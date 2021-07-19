La gestione delle minacce è un processo utilizzato dai professionisti della cybersecurity per prevenire gli attacchi informatici, rilevare le minacce informatiche e rispondere a incidenti di sicurezza.
La maggior parte dei team di sicurezza deve affrontare la frammentazione delle informazioni, che può portare a punti ciechi nelle operazioni di sicurezza che, ovunque si trovino, compromettono la capacità di un team di identificare, proteggere e rispondere prontamente alle minacce alla sicurezza.
I pericoli odierni includono software mutevoli, minacce persistenti avanzate (APT), minacce interne e vulnerabilità relative ai servizi informatici basati su cloud, molto più di quanto il software antivirus possa gestire. Con la sempre maggiore fragilità del perimetro di un'infrastruttura IT protetta e con la forza lavoro remota, le aziende affrontano costantemente nuovi rischi complessi e minacce alla sicurezza.
Sullo sfondo di questo panorama di minacce in evoluzione e con il passaggio al cloud, i professionisti della sicurezza partono dal presupposto che le violazioni si siano verificate e si ripeteranno anche in futuro.
Potenziato con l'automazione e informato dall'AI, un sistema di gestione delle minacce informatiche aiuta a contrastare gli odierni attacchi avanzati dei criminali informatici offrendo ai team di sicurezza la visibilità di cui hanno bisogno per avere successo. L'unificazione dei dati di sicurezza consente ai team di sicurezza di identificare i dati a rischio e le vulnerabilità tra le reti su migliaia di endpoint e tra cloud.
Le minacce provenienti dall'interno di un'organizzazione sono particolarmente pericolose nel campo della cybersecurity,e sono più costose per le organizzazioni rispetto alle minacce esterne. Scopri quali sono le minacce interne e come mitigarle.
Molti sistemi di gestione delle minacce moderni utilizzano il quadro di sicurezza informatica stabilito dal National Institute of Standards and Technology (NIST). Il NIST fornisce una guida completa per migliorare la sicurezza delle informazioni e la gestione dei rischi di cybersecurity per le organizzazioni del settore privato. Una delle loro guide, il NIST Cybersecurity Framework (NIST CF), comprende standard, best practice e cinque funzioni principali, ovvero identificazione, protezione, rilevamento, risposta e ripristino.
I team di cybersecurity devono conoscere a fondo i asset e le risorse più importanti dell'organizzazione. La funzione di identificazione comprende categorie come la gestione degli asset, l'ambiente aziendale, la governance, la valutazione del rischio, la strategia di gestione dei rischi e la gestione del rischio della catena di approvvigionamento.
La funzione di protezione copre gran parte dei controlli di sicurezza tecnica e fisica per lo sviluppo e l'implementazione di misure di tutela adeguate e la protezione delle infrastrutture critiche. Queste categorie sono la gestione dell'identità e il controllo degli accessi, la sensibilizzazione e la formazione, la sicurezza dei dati, i processi e le procedure di protezione delle informazioni, la manutenzione e la tecnologia di protezione.
La funzione di rilevamento implementa misure che allertano l'organizzazione in caso di attacchi informatici. Le categorie di rilevamento includono anomalie ed eventi, monitoraggio continuo della sicurezza e processi di rilevamento precoce.
La funzione di risposta garantisce una risposta adeguata agli attacchi informatici e ad altri eventi di sicurezza informatica. Le categorie includono la pianificazione delle risposte, le comunicazioni, l'analisi, la mitigazione e i miglioramenti.
Le attività di recupero implementano i piani di resilienza informatica e aiutano a garantire la continuità aziendale in caso di attacchi informatici, violazioni della sicurezza o altri eventi di cybersecurity. Le funzioni di recupero sono i miglioramenti alla pianificazione del recupero e alle comunicazioni.
Le organizzazioni aziendali di oggi installano Security Operation Centers (SOC) dotati di tecnologie moderne, come l'AI, per rilevare, gestire e rispondere in modo efficiente alle minacce. Implementando la tecnologia AI e una gamma aperta e modulare di soluzioni e servizi di gestione delle minacce, le organizzazioni possono perdere meno tempo e sprecare meno risorse per integrare e gestire strumenti e fonti di dati frammentati.
