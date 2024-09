Cos'è un ordine di lavoro?

Nella prima fase del ciclo di vita, una persona o organizzazione identifica l'attività che il personale di manutenzione deve completare. Determina anche se le attività di manutenzione si qualificano come manutenzione programmata, in cui i lavori saranno facilmente identificabili in anticipo, o manutenzione non programmata, in cui l'ambito e le specifiche del lavoro richiederanno una valutazione iniziale.