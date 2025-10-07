Cos'è un ordine di lavoro?

Man mano che un'organizzazione cresce, può diventare insostenibile fare affidamento su sistemi di ordini di lavoro cartacei o persino su fogli di calcolo per gestire le esigenze di dati in continua evoluzione. Le organizzazioni più grandi e quelle con esigenze più complesse possono investire in software di gestione degli ordini di lavoro, come i sistemi CMMS o EAM.

Oltre alla creazione e al monitoraggio degli ordini di lavoro di base, i sistemi EAM e i CMMS utilizzano le app mobili e le tecnologie basate sul cloud per aiutare i team di manutenzione a pianificare la manutenzione preventiva, analizzare i processi completati, visualizzare e comunicare i dati e ottimizzare la gestione degli inventari. L'integrazione di un sistema di gestione degli ordini di lavoro può aiutare un'organizzazione a: