superare affinché la manutenzione predittiva sia efficace o addirittura possibile, come complessità, formazione e dati. La manutenzione predittiva richiede un'infrastruttura di dati e sistemi moderna che può renderla costosa da configurare rispetto alla manutenzione preventiva. La formazione della forza lavoro all'utilizzo dei nuovi strumenti e processi e alla corretta interpretazione dei dati può essere costosa e richiedere molto tempo. La manutenzione predittiva si basa anche sulla raccolta di volumi sostanziali di dati specifici. Infine, l'implementazione di una strategia di manutenzione predittiva richiede un cambiamento culturale per far fronte al passaggio da operazioni quotidiane predeterminate a più flessibili, il che può essere difficile.

In sintesi, sebbene le strategie di manutenzione preventiva e di manutenzione predittiva si concentrino entrambe sull'aumento dell'affidabilità degli asset e sulla riduzione del rischio di guasti, sono molto diverse. La manutenzione preventiva è regolare e di routine, mentre la manutenzione predittiva si concentra sulla fornitura delle informazioni giuste su asset specifici al momento giusto. La manutenzione preventiva è adatta per gli asset in cui i modelli di guasto sono prevedibili (ad esempio, problemi ricorrenti o frequenti) e l'impatto dei guasti è relativamente basso, mentre la manutenzione predittiva può essere più vantaggiosa per gli asset strategici in cui i guasti sono meno prevedibili e l'impatto aziendale dei guasti è elevato. In definitiva, se le strategie di manutenzione predittiva vengono implementate e gestite con successo, si tradurranno in clienti più soddisfatti e in sostanziali risparmi sui costi grazie all'ottimizzazione della manutenzione e delle prestazioni degli asset.