I CMMS aiutano le strutture mediche a prosperare di fronte alla carenza di manodopera

Medico che guarda il monitor della TAC
By Chrystal R. China and Mesh Flinders and Ian Smalley

CMMS per il settore sanitario: cos'è, i vantaggi fondamentali e i casi d'uso

Un sistema di gestione della manutenzione computerizzato (CMMS) per il settore sanitario è una piattaforma software ottimizzata per soddisfare le esigenze degli operatori sanitari.

Le piattaforme CMMS offrono ai team operativi sanitari un hub centralizzato per automatizzare e semplificare i workflow di manutenzione, monitorare le prestazioni degli asset e migliorare il processo decisionale basato sui dati.

Le strutture sanitarie come ospedali, cliniche e studi specialistici sono complesse e difficili da mantenere. Il CMMS per soluzioni sanitarie è un elemento fondamentale della gestione degli asset aziendali (EAM), che consente ai team in queste strutture di mantenere asset critici attraverso una combinazione di software, sistemi e servizi.

Le piattaforme CMMS aiutano i team addetti alle operazioni di manutenzione a ottimizzare il tempo di attività degli asset, a snellire le pratiche di manutenzione e ad automatizzare la conformità in un settore altamente regolamentato. Le strutture sanitarie che si affidano a un CMMS per gestire le proprie attività di manutenzione migliorano la sicurezza dei pazienti, riducono i costi e la probabilità di errore umano.

Cos’è un CMMS?

Un sistema di gestione della manutenzione computerizzato (CMMS) è una piattaforma software che aiuta le organizzazioni ad automatizzare il workflow e migliorare le operazioni di manutenzione da un unico hub digitale centralizzato.

Prima dell'uso diffuso del software CMMS, i responsabili della manutenzione erano costretti a fare affidamento su strumenti manuali come checklist e fogli di calcolo per i processi di manutenzione. Poiché le nuove tecnologie hanno reso gli asset più complessi, questi metodi sono diventati rapidamente obsoleti.

Le moderne soluzioni CMMS sono facilitatori fondamentali della trasformazione digitale, permettendo alle imprese di utilizzare nuove tecnologie come intelligenza artificiale (AI), machine learning (ML) e Internet of Things (IoT) per aumentare l'efficienza e ottimizzare le prestazioni degli asset. Le piattaforme CMMS sono molto richieste, con un mercato globale stimato in quasi 1,3 miliardi di USD lo scorso anno e un aumento previsto a un tasso di crescita annuale composta (CAGR) dell'11% annuo.1

Vantaggi fondamentali di un CMMS per le strutture sanitarie

Le soluzioni moderne (CMMS) aiutano le strutture sanitarie a pianificare, creare, tracciare e organizzare richieste di servizio, ordini di lavoro e manutenzione di routine in modo più efficiente, eliminando compiti eccessivi di pianificazione per i Limited Biomedical Equipment Technicians (BMET).

Automatizzando aspetti della gestione della manutenzione che prima richiedevano un input umano, le soluzioni CMMS aiutano le strutture mediche a ottimizzare le operazioni di manutenzione.

Ecco uno sguardo più approfondito ai benefici del software CMMS nelle strutture. Le piattaforme CMMS basate su cloud permettono ai tecnici di eseguire la manutenzione mobile, tracciare ordini di lavoro e accedere alle attività di manutenzione da remoto tramite dispositivo mobile.

  • Maggiore efficienza operativa: le soluzioni CMMS sono progettate per automatizzare molte attività manuali (ad esempio, gestione degli ordini di lavoro, pianificazione della manutenzione preventiva, gestione dell'inventario, tracciamento dei workflow, ecc.) che richiedono tempo nelle strutture sanitarie. L'automatizzazione di questi processi aiuta i team di manutenzione sanitaria a mantenere le attrezzature mediche in perfetto stato, in modo che il personale medico disponga delle attrezzature necessarie per prosperare. Le soluzioni CMMS aiutano anche i team di manutenzione a dare priorità alle attività in base all'importanza e alla sensibilità temporale. Quando la manutenzione può stabilire efficacemente le priorità, le strutture sanitarie possono evitare più facilmente i guasti dell'attrezzatura e il tempo di inattività che impatta negativamente sull'assistenza ai pazienti.
  • Miglioramento della formazione dei dipendenti: un CMMS moderno supporta la formazione e la condivisione delle conoscenze tra i tecnici medici in modo che ogni membro del team ottimizzi i propri talenti. Ad esempio, il software CMMS per il settore sanitario può conservare manuali, guide pratiche e documentazione di risoluzione dei problemi, aiutando i tecnici meno esperti a imparare le basi più rapidamente e a svolgere compiti più complessi.
  • Monitoraggio remoto dei pazienti:  molte piattaforme CMMS avanzate offrono funzionalità di monitoraggio remoto per il personale responsabile del monitoraggio dei pazienti nelle loro case. Gli strumenti CMMS permettono ai tecnici di raccogliere dati in tempo reale, monitorare le prestazioni dell'attrezzatura e diagnosticare problemi senza essere fisicamente presenti. Il monitoraggio remoto consente ai tecnici di risolvere i problemi prontamente, da qualsiasi luogo, grazie all'accesso mobile alle piattaforme CMMS, riducendo la necessità di visite multiple in loco e ottimizzando il tempo e le risorse.
  • Programmazione più efficiente: un CMMS moderno può ottimizzare la programmazione della forza lavoro, integrando fattori come la disponibilità dei tecnici, le competenze e il workload. Assegnando in modo efficiente compiti e percorsi, un CMMS aiuta a garantire che i tecnici vengano utilizzati efficacemente e che la manutenzione e le riparazioni critiche delle attrezzature vengano completate in tempi brevi.
  • Comunicazione migliorata: il software CMMS semplifica la comunicazione tra fornitori e venditori, aiutando i BMET a monitorare i contratti di manutenzione, le informazioni di garanzia e gli accordi di servizio per i dispositivi medici in una struttura sanitaria. Le caratteristiche di coordinamento dei fornitori garantiscono inoltre che le strutture abbiano il supporto necessario e possano utilizzare competenze esterne.
  • Cicli di vita estesi degli asset critici: un CMMS può offrire una visione completa dell'intero ciclo di vita degli asset critici in una struttura sanitaria, dal procurement e installazione alla manutenzione, all'ottimizzazione e alla pensione.Monitorando la cronologia degli asset, le attività di manutenzione e i dati sulle prestazioni, un CMMS consente un processo decisionale più intelligente sugli asset critici a livello dirigenziale. Utilizzare un approccio strategico alla manutenzione degli asset può aiutare le strutture a ottimizzare l'uso delle attrezzature e ridurre il workload eccessivo dei tecnici.
  • Migliore visualizzazione dei dati: le piattaforme CMMS possono raccogliere e analizzare i dati delle strutture sanitarie, come le prestazioni delle attrezzature, i costi di manutenzione e la produttività dei tecnici, e mostrarli in modo facilmente digeribile per i manager. Gli stakeholder possono costruire e visualizzare report personalizzabili, visualizzare dati sulle tendenze e monitorare le funzionalità degli asset per semplificare la risoluzione dei problemi e la gestione dell'inventario. Queste informazioni aiutano i manager a individuare inefficienze, migliorare i processi e prendere decisioni sul personale.
  • Aumento del tempo di attività degli asset:  nelle strutture sanitarie, il funzionamento di attrezzature ad alta tecnologia fa davvero la differenza nei risultati sulla salute dei pazienti, quindi massimizzare il tempo di attività degli asset è fondamentale. Il software CMMS consente ai team BMET di implementare programmi di manutenzione predittiva e monitorare le attività di manutenzione preventiva, spostando le strutture sanitarie dalle strategie di manutenzione reattiva a proattiva e minimizzando i guasti degli asset.
  • Conformità normativa automatizzata: le strutture sanitarie devono rispettare una serie di rigorosi standard normativi. Un CMMS può aiutare le strutture a rimanere conformi offrendo un monitoraggio completo degli asset e mantenendo registri dettagliati di ispezioni, attività di manutenzione e riparazioni. Queste caratteristiche, insieme alle app in grado di inviare ai tecnici notifiche di stato degli asset in tempo reale, aiutano organizzazioni come i Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) a raggiungere l'adeguatezza agli audit.
  • Manutenzione alternativa delle attrezzature: la manutenzione alternativa delle attrezzature (AEM) è una strategia basata sul rischio e basata sui dati abilitata da un CMMS che consente agli ospedali e ad altre strutture mediche di modificare i programmi di manutenzione consigliati dal produttore in base ai dati storici. L'AEM aiuta le strutture sanitarie a ottimizzare le prestazioni degli asset, ridurre i costi e proteggere i pazienti, passando da rigidi processi di manutenzione basati su calendario a un approccio più personalizzato, che resta conforme alle normative richieste.

