Cos'è la continuità aziendale?

Sebbene i piani di continuità aziendale e i piani di disaster recovery siano entrambi piani di contingenza, affrontano la gestione delle crisi in modo diverso. Mentre la gestione della continuità aziendale è incentrata più in generale sulla preparazione, un piano di disaster recovery (DRP) si concentra specificamente sulla protezione dei dati e dei sistemi IT in caso di incidente.

I BCP sono una strategia proattiva di continuità aziendale per mantenere le funzioni aziendali prima, durante e immediatamente dopo un'interruzione. Invece, i DRP sono una strategia reattiva per rispondere e riprendersi efficacemente dai disastri.

Questi due piani sono spesso gestiti separatamente, ma un approccio coordinato alla continuità aziendale e al disaster recovery può rafforzare ulteriormente la resilienza operativa di un'organizzazione.