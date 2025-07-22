Cos'è il rilevamento e la risposta alle minacce (TDR)?

Il rilevamento e la risposta alle minacce (TDR) è l'insieme di strumenti e processi utilizzati dalle organizzazioni per rilevare, indagare e mitigare le minacce alla cybersecurity. Combina metodi di rilevamento avanzati, funzionalità di risposta automatica e soluzioni di sicurezza integrate per aiutare le organizzazioni a ridurre i rischi e ad adattarsi a un panorama delle minacce in continua evoluzione.

La tecnologia TDR aiuta i team di sicurezza a contenere rapidamente gli incidenti e a ripristinare i sistemi con interruzioni minime. Poiché minacce come ransomware, phishing ed exploit zero-day diventano sempre più frequenti e sofisticate, le organizzazioni necessitano di strategie proattive per individuare le attività dannose prima che provochino danni.

La posta in gioco è alta e l'urgenza è giustificata: Microsoft rileva circa 600 milioni di attacchi informatici ogni giorno nel suo ecosistema, pari a una media di oltre 6.900 al secondo. Per le organizzazioni, ciò si traduce in una raffica quasi costante di tentativi di violazione dei dati.