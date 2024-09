Vantaggi e svantaggi dell'hybrid cloud

Prima di approfondire i vantaggi del cloud ibrido, esaminiamo in che modo il modello di hybrid cloud computing è diventato il modello di infrastruttura IT essenziale per la protezione dei dati critici e l'esecuzione dei workload.

Prima del cloud computing, le organizzazioni non avevano altra scelta che archiviare i dati ed eseguire le proprie applicazioni software all'interno di un'infrastruttura IT tradizionale, una forma di elaborazione centralizzata che comprende data center, server, hardware di rete e applicazioni software aziendali on-premise. Con la crescente digitalizzazione dei processi aziendali, queste configurazioni on-premise richiedevano quantità crescenti di potenza di calcolo e di spazio fisico, il che metteva a dura prova le operazioni e provocava un aumento dei costi, dato che le organizzazioni dovevano acquistare e gestire autonomamente tutta la propria infrastruttura internamente.

Con l'avvento del cloud computing di livello enterprise, le organizzazioni hanno potuto intraprendere percorsi di migrazione sul cloud ed esternalizzare lo spazio di storage IT e le richieste di potenza di elaborazione su cloud pubblici in hosting da parte di provider di cloud service di terze parti come Amazon Web Services (AWS), IBM® Cloud, Google Cloud e Microsoft Azure.

Oggi, questi provider offrono risorse virtualizzate che vanno da applicazioni software on-demand e pronte all'uso a singole macchine virtuali (VM) fino a piattaforme di sviluppo e infrastrutture di livello aziendale complete. I servizi gestiti basati sul cloud includono Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Software-as-a-Service (SaaS) e Platform-as-a-Service (PaaS). I cloud pubblici funzionano in base al principio del pagamento in base al consumo, offrendo così una soluzione economica che limita lo spreco di risorse.

I cloud privati, ovvero ambienti informatici in cui tutte le risorse hardware e software sono dedicate e accessibili solo da una singola organizzazione, sono emersi principalmente come un modo per le aziende di mantenere uno stretto controllo sull'infrastruttura IT, così da proteggere i dati sensibili e soddisfare i requisiti di privacy o conformità normativa. Una configurazione di cloud privato viene in genere ospitata nel data center on-premise di un'organizzazione. Tuttavia, può anche essere ospitata su un'infrastruttura di un provider di servizi cloud o su un'infrastruttura presa in affitto in un data center esterno.

La tecnologia hybrid cloud si è evoluta passando dalla necessità di supportare e integrare attività di elaborazione, storage e servizi in diversi ambienti di elaborazione a una maggiore capacità e migliori prestazioni complessive. L'hybrid cloud combina senza soluzione di continuità cloud pubblico, cloud privato e infrastruttura on-premise in un'unica soluzione flessibile che consente la portabilità per l'esecuzione di applicazioni e workload.

Oggi è emerso un approccio multicloud ibrido che combina due o più servizi di cloud pubblico di fornitori diversi e un ambiente cloud privato. Questo modello di infrastruttura moderna consente lo sviluppo di applicazioni cloud-native (ad esempio microservizi) e utilizza una piattaforma di orchestrazione dei container (ad esempio, Kubernetes, Docker Swarm) per automatizzare l'implementazione di app su tutti i tipi di cloud. Se progettata in modo efficace, un'architettura multicloud ibrida può offrire alle aziende storage ad alte prestazioni, una rete a bassa latenza, sicurezza e zero tempi di inattività.