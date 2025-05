Cos'è la protezione dei dati?

Per comprendere l’importanza della protezione dei dati, è importante considerare il ruolo dei dati nella nostra società. Ogni volta che qualcuno crea un profilo online, effettua un acquisto su un'app o naviga in una pagina web, lascia una scia crescente di dati personali.

Per le aziende, questi dati sono fondamentali. Le aiutano a snellire le operazioni, a servire meglio i clienti e a prendere decisioni aziendali importanti. In effetti, molte organizzazioni si affidano così tanto ai dati che anche un breve periodo di inattività o una piccola perdita di dati potrebbe danneggiare gravemente le loro operazioni e i loro profitti.

Secondo il report Cost of a Data Breach di IBM, il costo medio globale di una violazione dei dati nel 2023 è stato di 4,45 milioni di dollari, con un aumento del 15% nell'arco di tre anni.

Di conseguenza, molte organizzazioni si stanno concentrando sulla protezione dei dati nell'ambito delle loro più ampie iniziative di cybersecurity. Con una solida strategia di protezione dei dati, le organizzazioni possono colmare le vulnerabilità e proteggersi meglio dagli attacchi informatici e dalle violazioni dei dati. In caso di attacco informatico, le misure di protezione dei dati possono rivelarsi cruciali, perché riducono i tempi di inattività e garantiscono la disponibilità dei dati.

Le misure di protezione dei dati possono anche aiutare le organizzazioni a rispettare i requisiti normativi in continua evoluzione, molti dei quali possono comportare pesanti sanzioni. Ad esempio, nel maggio 2023, l'autorità irlandese per la protezione dei dati ha imposto una multa di 1,3 miliardi di dollari a Meta, con sede in California, per violazione del GDPR.La protezione dei dati, attraverso l’enfasi sulla privacy dei dati, può aiutare le organizzazioni a evitare queste infrazioni.

Le strategie di protezione dei dati possono anche offrire numerosi vantaggi derivanti da un’efficace gestione del ciclo di vita delle informazioni (ILM), come la semplificazione del trattamento dei dati personali e il miglioramento del processo di mining dei dati critici per ottenere insight chiave.

In un mondo in cui i dati sono la linfa vitale di molte organizzazioni, sta diventando sempre più importante per le aziende sapere come elaborare, gestire, proteggere e sfruttare i dati critici al meglio delle proprie capacità.