Caratteristiche principali di un CMMS per il settore sanitario

Le moderne soluzioni di sistemi di gestione della manutenzione computerizzati (CMMS) per il settore sanitario sono piattaforme aziendali centralizzate e basate sui dati che snelliscono e automatizzano le operazioni di manutenzione nelle strutture mediche.

Le soluzioni CMMS aiutano i responsabili della manutenzione a riparare i dispositivi medici in modo più efficiente, a ottimizzare la gestione del ciclo di vita dell'asset e a prendere decisioni più informate e basate sui dati. Ecco uno sguardo più ravvicinato alle loro caratteristiche principali.

Gestione degli ordini di lavoro

Il software CMMS per il settore sanitario automatizza aspetti chiave della gestione degli ordini di lavoro, come le richieste di manutenzione e la pianificazione dei tecnici, e monitora ogni compito fino al completamento.

Questo processo garantisce che le strutture sanitarie abbiano una storia dettagliata di manutenzione per ogni asset nel loro portfolio in grado di rispettare le garanzie emesse dalla Joint Commission, un'organizzazione indipendente che certifica gli operatori sanitari negli Stati Uniti.

Gestione degli inventari

Il software CMMS per il settore sanitario aiuta i procurement manager responsabili della gestione dell'inventario nelle strutture a monitorare i pezzi di ricambio e gli strumenti e a tenere registri dettagliati.

Alcune piattaforme CMMS possono essere programmate per riordinare automaticamente gli articoli quando sono esauriti, aiutando i manager a ridurre la carenza di parti e ottimizzare i livelli delle scorte.

Pianificazione della manutenzione preventiva e della manutenzione predittiva

Le piattaforme software CMMS per il settore sanitario aiutano i team operativi di manutenzione a evolversi dalle pratiche di manutenzione reattiva, in cui i componenti vengono riparati o sostituiti solo quando si sono guasti.

I moderni strumenti CMMS consentono ai team di manutenzione di implementare processi di manutenzione predittiva e preventiva, in cui gli ordini di lavoro vengono emessi in base ai dati di manutenzione in tempo reale raccolti dai dispositivi IoT. È stato dimostrato che queste pratiche prolungano la durata degli asset e riducono la probabilità di costosi guasti nelle strutture sanitarie.

Visualizzazione dei dati

Le piattaforme software CMMS per il settore sanitario Advanced sono dotate di dashboard user-friendly che possono visualizzare metriche di prestazione chiave (KPI) come il tempo medio di riparazione (MTTR) e il tempo medio tra un guasto e l'altro (MTBF). Questi sistemi per il settore sanitario avanzati permettono ai manager delle strutture mediche di monitorare in tempo reale le prestazioni dei team delle operazioni di manutenzione, lo stato di salute degli asset, i tempi di attività, i tempi di inattività e l'usura.

