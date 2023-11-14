Che cos'è la crittografia?

Considerato uno dei punti focali principali della prossima generazione, la crittografia della curva ellittica (ECC) è una tecnica di crittografia della chiave pubblica basata sulla teoria della curva ellittica in grado di creare chiavi crittografiche più veloci, più piccole ed efficienti.

I sistemi crittografici asimmetrici tradizionali, sebbene sicuri, sono difficili da scalare: richiedono molte risorse e diventano lenti quando vengono applicati a grandi quantità di dati. Inoltre, i tentativi di migliorare la sicurezza dei sistemi crittografici a chiave pubblica per eludere attacchi sempre più potenti richiedono un aumento della lunghezza dei bit delle chiavi pubbliche e private, che rallenta significativamente il processo di crittografia e decrittografia.

I sistemi crittografici a chiave pubblica di prima generazione sono costruiti sulle funzioni matematiche di moltiplicazione e fattorizzazione, in cui le chiavi pubbliche e private rivelano le specifiche funzioni matematiche necessarie sia per crittografare il testo in chiaro che per decrittografare il testo cifrato. Queste chiavi si ottengono moltiplicando i numeri primi. ECC utilizza curve ellittiche (equazioni che possono essere rappresentate come linee curve su un grafico) per generare chiavi pubbliche e private basate su diversi punti del grafico lineare.

In un mondo in cui facciamo sempre più affidamento su dispositivi con minore potenza di calcolo, come i telefoni cellulari, ECC fornisce una soluzione elegante basata sulla matematica oscura delle curve ellittiche per generare chiavi più piccole che sono più difficili da decifrare.

I vantaggi dell'ECC rispetto ai precedenti sistemi di crittografia a chiave pubblica sono indiscussi e vengono già utilizzati dal governo degli Stati Uniti, da Bitcoin e dal servizio iMessage di Apple. Mentre i sistemi di prima generazione come RSA sono ancora efficaci per la maggior parte degli ambienti, l’ECC è destinato a diventare il nuovo standard per la privacy e la sicurezza online, soprattutto perché l’enorme potenziale del quantum computing si profila all’orizzonte.

Sebbene i computer quantistici siano ancora agli inizi e difficili da costruire, programmare e mantenere, il potenziale aumento della potenza di calcolo renderebbe insicuri tutti i sistemi di crittografia a chiave pubblica conosciuti, poiché una macchina quantistica potrebbe teoricamente realizzare un attacco a forza bruta molto più velocemente dei computer classici.