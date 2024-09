1. Latenza e analisi in tempo reale

Sfida:

L'accesso diretto ai dati archiviati comporta in genere una latenza inferiore rispetto al recupero dei dati virtualizzati, il che può ostacolare le analisi di manutenzione predittiva in tempo reale, dove la tempestività è fondamentale.

Considerazioni sulla progettazione:

Abbiamo bisogno di un duplice approccio per garantire informazioni in tempo reale e ridurre al minimo i ritardi nell'accesso ai dati virtualizzati. Innanzitutto, analizzeremo l'infrastruttura di rete e ottimizzeremo i protocolli di trasferimento dei dati. Ciò può comportare tecniche quali la segmentazione della rete per ridurre la congestione o l'utilizzo di protocolli più rapidi come UDP per determinati tipi di dati. Ottimizzando il trasferimento dei dati, riduciamo il tempo necessario per recuperare le informazioni di cui hai bisogno. In secondo luogo, implementeremo strategie di aggiornamento dei dati per mantenere un set di dati ragionevolmente aggiornato per l'analisi. Ciò potrebbe comportare l'utilizzo di processi batch per eseguire aggiornamenti incrementali dei dati a intervalli regolari, bilanciando la frequenza di aggiornamento con le risorse richieste. Trovare questo equilibrio è fondamentale: aggiornamenti troppo frequenti possono mettere a dura prova le risorse, mentre aggiornamenti poco frequenti possono portare a dati obsoleti e previsioni imprecise. Combinando queste strategie, possiamo ottenere sia una latenza minima che un nuovo set di dati per un'analisi ottimale.

2. Bilanciamento della frequenza di aggiornamento e della sollecitazione del sistema sorgente

Sfida:

L'esecuzione continua di query sui dati virtualizzati per ottenere informazioni in tempo reale può sovraccaricare i sistemi di origine, influendo sulle loro prestazioni. Ciò rappresenta un problema critico per l'analisi predittiva o l'AI, che dipendono da frequenti aggiornamenti dei dati.

Considerazioni sulla progettazione:

Per ottimizzare la frequenza delle query per l'analisi predittiva e il reporting, è necessario progettare con attenzione il modo in cui si accede ai dati. Ciò significa concentrarsi sul recupero dei soli punti di dati critici e potenzialmente utilizzare strumenti di replica dei dati per l'accesso in tempo reale da più fonti. Inoltre, si può pensare di programmare o raggruppare il recupero dei dati per specifici punti cruciali, invece di eseguire interrogazioni continue, riducendo la pressione sui sistemi di dati e migliorando le prestazioni complessive del modello.

3. Astrazione del livello di virtualizzazione e vantaggi per gli sviluppatori

Vantaggio:

Il livello di virtualizzazione nella piattaforma dati funge da livello di astrazione. Ciò significa che gli sviluppatori che costruiscono applicazioni di AI/ML o di data mining per il business, una volta che il livello di astrazione è pronto, non si preoccupano di dove sono memorizzati fisicamente i dati o dei loro dettagli di archiviazione specifici. Possono concentrarsi sulla progettazione della logica di base dei loro modelli senza impantanarsi nelle complessità della gestione dei dati. Questo porta a cicli di sviluppo più rapidi e a un'implementazione più veloce di queste applicazioni.

Vantaggi per gli sviluppatori:

Utilizzando un livello di astrazione, gli sviluppatori che lavorano sull'analisi dei dati possono concentrarsi sulla logica di base dei loro modelli. Questo livello funge da scudo, nascondendo le complessità della gestione dell'archiviazione dei dati. Ciò si traduce in tempi di sviluppo più rapidi in quanto gli sviluppatori non devono impantanarsi nelle complessità dei dati, portando in ultima analisi a un'implementazione più veloce dei modelli di manutenzione predittiva.

4. Considerazioni sull'ottimizzazione dello storage

Le tecniche di ottimizzazione dello storage, come la normalizzazione o la denormalizzazione, potrebbero non essere direttamente applicabili a tutte le funzioni di una specifica applicazione di analisi dei dati, ma svolgono un ruolo significativo quando si adotta un approccio ibrido. Questo approccio prevede l'integrazione dei dati acquisiti e dei dati accessibili tramite virtualizzazione all'interno della piattaforma scelta.

La valutazione dei compromessi tra queste tecniche aiuta a garantire un utilizzo ottimale dello storage sia per i set di dati acquisiti che per quelli virtualizzati. Queste considerazioni di progettazione sono fondamentali per creare soluzioni di apprendimento automatico efficaci utilizzando dati virtualizzati sulla piattaforma dati.