Cosa sono i dati in tempo reale?

I dati in tempo reale sono informazioni disponibili per l'elaborazione e l'analisi subito dopo essere stati generati o raccolti, spesso entro pochi millisecondi.

I dati in tempo reale sono la forza trainante del processo decisionale, elemento critico per rimanere competitivi nel clima aziendale odierno. Le organizzazioni utilizzano dati in tempo reale per potenziare l'analisi in tempo reale, consentendo loro di accedere a insight attuabili con velocità e sicurezza. Secondo i dati IDC del 2025, le aziende intervistate indicano che, nel 63% dei casi d'uso, è necessario elaborare i dati in pochi minuti perché siano utili.

In tutte le aziende, i dati in tempo reale aiutano ad accelerare il rilevamento delle frodi, ottimizzare le supply chain, personalizzare le esperienze del cliente e gestire i rischi. E, nell'era dell'intelligenza artificiale, i dati in tempo reale si sono dimostrati essenziali per creare sistemi AI efficaci. I modelli AI funzionano meglio con dati aggiornati e pertinenti. Senza di essi, possono prendere decisioni sulla base di informazioni obsolete, essenzialmente, la realtà di ieri.

I dati in tempo reale possono provenire da diverse fonti, tra cui:

Dispositivi e sensori Internet of Things (IoT)

App mobili

Sistemi di trasporto

Servizi di previsioni meteo

Settore finanziario

Piattaforme di social media

Banche dati sportive

Piattaforme di intelligence di cybersecurity

Sistemi per punti vendita ed e-commerce

Le Application programming interface (API) possono aiutare ad automatizzare la trasmissione di dati in tempo reale da varie fonti a pipeline di dati per l'elaborazione e l'archiviazione.