I cyber range possono essere considerati campi di battaglia moderni per la cybersecurity. Proprio come i poligoni di tiro tradizionali o militari che fungono da banco di prova per le abilità di tiro e combattimento, le piattaforme cyber range offrono agli utenti un ambiente sicuro in cui esercitarsi a rispondere alle sfide informatiche del mondo reale. In un ambiente sicuro e controllato, i cyber range simulano reti e minacce complesse per la formazione sulla cybersecurity, consentendo ai partecipanti di apprendere e perfezionare le proprie strategie di difesa dagli attacchi digitali. Questi esercizi di addestramento offrono scenari realistici e in tempo reale senza mettere a rischio i sistemi reali.

Utilizzando delle virtual machines, i cyber range creano ambienti di addestramento realistici che possono essere facilmente segmentati da altre reti come una LAN aziendale o internet in generale. Questi ambienti forniscono uno spazio sicuro per la sperimentazione e il test di vari strumenti e funzionalità di cybersecurity. Le infrastrutture target all'interno del cyber range rispecchiano server, firewall, router, dispositivi di storage e personal computer reali. Ciò consente agli utenti di implementare strumenti di sicurezza informatica reali come test di penetrazione, sistemi di rilevamento delle intrusioni e strumenti di digital forensics. I partecipanti possono anche esercitarsi in sicurezza nella difesa da minacce informatiche specifiche come malware e ransomware.

Il NIST Cybersecurity Framework, progettato dal National Institute of Standards and Technology (NIST), è comunemente usato nei cyber range. Il framework NIST è una guida basata su cinque funzioni principali: identificare, proteggere, rilevare, rispondere e ripristinare, che fornisce un approccio strutturato alla strategia di sicurezza informatica e alla gestione dei rischi. Incorporando il framework del NIST negli esercizi di cyber range, le organizzazioni possono allineare la propria formazione agli standard e alle migliori pratiche del settore. Ciò offre ai partecipanti un'esperienza pratica e reale e migliora il livello di sicurezza delle organizzazioni.

Un cyber range spesso dispone di un sistema di gestione dell'apprendimento (LMS) per l'organizzazione dei corsi e il monitoraggio dei progressi e delle prestazioni degli allievi. Gli istruttori utilizzano l'LMS per definire il curriculum e facilitare la comunicazione, i compiti e le valutazioni. Combinando tecnologie avanzate con opportunità mirate di apprendimento e test, i cyber range preparano i professionisti della cybersecurity ad affrontare sfide in continua evoluzione.

Esistono 4 tipi comuni di cyber range: