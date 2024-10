Esempi di privacy dei dati

La conformità alle normative sulla privacy è solo il punto di partenza. Sebbene rispettare la legge possa aiutare a evitare sanzioni, potrebbe non essere sufficiente a proteggere completamente le informazioni di identificazione personale (PII) e altri dati sensibili da hacker, usi impropri e altre minacce alla privacy.

Ecco alcuni principi e pratiche comuni che le organizzazioni utilizzano per rafforzare la privacy dei dati:

Visibilità dei dati

Per una governance dei dati efficace, un'organizzazione deve conoscere i tipi di dati in suo possesso, dove risiedono e come vengono utilizzati.

Alcuni tipi di dati, come quelli biometrici e i numeri di previdenza sociale, richiedono protezioni più forti rispetto ad altri. Sapere come i dati si muovono attraverso la rete aiuta a tenere traccia dell'utilizzo, rilevare attività sospette e mettere le misure di sicurezza nei posti giusti.

Infine, la piena visibilità dei dati rende più facile soddisfare le richieste di accesso, aggiornamento o cancellazione delle informazioni da parte degli interessati. Se l'organizzazione non dispone di un inventario completo dei dati, potrebbe involontariamente tralasciare alcuni record utente dopo una richiesta di eliminazione.

Esempio

Un rivenditore digitale cataloga tutti i diversi tipi di dati dei clienti in suo possesso, come nomi, indirizzi e-mail e informazioni di pagamento salvate. Mappa il modo in cui ogni tipo di dati si sposta tra sistemi e dispositivi, chi vi ha accesso (inclusi dipendenti e terze parti) e come vengono utilizzati. Infine, il rivenditore classifica i dati in base ai livelli di sensibilità e applica controlli appropriati a ciascun tipo. L'azienda conduce audit regolari per mantenere aggiornato l'inventario dei dati.

Controllo utente

Le organizzazioni possono limitare i rischi per la privacy concedendo agli utenti il massimo controllo possibile sulla raccolta e il trattamento dei dati. Se un'azienda ottiene sempre il consenso di un utente prima di fare qualsiasi cosa con i suoi dati, è difficile che l'azienda commetta una violazione della privacy di qualcuno.

Detto questo, a volte le organizzazioni devono elaborare i dati di qualcuno senza che ne abbiano il consenso. In questi casi, l'azienda dovrebbe assicurarsi di avere un valido motivo legale per farlo, come un giornale che riporta reati che gli autori preferirebbero nascondere.

Esempio

Un sito di social media crea un portale per la gestione dei dati self-service. Gli utenti possono scaricare tutti i dati che condividono con il sito, aggiornarli o eliminarli e decidere in che modo il sito può elaborare le loro informazioni.

Limitazioni dei dati

Può essere allettante creare un'ampia rete, ma più dati personali raccoglie un'azienda, più è esposta ai rischi per la privacy. Piuttosto, le organizzazioni possono adottare il principio di limitazione: identificare uno scopo specifico per la raccolta dei dati e raccogliere la quantità minima di dati necessaria per soddisfare tale scopo.

Anche le politiche di conservazione dovrebbero essere limitate. Le organizzazioni dovrebbero eliminare i dati non appena lo scopo specifico è raggiunto.

Esempio

Un ente per la sanità pubblica sta indagando sulla diffusione di una malattia in un particolare quartiere. L'ente non raccoglie informazioni personali dalle famiglie che intervista. Registra solo se qualcuno è malato. Una volta completato il sondaggio e determinati i tassi di infezione, l'agenzia cancella i dati.

Trasparenza

Le organizzazioni dovrebbero tenere aggiornati gli utenti su tutto ciò che fanno con i loro dati, incluso tutto ciò che fanno i loro partner di terze parti.

Esempio

Una banca invia annualmente informative sulla privacy a tutti i suoi clienti. Questi avvisi delineano tutti i dati che la banca raccoglie dai titolari dei conti, il modo in cui utilizza tali dati per aspetti quali la conformità normativa e le decisioni sul credito e per quanto tempo conserva i dati. Inoltre, la banca avvisa i titolari dei conti di eventuali modifiche alla sua politica sulla privacy non appena vengono apportate.

Controllo degli accessi

Rigorose misure di controllo degli accessi possono aiutare a prevenire l'accesso e l'uso non autorizzati. Solo le persone che hanno bisogno dei dati per motivi legittimi dovrebbero avervi accesso. Le organizzazioni dovrebbero utilizzare l'autenticazione a più fattori (MFA) o altre misure efficaci per verificare l'identità degli utenti prima di concedere l'accesso ai dati. Le soluzioni di gestione delle identità e degli accessi (IAM) possono aiutare ad applicare politiche granulari di controllo degli accessi in tutta l'organizzazione.

Esempio

Un'azienda tecnologica utilizza criteri di controllo degli accessi basati sui ruoli, al fine di assegnare i privilegi di accesso in base ai ruoli dei dipendenti. Questi possono accedere soltanto ai dati utili allo svolgimento delle responsabilità lavorative principali e possono utilizzarli solo in modi approvati. Ad esempio, il responsabile delle risorse umane può visualizzare i documenti dei dipendenti, ma non quelli dei clienti. Gli addetti al servizio clienti possono vedere gli account dei clienti, ma non i loro dati di pagamento salvati.

Misure di sicurezza dei dati

Le organizzazioni devono utilizzare una combinazione di strumenti e strategie per proteggere i dati a riposo, in transito e in uso.

Esempio

Un operatore sanitario cripta il data storage dei pazienti e utilizza un sistema di rilevamento delle intrusioni per monitorare tutto il traffico verso il database. Utilizza uno strumento di prevenzione della perdita di dati (DLP) per tracciare il modo in cui i dati vengono spostati e utilizzati. Nel caso in cui rilevi attività illecite, come l'account di un dipendente che sposta i dati dei pazienti su un dispositivo sconosciuto, il DLP genera un allarme e interrompe la connessione.

Valutazioni dell'impatto sulla privacy

Le valutazioni dell'impatto sulla privacy (PIA) determinano l'entità del rischio che una particolare attività rappresenta per la privacy degli utenti. Le PIA identificano in che modo il trattamento dei dati potrebbe danneggiare la privacy degli utenti e come prevenire o mitigare tali problemi di privacy.

Esempio

Una società di marketing conduce sempre una PIA prima di ogni nuovo progetto di ricerca di mercato. L'azienda sfrutta questa opportunità per definire chiaramente le attività di trattamento e colmare eventuali lacune nella sicurezza dei dati. In questo modo, i dati vengono utilizzati solo per uno scopo specifico e protetti in ogni fase. Se l'azienda identifica gravi rischi che non può ragionevolmente mitigare, riorganizza o annulla il progetto di ricerca.

Privacy dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita

La privacy dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita è la filosofia secondo cui la privacy dovrebbe essere una componente fondamentale di tutto ciò che fa l'organizzazione, di ogni prodotto che crea e ogni processo che segue. L'impostazione predefinita per qualsiasi sistema dovrebbe essere quella più rispettosa della privacy.

Esempio

Quando gli utenti si iscrivono a un'app per il fitness, le impostazioni sulla privacy dell'app sono automaticamente impostate su «non condividere i miei dati con terze parti». Gli utenti devono modificare manualmente le impostazioni per consentire all'organizzazione di vendere i propri dati.