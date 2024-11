Cos'è la sovranità dei dati?

La sovranità, la residenza e la localizzazione dei dati sono tutte parti fondamentali di un concetto noto come cloud sovrano, un tipo di cloud computing che aiuta le organizzazioni a rispettare le leggi sulla privacy di specifiche regioni e paesi in cui raccolgono, elaborano e memorizzano i dati dei clienti.



Poiché il cloud storage continua a diffondersi a livello globale, i confini geografici tradizionali, come le frontiere, non sono sufficienti a proteggere i dati sensibili. Inoltre, l'ascesa di tecnologie ad alta intensità di dati come l'intelligenza artificiale (AI) e il machine learning (ML), che dipendono da un accesso rapido e sicuro ai dati, sta costringendo le aziende a prendere decisioni più strategiche sulla sicurezza del cloud. L'AI, in particolare l'AI generativa, ha il potenziale per alimentare preziose innovazioni aziendali, ma ha bisogno di un'infrastruttura cloud veloce e sicura per funzionare.

È qui che entra in gioco il cloud sovrano, un concetto che include la sovranità dei dati, la sovranità operativa e la sovranità digitale. I framework di cloud sovrano aiutano le aziende a creare fiducia nei clienti e a far crescere il proprio business, rispettando al contempo le leggi sulla raccolta, l'archiviazione e la privacy dei dati nelle regioni in cui operano.