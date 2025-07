Cos'è il rilevamento e la risposta alle minacce legate alle identità (ITDR)?

Un sistema ITDR monitora l'attività delle identità e l'infrastruttura in tutta la rete per rilevare minacce, esposizioni e vulnerabilità. Gli ITDR tengono traccia degli accessi, delle autenticazioni, dei provider di identità (IDP), delle richieste di accesso e di directory come Active Directory, confrontandoli con il modello di riferimento. Gli strumenti ITDR segnalano le deviazioni significative dai valori di riferimento come potenziali minacce.

Le deviazioni possono includere attività come tentativi di accesso da luoghi insoliti, movimento laterale di un utente su set di dati non correlati o richieste insolite di escalation dei privilegi.

Alcuni sistemi ITDR utilizzano il machine learning (ML) per analizzare i modelli storici delle minacce (dai registri aziendali, dai feed di intelligence sulle minacce e da altre fonti) e identificare diversi tipi di attacchi. In questo modo, l'ITDR può individuare più facilmente nuovi rischi legati alle identità che non ha incontrato direttamente in precedenza.