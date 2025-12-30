Immagina che sia una mattina d'autunno soleggiata e tu decida, invece di recarti alla postazione del tuo ufficio, di lavorare da remoto dal bar appena aperto in centro. Ordini un caffè, prendi il tuo laptop e cerchi di accedere alla dashboard della tua azienda. Il sistema riconosce immediatamente che stai utilizzando una nuova rete wifi insieme a un dispositivo che non ha mai registrato prima. Invece di un semplice "accesso negato", ricevi una singola richiesta di scansione delle impronte digitali.

In questa situazione, viene impiegato un ulteriore livello di sicurezza perché il rischio è superiore al normale. Questa protezione "in base alle necessità" è il cuore dell'autenticazione adattiva a più fattori (A-MFA). Questa autenticazione basata sul rischio è un modo più intelligente per rafforzare il livello di sicurezza senza sacrificare la comodità.

Secondo il Report Cost of a Data Breach di IBM del 2025, il costo medio di una violazione dei dati è ora di 4,4 milioni di dollari. Questo fatto da solo sottolinea perché le organizzazioni non possono permettersi di utilizzare le stesse difese di base per ogni utente. Con l'aumento degli attacchi di phishing generati dall'intelligenza artificiale (AI), le soluzioni MFA dovrebbero essere un requisito minimo per la sicurezza. Fortunatamente, esistono numerose opzioni per implementare l'A-MFA, come Auth0 e Duo. In questo articolo spiegheremo come l'MFA adattiva misura il rischio in tempo reale. Esploreremo anche i casi d'uso in cui è più utile e ti forniremo una comprensione di base necessaria per decidere dove collocarla nel tuo framework di sicurezza.