Le organizzazioni aziendali di oggi installano Security Operation Centers (SOC) dotati di tecnologie moderne, come l'AI, per rilevare, gestire e rispondere in modo efficiente alle minacce. Implementando la tecnologia AI e una gamma aperta e modulare di soluzioni e servizi di gestione delle minacce, le organizzazioni possono perdere meno tempo e sprecare meno risorse per integrare e gestire strumenti e fonti di dati frammentati.

La tecnologia è in grado di stabilire processi di scambio di dati, analisi e risposta efficienti e interconnessi che trasformano e migliorano le capacità delle operazioni di sicurezza. I fornitori offrono soluzioni di gestione delle minacce come software, Software-as-a-Service (SaaS) o servizi gestiti in base ai requisiti del cliente.

I fornitori di soluzioni possono anche progettare, costruire, gestire o offrire gli strumenti personalizzati per fornire tutti gli aspetti del ciclo di vita della gestione delle minacce. Supportano i team SOC con gli stessi strumenti di rilevamento e indagine delle minacce basati sull'AI e con soluzioni e servizi di gestione delle minacce che permettono di trarre il massimo dalle risorse e dagli investimenti esistenti.