Quattro fasi della gestione del ciclo di vita degli asset per dispositivi medici

La gestione del ciclo di vita degli asset (ALM) per dispositivi medici è un approccio strategico e completo alla gestione delle attrezzature mediche come macchine per risonanza magnetica, ventilatori e monitor durante tutto il loro ciclo di vita. Questo processo va dal procurement e dall'installazione fino all'ottimizzazione e allo smaltimento. L'ALM aiuta le strutture mediche a garantire che gli asset su cui fanno affidamento siano sicuri, efficaci e sempre conformi alle normative vigenti.

L'ALM in una struttura sanitaria è critico per la sicurezza del paziente, assicurando che i dispositivi medici su cui si basa il personale per fornire assistenza siano sicuri ed efficaci. L'ALM aiuta inoltre i team di manutenzione a garantire che le pratiche siano in linea con gli standard sanitari della Joint Commission e della Food and Drug Administration (FDA).

L'ALM per dispositivi medici è tipicamente suddivisa in quattro fasi:

  1. Procurement: la fase di procurement è quella in cui gli stakeholder di un'organizzazione medica pianificano l'acquisto di un dispositivo medico, considerando fattori come il costo, le prestazioni, la formazione e la manutenzione.
  2. Installazione e implementazione: nella fase di installazione e implementazione, i nuovi dispositivi medici vengono installati e adattati alle esigenze dell'organizzazione che li ha acquistati.
  3. Ottimizzazione: durante la fase di ottimizzazione, i manager tengono traccia dell'utilizzo degli asset e dei KPI per mettere a punto il funzionamento dell'asset e valutare come risponde alle esigenze dell'organizzazione.
  4. Manutenzione e smaltimento: durante tutto il suo ciclo di vita, un dispositivo medico viene costantemente mantenuto con le funzionalità di manutenzione preventiva e predittiva di un CMMS. Una volta che i KPI indicano che non è più in grado di funzionare in modo adeguato alle esigenze di una struttura sanitaria, viene smaltito in modo sicuro ed efficiente.

-

Casi d'uso del CMMS nell'ambiente ospedaliero

Ecco cinque esempi concreti di come gli ospedali utilizzano soluzioni di sistemi di gestione della manutenzione computerizzata (CMMS) per migliorare le operazioni di manutenzione.

Manutenzione preventiva

Gli ospedali e altri tipi di infrastrutture di strutture mediche si affidano al software CMMS per il settore sanitario per la manutenzione dei dispositivi medici con pianificazione della manutenzione preventiva (PM). Monitorando lo stato di salute dell'asset con dati in tempo reale, un CMMS può effettuare una manutenzione correttiva programmando proattivamente una riparazione prima che un pezzo si guasti e causi una sospensione del lavoro. Il software di gestione della manutenzione può generare automaticamente degli ordini di lavoro e inviare una notifica ai tecnici ospedalieri tramite un'app mobile.
Manutenzione predittiva

Gli strumenti CMMS abilitati all'IoT aiutano i responsabili della manutenzione ospedaliera a monitorare in tempo reale aspetti cruciali delle prestazioni degli asset come vibrazioni, temperatura e livelli di fluidi nelle attrezzature mediche, permettendo agli approcci di manutenzione predittiva di prosperare. Le soluzioni CMMS aiutano ospedali e personale ospedaliero a evitare guasti imprevisti all'attrezzatura, a prolungare la durata delle costose attrezzature mediche e ad automatizzare aspetti delle operazioni di manutenzione ospedaliera che in precedenza dovevano essere eseguiti manualmente.
Gestione delle strutture

