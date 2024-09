OAuth offre importanti vantaggi nella gestione degli accessi a utenti, sviluppatori e aziende, mantenendo inaccessibili i dati di login e limitando l'accesso ad altre informazioni sensibili. Inoltre, rende più facile per le applicazioni accedere alle informazioni necessarie sull'account senza le vulnerabilità di sicurezza derivanti dalla condivisione delle credenziali utente.

Un piccolo team di sviluppatori di software ha rilasciato OAuth 1.0 nel 2007. Questa prima versione del protocollo è stata progettata come alternativa all' autenticazione basata sul web, che richiedeva agli utenti di condividere i propri nomi utente e password con servizi di terze parti. Tuttavia, OAuth 1.0 forniva flussi di autorizzazione solo per i siti web.

Nel 2012, l'Internet Engineering Task Force (IETF) ha rilasciato OAuth 2.0 come RFC 6749 e RFC 6750. Un RFC (Request for Comments) è un documento IETF che descrive i protocolli di comunicazione Internet. RFC 6749 è il framework di base per OAuth 2.0, mentre RFC 6750 definisce il modo in cui il framework utilizza i token di accesso.

Questa versione aggiornata di OAuth ha esteso il protocollo oltre i browser web, includendo funzionalità di autorizzazione per applicazioni, API e dispositivi. OAuth 2.0 ha sostituito OAuth 1.0 ed è ora lo standard del settore.