Dopo aver individuato i rischi che l’azienda deve affrontare, aver determinato la probabilità e la gravità di ciascun rischio e aver condotto una BIA, i leader aziendali possono seguire un semplice processo in tre fasi per costruire il proprio piano di backup.

Identificare i fattori scatenanti che faranno entrare in azione il piano: Ad esempio, se si sta avvicinando un uragano, in quale momento l’avvicinarsi della tempesta farà scattare il piano di contingenza? Quando è a 50 miglia di distanza, a 100 miglia? Dovranno prendere decisioni chiare in modo che i team incaricati dell’esecuzione sappiano quando iniziare il proprio lavoro.

Progettare una risposta adeguata: la minaccia per la quale l’azienda si era preparata è qui. I team dovranno sapere esattamente cosa ci si aspetta da loro in modo che l’azienda possa riprendersi rapidamente. Avranno bisogno di istruzioni chiare e accessibili, di protocolli facili da seguire e di un modo in cui tutti possano comunicare tra loro.

Delegare la responsabilità in modo chiaro e equo: come per qualsiasi altra iniziativa, per andare a buon fine la pianificazione delle contingenze richiede una gestione efficace dei progettiNel caso di una minaccia esistenziale come un disastro naturale, tutti coloro che sono coinvolti nella ripresa dell’azienda devono conoscere il proprio ruolo e aver ricevuto la formazione adeguata necessaria per svolgerlo. Ad esempio, in caso di incendio, non sarebbe giusto aspettarsi che dipendenti non addestrati agli interventi antincendio usino una manichetta. Tuttavia, con la giusta formazione, potrebbero effettuare il conteggio del personale o procedere da un piano all’altro per assicurarsi che gli altri dipendenti evacuino l’edificio.