Secondo Cisco (link esterno a ibm.com), il 80% dei dipendenti aziendali utilizza lo shadow IT. I singoli dipendenti adottano spesso lo shadow IT per la loro comodità e produttività: sentono di poter lavorare in modo più efficiente ed efficace utilizzando i propri dispositivi personali e il software preferito, anziché le risorse IT autorizzate dell'azienda.

Questo è aumentato solo con la consumerizzazione dell'IT e, più recentemente, con l'aumento del lavoro a distanza. Software-as-a-Service (SaaS) consente a chiunque disponga di una carta di credito e un minimo di conoscenze tecniche di implementare sofisticati sistemi IT per la collaborazione, la gestione dei progetti, la creazione di contenuti e altro ancora. Le politiche BYOD delle organizzazioni consentono ai dipendenti di utilizzare i propri computer e dispositivi mobili sulla rete aziendale. Ma anche con un programma BYOD formale in atto, i team IT spesso non hanno visibilità sul software e sui servizi che i dipendenti utilizzano sull'hardware BYOD e può essere difficile applicare le politiche di sicurezza IT sui dispositivi personali dei dipendenti.

Ma lo shadow IT non è sempre il risultato di dipendenti che agiscono da soli: le applicazioni shadow IT vengono adottate anche dai team. Secondo Gartner (link esterno a ibm.com), il 38% degli acquisti di tecnologia è gestito, definito e controllato dai dirigenti aziendali anziché dall'IT. I team vogliono adottare nuovi servizi cloud, applicazioni SaaS e altre tecnologie informatiche, ma spesso ritengono che i processi di approvvigionamento implementati dal reparto IT e dal CIO siano troppo onerosi o lenti. Così evitano l'IT per ottenere la nuova tecnologia che desiderano. Ad esempio, un team di sviluppo software potrebbe adottare un nuovo ambiente di sviluppo integrato senza consultare il reparto IT, perché il processo di approvazione formale ritarderebbe lo sviluppo e farebbe perdere all'azienda un'opportunità di mercato.