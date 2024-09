DSPM identifica e assegna la priorità alle vulnerabilità associate ad ogni asset di dati. In primo luogo, DSPM cerca le seguenti vulnerabilità:

Errori di configurazione

Gli errori di configurazione sono impostazioni di sicurezza di un'applicazione o di un sistema mancanti o incomplete che rendono i dati di un'organizzazione vulnerabili all'accesso non autorizzato. Il risultato più comune di un errore di configurazione è lo storage di dati nel cloud non protetto, ma un'errata configurazione può anche creare vulnerabilità come patch di sicurezza non applicate e una mancata crittografia dei dati. L'errore di configurazione è ampiamente considerato come il rischio più comune per la sicurezza dei dati nel cloud ed è una causa frequente di perdita o fuga di dati.

Overentitlement (o overprovisioning)

L'overentitlement consiste nel concedere agli utenti più privilegi o autorizzazioni di accesso ai dati di quelli necessari per svolgere il loro lavoro. L'overentitlement può essere il risultato di un errore di configurazione, ma può verificarsi anche quando le autorizzazioni vengono intenzionalmente aumentate in modo improprio o incauto (o doloso, da parte dell'attore di una minaccia), o quando le autorizzazioni pensate per essere temporanee non vengono revocate quando non più necessarie.

Problemi di flusso dei dati e data lineage

L'analisi del flusso di dati tiene traccia di tutti i luoghi in cui sono stati i dati e di chi ha avuto accesso in ciascun luogo. In combinazione con le informazioni sulle vulnerabilità dell’infrastruttura, l’analisi del flusso di dati può rivelare potenziali percorsi di attacco ai dati sensibili.

Violazioni di politiche di sicurezza e normative

Le soluzioni DSPM associano le impostazioni esistenti di sicurezza dei dati alle politiche di sicurezza dei dati dell'organizzazione e ai requisiti di sicurezza dei dati imposti da eventuali framework normativi a cui l'organizzazione è soggetta, per identificare dove i dati sono protetti in modo inadeguato e dove l'organizzazione corre rischi di non conformità.