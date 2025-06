Che cosa sono le credenziali digitali?

Le credenziali digitali verificabili non sono esattamente un tipo di credenziali a parte, quanto piuttosto un approccio alla creazione di credenziali sicure e affidabili. Le credenziali verificabili sono credenziali che hanno un metodo integrato per essere verificate, per esempio un codice QR che può essere scansionato per accedere alle informazioni di verifica o una firma crittografica emessa da un'autorità attendibile.

Tutti gli altri tipi di credenziali elencati qui possono essere considerati credenziali digitali verificabili purché soddisfino questo requisito.

Alcune credenziali digitali verificabili sono conformi allo standard Verifiable Credentials del World Wide Web Consortium. Queste credenziali seguono un approccio strutturato per l'utilizzo di JSON o JSON-LD per definire caratteristiche come l'ID dell'emittente, gli attributi del titolare e la prova crittografica per l'autenticazione della credenziale.