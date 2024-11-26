L'83% delle organizzazioni ha segnalato attacchi interni nel 2024

Sebbene molti team di sicurezza comprendano le implicazioni per la sicurezza delle minacce interne, la portata completa delle loro ripercussioni finanziarie non è sempre riconosciuta. Il rapporto di Cybersecurity Insiders ha approfondito questi fattori e i risultati sono piuttosto rivelatori.

Per il 32% delle organizzazioni che hanno affrontato minacce interne nell'ultimo anno, il costo medio per il recupero completo è stato in media tra 100.000 e 499.000 USD. Sebbene questa sia stata la risposta più comune, il 21% dei rispondenti ha segnalato costi molto più elevati, compresi tra 1 e 2 milioni di dollari.

Queste statistiche rappresentano solo i costi quantificabili associati alla correzione della minaccia interna. Non considerano le perdite aggiuntive che le aziende possono subire quando considerano il danno che questi attacchi causano alla loro reputazione e la conseguente perdita di fiducia dei clienti.