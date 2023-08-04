Un sistema di gestione della manutenzione computerizzato (CMMS) per il settore sanitario è una piattaforma software ottimizzata per soddisfare le esigenze degli operatori sanitari.
Le piattaforme CMMS offrono ai team operativi sanitari un hub centralizzato per automatizzare e semplificare i workflow di manutenzione, monitorare le prestazioni degli asset e migliorare il processo decisionale basato sui dati.
Le strutture sanitarie come ospedali, cliniche e studi specialistici sono complesse e difficili da mantenere. Il CMMS per soluzioni sanitarie è un elemento fondamentale della gestione degli asset aziendali (EAM), che consente ai team in queste strutture di mantenere asset critici attraverso una combinazione di software, sistemi e servizi.
Le piattaforme CMMS aiutano i team addetti alle operazioni di manutenzione a ottimizzare il tempo di attività degli asset, a snellire le pratiche di manutenzione e ad automatizzare la conformità in un settore altamente regolamentato. Le strutture sanitarie che si affidano a un CMMS per gestire le proprie attività di manutenzione migliorano la sicurezza dei pazienti, riducono i costi e la probabilità di errore umano.
Un sistema di gestione della manutenzione computerizzato (CMMS) è una piattaforma software che aiuta le organizzazioni ad automatizzare il workflow e migliorare le operazioni di manutenzione da un unico hub digitale centralizzato.
Prima dell'uso diffuso del software CMMS, i responsabili della manutenzione erano costretti a fare affidamento su strumenti manuali come checklist e fogli di calcolo per i processi di manutenzione. Poiché le nuove tecnologie hanno reso gli asset più complessi, questi metodi sono diventati rapidamente obsoleti.
Le moderne soluzioni CMMS sono facilitatori fondamentali della trasformazione digitale, permettendo alle imprese di utilizzare nuove tecnologie come intelligenza artificiale (AI), machine learning (ML) e Internet of Things (IoT) per aumentare l'efficienza e ottimizzare le prestazioni degli asset. Le piattaforme CMMS sono molto richieste, con un mercato globale stimato in quasi 1,3 miliardi di USD lo scorso anno e un aumento previsto a un tasso di crescita annuale composta (CAGR) dell'11% annuo.1
Le soluzioni moderne (CMMS) aiutano le strutture sanitarie a pianificare, creare, tracciare e organizzare richieste di servizio, ordini di lavoro e manutenzione di routine in modo più efficiente, eliminando compiti eccessivi di pianificazione per i Limited Biomedical Equipment Technicians (BMET).
Automatizzando aspetti della gestione della manutenzione che prima richiedevano un input umano, le soluzioni CMMS aiutano le strutture mediche a ottimizzare le operazioni di manutenzione.
Ecco uno sguardo più approfondito ai benefici del software CMMS nelle strutture. Le piattaforme CMMS basate su cloud permettono ai tecnici di eseguire la manutenzione mobile, tracciare ordini di lavoro e accedere alle attività di manutenzione da remoto tramite dispositivo mobile.
Le moderne soluzioni di sistemi di gestione della manutenzione computerizzati (CMMS) per il settore sanitario sono piattaforme aziendali centralizzate e basate sui dati che snelliscono e automatizzano le operazioni di manutenzione nelle strutture mediche.
Le soluzioni CMMS aiutano i responsabili della manutenzione a riparare i dispositivi medici in modo più efficiente, a ottimizzare la gestione del ciclo di vita dell'asset e a prendere decisioni più informate e basate sui dati. Ecco uno sguardo più ravvicinato alle loro caratteristiche principali.
Il software CMMS per il settore sanitario automatizza aspetti chiave della gestione degli ordini di lavoro, come le richieste di manutenzione e la pianificazione dei tecnici, e monitora ogni compito fino al completamento.
Questo processo garantisce che le strutture sanitarie abbiano una storia dettagliata di manutenzione per ogni asset nel loro portfolio in grado di rispettare le garanzie emesse dalla Joint Commission, un'organizzazione indipendente che certifica gli operatori sanitari negli Stati Uniti.
Il software CMMS per il settore sanitario aiuta i procurement manager responsabili della gestione dell'inventario nelle strutture a monitorare i pezzi di ricambio e gli strumenti e a tenere registri dettagliati.
Alcune piattaforme CMMS possono essere programmate per riordinare automaticamente gli articoli quando sono esauriti, aiutando i manager a ridurre la carenza di parti e ottimizzare i livelli delle scorte.
Le piattaforme software CMMS per il settore sanitario aiutano i team operativi di manutenzione a evolversi dalle pratiche di manutenzione reattiva, in cui i componenti vengono riparati o sostituiti solo quando si sono guasti.
I moderni strumenti CMMS consentono ai team di manutenzione di implementare processi di manutenzione predittiva e preventiva, in cui gli ordini di lavoro vengono emessi in base ai dati di manutenzione in tempo reale raccolti dai dispositivi IoT. È stato dimostrato che queste pratiche prolungano la durata degli asset e riducono la probabilità di costosi guasti nelle strutture sanitarie.
