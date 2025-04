Cos'è l'elaborazione dei dati?

Storicamente, le aziende si affidavano all'elaborazione manuale dei dati e ai calcolatori per gestire set di dati più piccoli. Via via che le aziende generavano volumi di dati sempre più grandi, sono diventati essenziali dei metodi avanzati di elaborazione dei dati.

Da questa esigenza è emersa l'elaborazione elettronica dei dati, che ha portato all'avvento di unità di elaborazione centrale (CPU) e di automazione avanzate che hanno ridotto al minimo l'intervento umano.

Con l'aumento dell'adozione dell'intelligenza artificiale (AI), un'elaborazione efficace dei dati è ora più critica che mai. Dati puliti e ben strutturati alimentano i modelli AI, consentendo alle aziende di automatizzare il workflow e di sbloccare insight più approfonditi.

Secondo un rapporto del 2024 dell'IBM Institute for Business Value, solo il 29% dei leader tecnologici concorda fermamente che i propri dati aziendali soddisfino gli standard di qualità, accessibilità e sicurezza necessari per supportare la scalabilità efficiente dell'AI generativa. Tuttavia, senza sistemi di elaborazione di alta qualità, le applicazioni basate sull'AI sono soggette a inefficienze, distorsioni e output inaffidabili.

Il machine learning (ML), l'AI e l'elaborazione parallela, o calcolo parallelo, consentono attualmente l'elaborazione dei dati su larga scala. Grazie a questi progressi, le organizzazioni possono ottenere insight utilizzando servizi di cloud computing come Microsoft Azure o IBM Cloud.