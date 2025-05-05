Nella moderna gestione dei dati, il Change Data Capture è emerso come un meccanismo critico di ingegneria dei dati. I moderni ambienti di dati aziendali sono sempre più grandi e complessi. Possono contenere dati provenienti da dispositivi Internet of Things (IoT), database distribuiti, applicazioni e altre fonti diverse. Mantenere dati coerenti e di qualità in questo ecosistema di dati in crescita è una sfida continua.

Allo stesso tempo, il business richiede informazioni accurate e aggiornate che possano essere utilizzate per il processo decisionale in tempo reale. Il Change Data Capture è uno dei vari metodi che aiutano le organizzazioni a soddisfare questa domanda.

Il Change Data Capture consente una pipeline di dati a bassa latenza che fornisce dati aggiornati in un modo più efficiente e meno dispendioso in termini di risorse rispetto ad altri metodi di integrazione dei dati. Ad esempio, la replica dei dati comporta la copia di set di dati completi. Al contrario, il CDC invia solo i dati che sono stati modificati, riducendo così il carico sui sistemi di origine, il traffico di rete e la richiesta di potenza di calcolo.

In questo modo, li aiuta ad accedere alle informazioni più recenti e accurate in modo rapido ed efficiente, con diversi vantaggi tra cui: