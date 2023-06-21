Cos'è la crittografia omomorfica?

La Fully Homomorphic Encryption (FHE) è una tecnologia innovativa che può aiutarti a raggiungere lo zero-trust sbloccando il valore dei dati su domini non affidabili senza doverli decrittografare.
I dati aziendali vengono attualmente archiviati in ambienti multicloud ibridi, esponendoli a vari rischi a livello di privacy e sicurezza. Sebbene la crittografia fornisca un livello di protezione, generalmente i dati sensibili devono prima essere decrittografati per diventare accessibili ai fini delle attività informatiche e business-critical.
Questo introduce potenziali compromissioni dei controlli per la privacy e la riservatezza. Fino ad ora queste vulnerabilità hanno rappresentato il prezzo da pagare per operare nel cloud e con terze parti.
Con la crittografia completamente omomorfa, è possibile applicare meglio il concetto di zero-trust, perché i dati sono sempre crittografati e possono essere condivisi, anche su domini non affidabili nel cloud, pur rimanendo illeggibili agli occhi di chi sta eseguendo i calcoli.
In breve, è ora possibile effettuare analisi ed elaborazioni di dati di alto valore, da parte di soggetti interni o esterni, senza richiedere l'esposizione dei dati.
Generare vantaggi economici misurabili, consentendo ai diversi settori aziendali e alle terze parti di eseguire operazioni di big data analytics su dati crittografati, mantenendo i controlli sulla privacy e sulla conformità.
Elabora i dati crittografati nei cloud pubblici e privati e in ambienti di terze parti mantenendo i controlli ai fini della riservatezza.
Utilizza l'AI e il ML per eseguire calcoli utilizzando dati criptati senza esporre le informazioni riservate.
Sebbene il machine learning aiuti a creare modelli predittivi per aspetti che vanno dalle frodi nelle transazioni finanziarie ai risultati degli investimenti, spesso le normative e le policy impediscono alle organizzazioni di condividere ed estrarre i dati sensibili. La FHE consente di eseguire calcoli basati sui dati crittografati con modelli di machine learning, senza esporre le informazioni.
Nonostante l'efficienza del cloud nell'hosting dei workload dei grandi studi clinici, i rischi per la privacy e le normative del settore sanitario rendono spesso impraticabile per gli ospedali il passaggio al cloud. La FHE può migliorare l'accettazione dei protocolli di condivisione dei dati, aumentare le dimensioni dei campioni nella ricerca clinica e accelerare l'apprendimento dai dati reali.
La tecnologia consente il monitoraggio su larga scala del modo in cui i consumatori cercano le informazioni e vi accedono, tuttavia il diritto alla privacy rende difficile per le organizzazioni la monetizzazione di tali dati. La FHE consente di ottenere informazioni sul comportamento dei consumatori nascondendo le domande degli utenti e proteggendo il diritto alla privacy dell'individuo.
Proteggi i dati aziendali in ambienti di cloud ibrido, garantisci la conformità normativa e semplifica le complessità operative.
Proteggere i dati aziendali e affrontare la conformità normativa con soluzioni e servizi di sicurezza incentrati sui dati.
I servizi di cybersecurity di IBM offrono servizi di consulenza, integrazione e gestione della sicurezza per sviluppare capacità offensive e difensive. Combiniamo un team globale di esperti con la tecnologia proprietaria e dei partner per creare insieme programmi di sicurezza su misura in grado di gestire i rischi.