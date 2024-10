Come i BCP, i DRP identificano i ruoli e le responsabilità chiave e devono essere costantemente testati e perfezionati per essere efficaci. Di seguito è riportato un processo in quattro fasi ampiamente utilizzato per la creazione di DRP.

1. Eseguire un'analisi dell'impatto aziendale

Esattamente come il piano BCP, il tuo DRP inizia con un'attenta valutazione di ogni minaccia che la tua azienda potrebbe affrontare e relative implicazioni. Considera i danni che ogni potenziale minaccia potrebbe causare e la probabilità che vengano interrotte le tue operazioni aziendali quotidiane. Ulteriori considerazioni potrebbero includere la perdita di entrate, i tempi di inattività, i costi di recupero della reputazione (pubbliche relazioni) e la perdita di clienti e investitori a causa della cattiva pubblicità.



2. Fare l'inventario degli asset

Per un DRP efficace è necessario sapere esattamente cosa possiede la tua azienda. Esegui regolarmente questi controlli di inventario in modo da poter identificare facilmente hardware, software, infrastruttura IT e qualsiasi altra cosa su cui la sua organizzazione fa affidamento per le funzioni aziendali critiche. Puoi utilizzare le seguenti etichette per classificare ogni asset e dare priorità alla sua protezione: critico, importante e non importante.



Critico: etichetta le risorse come critiche se dipendi da esse per le normali operazioni aziendali.

etichetta le risorse come critiche se dipendi da esse per le normali operazioni aziendali. Importante: assegna questa etichetta a tutto ciò che utilizzi almeno una volta al giorno e che, in caso di interruzione, potrebbe influire sulle sue operazioni critiche (ma non interrompendole completamente).

assegna questa etichetta a tutto ciò che utilizzi almeno una volta al giorno e che, in caso di interruzione, potrebbe influire sulle sue operazioni critiche (ma non interrompendole completamente). Non importanti: si tratta di risorse di proprietà dell'azienda che vengono utilizzate con una frequenza così ridotta da risultare non essenziali per la normale operatività.

3. Assegnare ruoli e responsabilità

Come nel BCP, dovrai descrivere le responsabilità e assicurarti che i membri del tuo team abbiano ciò di cui hanno bisogno per svolgerle. Ecco alcuni ruoli e responsabilità ampiamente utilizzati da prendere in considerazione:



Incident reporter: persona addetta a conservare le informazioni di contatto per le parti interessate e a comunicare con i leader aziendali e gli stakeholder in caso di eventi dirompenti.

persona addetta a conservare le informazioni di contatto per le parti interessate e a comunicare con i leader aziendali e gli stakeholder in caso di eventi dirompenti. Supervisore DRP: una persona che si assicura che i membri del team svolgano i compiti loro assegnati durante un incidente.

una persona che si assicura che i membri del team svolgano i compiti loro assegnati durante un incidente. Asset manager: persona addetta a proteggere e a mettere in sicurezza gli asset critici in caso di disastro.

4. Provare il piano

Proprio come con il BCP, dovrai esercitarti e aggiornare costantemente il tuo DRP affinché sia efficace. Esercitati regolarmente e aggiorna i tuoi documenti in base a eventuali modifiche significative che devono essere apportate. Ad esempio, se la tua azienda acquisisce un nuovo asset dopo la creazione del DRP, dovrai incorporarlo nel tuo piano in futuro o non sarà protetto in caso di catastrofe.