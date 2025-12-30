Cos'è il Bring Your Own Key (BYOK)?

Il Bring Your Own Key (BYOK) e Hold Your Own Key (HYOK) offrono entrambi un maggiore controllo sulla crittografia alle organizzazioni, ma differiscono nel modo e nel luogo in cui le chiavi vengono memorizzate e gestite.

Con il BYOK, l'organizzazione crea e possiede le chiavi di crittografia ma le carica nel sistema di gestione delle chiavi del provider di cloud per utilizzarle con i servizi cloud.

Con l'HYOK, l'organizzazione mantiene le chiavi di crittografia interamente nel proprio ambiente e non le condivide mai con il provider di cloud. Questa configurazione offre un livello più alto di controllo e privacy, ma è più complessa da gestire e non supportata da tutti i servizi cloud.

Il BYOK offre praticità e controllo, mentre l'HYOK offre il massimo controllo ma con maggiore responsabilità.