La tecnologia è in grado di stabilire processi di scambio di dati, analisi e risposta efficienti e interconnessi che trasformano e migliorano le capacità delle operazioni di sicurezza. I fornitori offrono soluzioni di gestione delle minacce come software, Software-as-a-Service (SaaS) o servizi gestiti in base ai requisiti del cliente.
I fornitori di soluzioni possono anche progettare, costruire, gestire o offrire gli strumenti personalizzati per fornire tutti gli aspetti del ciclo di vita della gestione delle minacce. Supportano i team SOC con gli stessi strumenti di rilevamento e indagine delle minacce basati sull'AI e con soluzioni e servizi di gestione delle minacce che permettono di trarre il massimo dalle risorse e dagli investimenti esistenti.
Un nuovo modo di combattere la criminaità informatica con un approccio integrato e un'esperienza alimentata dall'AI e dall'orchestrazione. Con la piattaforma di servizi di gestione delle minacce di IBM, puoi identificare, dare priorità e agire sulle minacce avanzate più rilevanti per te.
IBM Cloud Pak for Security è una piattaforma di sicurezza aperta che si connette alle origini dei dati esistenti. Genera informazioni più approfondite e ti consente di agire più rapidamente con l'automazione. Non importa se i tuoi dati risiedono su strumenti IBM o di terze parti, on-premise o in più ambienti cloud: la piattaforma ti aiuta a individuare e rispondere a minacce e rischi, senza dover spostare i dati.
Il rilevamento delle minacce è solo metà dell'equazione di sicurezza. È necessaria anche una risposta intelligente agli incidenti per far fronte al crescente volume di avvisi, ai molteplici strumenti e alla carenza di personale. Accelera la risposta agli incidenti con automazione, standardizzazione dei processi e integrazione degli strumenti di sicurezza esistenti con IBM.
La scarsa qualità dell'intelligence, la mancanza di fiducia e l'integrazione minima con altre fonti di dati e organizzazioni creano sfide nella capacità di raccogliere informazioni utili per contrastare gli attacchi informatici. I servizi di threat intelligence di IBM possono semplificare la gestione dell'intelligence con esperti in grado di progettare, creare, fornire e gestire una piattaforma automatizzata contro le minacce informatiche.
Le minacce interne rappresentano il 60% degli attacchi informatici e sono difficili da rilevare. La maggior parte dei casi non viene notata per mesi o anni. Ottieni visibilità sulle anomalie comportamentali che potrebbero segnalare una minaccia interna attiva. Ottieni visibilità sulle anomalie comportamentali che potrebbero segnalare una minaccia interna attiva. Scopri e controlla tutti i tipi di account privilegiati nell'intera l'azienda.
Rispondi e ripristina rapidamente con le protezioni di IBM FlashSystem, che ti consentono di ripristinare copie isolate e immutabili, riducendo al minimo l'impatto di un attacco informatico.
Rileva e rimedia ai malware sui dispositivi compromessi. Con le soluzioni di gestione unificata degli endpoint (UEM), puoi monitorare e controllare essenzialmente tutti i tuoi dispositivi mobili, app e contenuti. Esegui analisi di sicurezza basate sull'AI e mantieni la sicurezza su tutte le tue piattaforme.
L'aumento della tendenza a lavorare da remoto e dell'interconnettività degli endpoint comporta una serie di sfide per la sicurezza informatica. Per superarle è necessario uno strumento di rilevamento e risposta moderno e guidato dall'intelligenza artificiale, in grado di bloccare e isolare in modo proattivo le minacce malware e ransomware e di portare la sicurezza degli endpoint in un mondo Zero Trust.
Identifica, proteggi, rileva e recupera i dati in tutta l'infrastruttura di storage hybrid cloud, fornendo al contempo una vista semplificata e consolidata della protezione dei dati e dello stato della cyber resilience con l'integrazione nelle dashboard di sicurezza.
I servizi di cybersecurity di IBM offrono servizi di consulenza, integrazione e gestione della sicurezza per sviluppare capacità offensive e difensive. Combiniamo un team globale di esperti con la tecnologia proprietaria e dei partner per creare insieme programmi di sicurezza su misura in grado di gestire i rischi.