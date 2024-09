Nel corso della storia, i crittografi hanno utilizzato vari metodi per codificare informazioni private e creare messaggi crittografati. Sebbene i moderni algoritmi crittografici siano molto più avanzati, i passaggi fondamentali rimangono molto simili.

La crittografia di base prende le informazioni originali non codificate (note come testo in chiaro) e le codifica in un codice criptato (noto come testo cifrato) con l'aiuto di una o più chiavi segrete, che possono anche essere utilizzate per decodificare il testo cifrato in testo normale.

Algoritmi crittografici

Gli algoritmi crittografici sono le formule matematiche utilizzate per crittografare e decifrare i dati. Questi algoritmi creano chiavi segrete per determinare il modo in cui i dati vengono trasformati dal testo in chiaro originale al testo cifrato e viceversa. Alcuni algoritmi crittografici noti includono Rivest-Shamir-Adleman (RSA), Advanced Encryption Standard (AES) ed Elliptic Curve Cryptography (ECC).

A livello di base, la maggior parte degli algoritmi crittografici crea le chiavi moltiplicando grandi numeri primi. Mentre la moltiplicazione è facile per i computer moderni, la fattorizzazione di grandi numeri in due grandi numeri primi richiede una potenza di calcolo tale da essere praticamente impossibile. I sistemi crittografici che utilizzano chiavi più piccole possono essere decodificati piuttosto facilmente, ma anche i supercomputer più veloci richiederebbero centinaia o centinaia di migliaia di anni per eseguire un attacco brute force sugli algoritmi crittografici più potenti di oggi. La crittografia a curva ellittica aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, utilizzando numeri casuali per creare chiavi molto più forti, che nemmeno i computer quantistici di nuova generazione possono violare.

Gestione delle chiavi

La gestione delle chiavi è una parte integrante della crittografia; ogni sistema crittografico utilizza le chiavi per crittografare e decifrare i dati. La gestione delle chiavi comporta la generazione, l'archiviazione e la distribuzione sicura delle chiavi di crittografia tra gli utenti. Una corretta gestione delle chiavi è fondamentale per mantenere la sicurezza dei dati crittografati, poiché le chiavi deboli o rubate possono creare vulnerabilità critiche in qualsiasi sistema crittografico. Le dimensioni delle chiavi, la casualità e l'archiviazione sono tutte funzioni cruciali della gestione delle chiavi.

Crittografia simmetrica

È nota anche come crittografia a chiave privata o crittografia a chiave segreta. I sistemi crittografici simmetrici utilizzano una sola chiave sia per la crittografia che per la decrittografia. Affinché questi tipi di sistemi funzionino, ogni utente deve già avere accesso alla stessa chiave privata. Le chiavi private possono essere condivise attraverso un canale di comunicazione affidabile precedentemente stabilito (come un corriere privato o una linea protetta) o, più concretamente, un metodo di scambio di chiavi sicuro (come l'accordo Diffie-Hellman).

Nonostante le vulnerabilità create dall'uso di un'unica chiave, questo tipo di crittografia è più veloce ed efficiente rispetto ai metodi alternativi. Gli algoritmi di crittografia simmetrica più diffusi includono Data Encryption Standard (DES), Triple DES (3DES) e AES.

Crittografia asimmetrica