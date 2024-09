Che cos'è il blue teaming?

Dopo aver creato una squadra blu solida e aver verificato le difese dell'organizzazione, è ora di passare all'azione. È qui che entra in gioco la squadra rossa, ovvero la squadra di attacco, che ha il compito di mettere alla prova la sicurezza della rete. La squadra rossa, in buona sostanza, è un gruppo di professionisti della sicurezza che agiscono come degli "hacker" etici indipendenti con lo scopo di valutare la sicurezza del sistema di un'organizzazione.

I rossi simulano le tattiche, le tecniche e le procedure (TTP) di un aggressore reale contro i sistemi dell'organizzazione, col fine di valutarne il rischio di sicurezza. Eseguendo delle prove di penetrazione, un'organizzazione può capire meglio in che modo il personale e i processi sono in grado di gestire un attacco alle proprie risorse. Nel corso di un attacco simulato i rossi possono anche distribuire del malware per mettere alla prova le difese di sicurezza approntate dai blu, oppure ricorrere all'ingegneria sociale per indurre con l'inganno i blu a condividere delle informazioni.

L'obiettivo principale della squadra rossa è fare in modo che un tester riesca ad aggirare le difese approntate dalla squadra blu senza essere scoperto. Le squadre rossa e blu sono legate da un rapporto simbiotico, poiché lavorano entrambe per lo stesso scopo ma con due approcci completamente diversi. Quando le due squadre lavorano assieme, si parla di "squadra viola". Man mano che emergono nuove tecnologie per migliorare la sicurezza, il compito dei blu è quello di tenersi informati e condividere ogni nuova informazione con i rossi.

Una volta che entrambe le squadre hanno completato gli esercizi e le prove, il passo successivo è la redazione di un rapporto sui risultati. Le squadre lavorano insieme per creare un piano e implementare i controlli di sicurezza necessari per proteggere l'organizzazione.

Le prove condotte dalla squadra blu apportano un enorme valore al rilevamento delle minacce dell'organizzazione. Per questo motivo è fondamentale creare un team dotato delle competenze necessarie per creare e gestire un sistema di sicurezza dotato di eccellenti capacità di reazione.