Le piattaforme software CMMS per il settore sanitario Advanced sono dotate di dashboard user-friendly che possono visualizzare metriche di prestazione chiave (KPI) come il tempo medio di riparazione (MTTR) e il tempo medio tra un guasto e l'altro (MTBF). Questi sistemi per il settore sanitario avanzati permettono ai manager delle strutture mediche di monitorare in tempo reale le prestazioni dei team delle operazioni di manutenzione, lo stato di salute degli asset, i tempi di attività, i tempi di inattività e l'usura.
La gestione del ciclo di vita degli asset (ALM) per dispositivi medici è un approccio strategico e completo alla gestione delle attrezzature mediche come macchine per risonanza magnetica, ventilatori e monitor durante tutto il loro ciclo di vita. Questo processo va dal procurement e dall'installazione fino all'ottimizzazione e allo smaltimento. L'ALM aiuta le strutture mediche a garantire che gli asset su cui fanno affidamento siano sicuri, efficaci e sempre conformi alle normative vigenti.
L'ALM in una struttura sanitaria è critico per la sicurezza del paziente, assicurando che i dispositivi medici su cui si basa il personale per fornire assistenza siano sicuri ed efficaci. L'ALM aiuta inoltre i team di manutenzione a garantire che le pratiche siano in linea con gli standard sanitari della Joint Commission e della Food and Drug Administration (FDA).
L'ALM per dispositivi medici è tipicamente suddivisa in quattro fasi:
-
Ecco cinque esempi concreti di come gli ospedali utilizzano soluzioni di sistemi di gestione della manutenzione computerizzata (CMMS) per migliorare le operazioni di manutenzione.
Gli ospedali e altri tipi di infrastrutture di strutture mediche si affidano al software CMMS per il settore sanitario per la manutenzione dei dispositivi medici con pianificazione della manutenzione preventiva (PM). Monitorando lo stato di salute dell'asset con dati in tempo reale, un CMMS può effettuare una manutenzione correttiva programmando proattivamente una riparazione prima che un pezzo si guasti e causi una sospensione del lavoro. Il software di gestione della manutenzione può generare automaticamente degli ordini di lavoro e inviare una notifica ai tecnici ospedalieri tramite un'app mobile.
Gli strumenti CMMS abilitati all'IoT aiutano i responsabili della manutenzione ospedaliera a monitorare in tempo reale aspetti cruciali delle prestazioni degli asset come vibrazioni, temperatura e livelli di fluidi nelle attrezzature mediche, permettendo agli approcci di manutenzione predittiva di prosperare. Le soluzioni CMMS aiutano ospedali e personale ospedaliero a evitare guasti imprevisti all'attrezzatura, a prolungare la durata delle costose attrezzature mediche e ad automatizzare aspetti delle operazioni di manutenzione ospedaliera che in precedenza dovevano essere eseguiti manualmente.
Gli ospedali utilizzano strumenti CMMS per automatizzare sistemi come HVAC, idraulici ed elettrici che garantiscono il funzionamento dell'attrezzatura clinica. Un CMMS può centralizzare le operazioni di gestione delle strutture sanitarie, automatizzare il tracciamento degli ordini di lavoro e la gestione dell'inventario, e aiutare i responsabili delle strutture ospedaliere a monitorare le prestazioni degli asset in tempo reale. Quando un componente o un sistema in ospedale si guasta, un CMMS attiva automaticamente una richiesta di servizio e assegna un ordine di lavoro, avvisando un tecnico tramite un'app mobile.
Le organizzazioni sanitarie che gestiscono ospedali e altre strutture mediche in più territori devono affrontare rigorosi requisiti di conformità in base a leggi come la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Questa legge rappresenta la legge federale che protegge le informazioni sullo stato di salute riservate dei pazienti (PHI) dalla divulgazione non autorizzata negli Stati Uniti. Il software CMMS per il settore sanitario può automatizzare gli aspetti della conformità, garantendo che le strutture seguano le normative richieste e riducendo la probabilità di errori umani nei report di conformità.
Gli ospedali dipendono da asset complessi e critici come macchine a raggi X, attrezzature di sterilizzazione, scanner e robotica per funzionare. Una soluzione software CMMS per il settore sanitario può essere programmata per monitorare le prestazioni dei dispositivi medici utilizzando dati in tempo reale raccolti dai sensori IoT e per eseguire analisi dei dati per aiutare gli stakeholder a comprendere quanto siano efficienti questi asset in termini di costi. Questi insight sono fondamentali per guidare la pianificazione del capitale e il processo decisionale strategico su come finanziare potenziali investimenti in asset attuali e futuri.
Man mano che il settore sanitario continua a evolversi e adattarsi per soddisfare le esigenze di un mercato in costante cambiamento, il software dei sistemi di gestione della manutenzione sanitaria (CMMS) continuerà a svolgere un ruolo critico. Ecco uno sguardo a tre aree in cui l'innovazione è probabilmente destinata a continuare nei prossimi anni:
