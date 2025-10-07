Cos'è un ordine di lavoro?

Gli ordini di lavoro sono la forza trainante della strategia di manutenzione di qualsiasi organizzazione. Quando un responsabile invia una richiesta di manutenzione, l'entità che riceve la richiesta crea un documento cartaceo e/o digitale formale che include tutti i dettagli delle attività di manutenzione e delinea un processo per il completamento di tali attività. Questo documento è chiamato ordine di lavoro. Gli ordini di lavoro possono includere anche informazioni su:
Lo scopo principale di un ordine di lavoro è quello di tenere tutte le parti coinvolte nell'operazione di manutenzione aggiornate sul flusso di lavoro. Se utilizzati in modo efficace, gli ordini di lavoro aiutano un'organizzazione a organizzare, comunicare e monitorare in modo efficiente gli interventi di manutenzione all'interno di un dipartimento o di un'organizzazione.
Un'organizzazione avrà probabilmente bisogno di diversi tipi di ordini di lavoro per eseguire operazioni di manutenzione. A seconda delle dimensioni dell'organizzazione e del settore in cui opera, alcuni tipi di ordini di lavoro possono essere più diffusi di altri. Uno stabilimento che produce sostanze chimiche pericolose, ad esempio, avrà un numero di ordini di lavoro per la sicurezza molto più elevato rispetto, ad esempio, a un complesso residenziale. Tuttavia, è importante conoscere gli otto principali tipi di ordini di lavoro che un'organizzazione può trovarsi a gestire.
Il flusso di lavoro di gestione degli ordini di lavoro descrive il modo in cui un ordine di lavoro si muove attraverso il processo di manutenzione in una determinata organizzazione, a partire dall'identificazione dell'attività di manutenzione fino all'analisi post-completamento.
Nella prima fase del ciclo di vita, una persona o organizzazione identifica l'attività che il personale di manutenzione deve completare. Determina anche se le attività di manutenzione si qualificano come manutenzione programmata, in cui i lavori saranno facilmente identificabili in anticipo, o manutenzione non programmata, in cui l'ambito e le specifiche del lavoro richiederanno una valutazione iniziale.
Una volta identificati i problemi di manutenzione, un responsabile inserisce i dettagli in un modulo di richiesta dell'ordine di lavoro e lo invia al reparto di manutenzione per la revisione e l'approvazione. Le richieste di lavoro possono derivare da diverse circostanze, dalle richieste degli inquilini alle verifiche di manutenzione preventiva.
Il reparto di manutenzione (o il team di manutenzione) è responsabile della valutazione delle richieste di lavoro una volta presentate. Il reparto esamina i dettagli della richiesta di lavoro per determinare se è in grado di portare a termine il lavoro e quindi determina le esigenze di personale e risorse. Se approvata, la richiesta di ordine di lavoro viene convertita in ordine di lavoro.
Il team di manutenzione o il supervisore, una volta approvata la richiesta di lavoro e assegnato i materiali, le attrezzature e il personale necessari per completare i lavori, crea l'ordine di lavoro. L'ordine di lavoro includerà tutti i dettagli del lavoro necessari, nonché le informazioni di contatto dell'azienda e il termine per il completamento. La manutenzione dovrebbe anche decidere quale priorità dare al nuovo ordine di lavoro all'interno del flusso di lavoro complessivo.
In questa fase, il team/supervisore assegna i lavori a un manutentore qualificato che completa la lista di controllo delle attività secondo la tempistica proposta. Se l'organizzazione utilizza un software CMMS ( computerized maintenance management system), il lavoro viene assegnato automaticamente a un tecnico.
I tecnici della manutenzione sono responsabili della documentazione e della chiusura di un ordine di lavoro una volta completate tutte le attività. I tecnici devono indicare nel dettaglio la quantità di tempo dedicato a ciascuna attività, eventuali materiali/attrezzature utilizzati, le immagini del lavoro svolto ed eventuali note o osservazioni al riguardo. Un responsabile potrebbe dover approvare l'ordine di lavoro completato e fornire indicazioni sui passaggi successivi.
La revisione degli ordini di lavoro completati può fornire informazioni preziose sulle operazioni di manutenzione, quindi le organizzazioni dovrebbero analizzarli regolarmente per identificare eventuali opportunità di miglioramento nel processo relativo agli ordini di lavoro. L'analisi post-completamento aiuta inoltre i team di manutenzione a identificare eventuali attività mancate o da rivedere.
Il modo in cui un'organizzazione gestisce gli ordini di lavoro dipende da diversi fattori, tra cui le dimensioni, il settore, le risorse finanziarie e di personale, i requisiti di manutenzione delle strutture e l'approccio generale alla gestione degli asset. Tuttavia, esistono alcune procedure che consentono di ottimizzare il processo di gestione degli ordini di lavoro, indipendentemente dall'ambiente.
Man mano che un'organizzazione cresce, può diventare insostenibile fare affidamento su sistemi di ordini di lavoro cartacei o persino su fogli di calcolo per gestire le esigenze di dati in continua evoluzione. Le organizzazioni più grandi e quelle con esigenze più complesse possono investire in software di gestione degli ordini di lavoro, come i sistemi CMMS o EAM.
Oltre alla creazione e al monitoraggio degli ordini di lavoro di base, i sistemi EAM e i CMMS utilizzano le app mobili e le tecnologie basate sul cloud per aiutare i team di manutenzione a pianificare la manutenzione preventiva, analizzare i processi completati, visualizzare e comunicare i dati e ottimizzare la gestione degli inventari. L'integrazione di un sistema di gestione degli ordini di lavoro può aiutare un'organizzazione a:
Un CMMS o un EAM di alta qualità pianifica, crea, monitora e organizza automaticamente le richieste di servizio e gli ordini di lavoro, riducendo la necessità di pianificazione per i responsabili della manutenzione e i supervisori. L'utilizzo di un sistema di gestione degli ordini di lavoro digitale consente inoltre all'organizzazione di archiviare elettronicamente grandi quantità di dati, riducendo le spese associate all'archiviazione cartacea.
Poiché tutti i dati degli ordini di lavoro si trovano in una posizione centralizzata, tutti i membri del team di gestione possono tenere traccia degli ordini di lavoro durante il flusso di lavoro. Le piattaforme CMMS/EAM con relativi software per dispositivi mobili facilitano l'accesso, utilizzando notifiche push e consentendo ai membri del team di visualizzare e modificare le attività in tempo reale.
I software di gestione degli ordini di lavoro consentono alle organizzazioni di aggregare e visualizzare i dati degli ordini di lavoro in base alle proprie esigenze specifiche. I team di manutenzione possono creare e visualizzare report personalizzabili e visualizzare dati di tendenza che aiutano a semplificare la gestione delle risorse e a prevedere la manutenzione preventiva.
