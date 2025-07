Cos'è l'integrazione dei dati in tempo reale?

L'integrazione dei dati in tempo reale prevede la cattura e l'elaborazione dei dati da più fonti non appena disponibili, per poi integrarli immediatamente in un sistema target.



Come per la tradizionale integrazione dei dati, l'integrazione dei dati in tempo reale funziona per combinare e armonizzare i dati che possono essere isolati o non coerenti in tutta l'organizzazione. Il processo include passaggi dalla data ingestion all'analisi dei dati e consente agli utenti di prendere decisioni più rapide e informate.

La differenza sta nella velocità della disponibilità dei dati. L'integrazione dei dati in tempo reale consente agli utenti di estrarre insight dai dati con un ritardo minimo, in genere entro pochi millisecondi.

L'accesso istantaneo a dati di alta qualità da un'ampia gamma di fonti (come database, fogli di calcolo, applicazioni e cloud service) e formati offre alle aziende l'agilità di reagire rapidamente ai cambiamenti. Promuove casi d'uso come la business intelligence (BI), l'AI generativa (gen AI), l'iper-personalizzazione e molto altro.

I tradizionali processi di integrazione dei dati, come l'elaborazione in batch, non sono in grado di supportare i crescenti volumi di dati e le esigenze di dati ad alta velocità delle imprese moderne. L'integrazione dei dati in tempo reale utilizza varie tecnologie di streaming e processi di dati in tempo reale, che vanno dalle soluzioni open source alle piattaforme complete di integrazione dei dati, progettate per funzionare in modo continuo e su larga scala.