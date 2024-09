Come la manutenzione preventiva, la manutenzione predittiva è un approccio proattivo per mantenere la funzionalità delle apparecchiature e prolungarne la durata.A differenza della manutenzione preventiva, tuttavia, la manutenzione predittiva si basa su dati in tempo reale relativi alle condizioni di un'apparecchiatura per prevedere quando si guasterà.Questi dati vengono forniti utilizzando una rete di sensori incorporai in oggetti fisici, nota come Internet of Things (IoT). Un software di manutenzione come l'Enterprise Asset Management (EAM) o un sistema computerizzato di gestione della manutenzione (CMMS) centralizza le informazioni sulla manutenzione e facilita i processi delle operazioni di manutenzione.