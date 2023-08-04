La gestione del ciclo di vita degli asset (ALM) per dispositivi medici è un approccio strategico e completo alla gestione delle attrezzature mediche come macchine per risonanza magnetica, ventilatori e monitor durante tutto il loro ciclo di vita. Questo processo va dal procurement e dall'installazione fino all'ottimizzazione e allo smaltimento. L'ALM aiuta le strutture mediche a garantire che gli asset su cui fanno affidamento siano sicuri, efficaci e sempre conformi alle normative vigenti.

L'ALM in una struttura sanitaria è critico per la sicurezza del paziente, assicurando che i dispositivi medici su cui si basa il personale per fornire assistenza siano sicuri ed efficaci. L'ALM aiuta inoltre i team di manutenzione a garantire che le pratiche siano in linea con gli standard sanitari della Joint Commission e della Food and Drug Administration (FDA).

L'ALM per dispositivi medici è tipicamente suddivisa in quattro fasi:

Procurement: la fase di procurement è quella in cui gli stakeholder di un'organizzazione medica pianificano l'acquisto di un dispositivo medico, considerando fattori come il costo, le prestazioni, la formazione e la manutenzione. Installazione e implementazione: nella fase di installazione e implementazione, i nuovi dispositivi medici vengono installati e adattati alle esigenze dell'organizzazione che li ha acquistati. Ottimizzazione: durante la fase di ottimizzazione, i manager tengono traccia dell'utilizzo degli asset e dei KPI per mettere a punto il funzionamento dell'asset e valutare come risponde alle esigenze dell'organizzazione. Manutenzione e smaltimento: durante tutto il suo ciclo di vita, un dispositivo medico viene costantemente mantenuto con le funzionalità di manutenzione preventiva e predittiva di un CMMS. Una volta che i KPI indicano che non è più in grado di funzionare in modo adeguato alle esigenze di una struttura sanitaria, viene smaltito in modo sicuro ed efficiente.

-