Gli ospedali utilizzano strumenti CMMS per automatizzare sistemi come HVAC, idraulici ed elettrici che garantiscono il funzionamento dell'attrezzatura clinica. Un CMMS può centralizzare le operazioni di gestione delle strutture sanitarie, automatizzare il tracciamento degli ordini di lavoro e la gestione dell'inventario, e aiutare i responsabili delle strutture ospedaliere a monitorare le prestazioni degli asset in tempo reale. Quando un componente o un sistema in ospedale si guasta, un CMMS attiva automaticamente una richiesta di servizio e assegna un ordine di lavoro, avvisando un tecnico tramite un'app mobile.
Conformità normativa

Le organizzazioni sanitarie che gestiscono ospedali e altre strutture mediche in più territori devono affrontare rigorosi requisiti di conformità in base a leggi come la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Questa legge rappresenta la legge federale che protegge le informazioni sullo stato di salute riservate dei pazienti (PHI) dalla divulgazione non autorizzata negli Stati Uniti. Il software CMMS per il settore sanitario può automatizzare gli aspetti della conformità, garantendo che le strutture seguano le normative richieste e riducendo la probabilità di errori umani nei report di conformità.
Pianificazione del capitale

Gli ospedali dipendono da asset complessi e critici come macchine a raggi X, attrezzature di sterilizzazione, scanner e robotica per funzionare. Una soluzione software CMMS per il settore sanitario può essere programmata per monitorare le prestazioni dei dispositivi medici utilizzando dati in tempo reale raccolti dai sensori IoT e per eseguire analisi dei dati per aiutare gli stakeholder a comprendere quanto siano efficienti questi asset in termini di costi. Questi insight sono fondamentali per guidare la pianificazione del capitale e il processo decisionale strategico su come finanziare potenziali investimenti in asset attuali e futuri.

Il futuro del CMMS per le strutture sanitarie

Man mano che il settore sanitario continua a evolversi e adattarsi per soddisfare le esigenze di un mercato in costante cambiamento, il software dei sistemi di gestione della manutenzione sanitaria (CMMS) continuerà a svolgere un ruolo critico. Ecco uno sguardo a tre aree in cui l'innovazione è probabilmente destinata a continuare nei prossimi anni:

  • Ingegneria clinica: l'ingegneria clinica, la gestione di dispositivi medici complessi durante il loro intero ciclo di vita, è sempre più spesso affidata a piattaforme CMMS. In futuro, man mano che le soluzioni CMMS acquisiranno maggiore autonomia e diventeranno capaci di gestire un numero ancora maggiore di compiti, questa tendenza probabilmente continuerà. Questo approccio può aiutare i team di manutenzione delle strutture a soddisfare meglio le esigenze di manutenzione delle organizzazioni che servono.
  • Realtà aumentata per la manutenzione degli asset: la realtà aumentata (AR), l'integrazione in tempo reale delle informazioni digitali nell'ambiente dell'utente, sta già influenzando il modo in cui i team di manutenzione affrontano la riparazione complessa degli asset. Utilizzando la tecnologia AR, i tecnici possono ricevere istruzioni in tempo reale sugli asset che stanno riparando, migliorando le capacità di guida e formazione remota del CMMS e abbreviando i cicli di riparazione degli asset.
  • AI generativa per la gestione degli asset: i leader aziendali sono sempre più intenzionati a utilizzare l'AI generativa (gen AI), un tipo di AI in grado di creare contenuti in risposta a una richiesta degli utenti per migliorare la gestione dei propri asset fisici. Nel CMMS per il settore sanitario, la gen AI può emettere e monitorare ordini di lavoro, analizzare e riportare dati IoT in tempo reale e creare strategie dettagliate di manutenzione degli asset. Alcune soluzioni CMMS più avanzate consentono agli utenti di interagire direttamente con un sistema che utilizza il linguaggio naturale per chiedere indicazioni, generare report o emettere un ordine di lavoro.
Chrystal R. China

Staff Writer, Automation & ITOps

IBM Think

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
